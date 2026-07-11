Jobbet nästan ingen får – företaget nobbar 99,9 procent

Men det är inte bara siffrorna som sticker ut. Hela rekryteringsprocessen är uppbyggd för att sålla bort nästan alla.

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Vanliga intervjuer döms ut

Av de 800 000 sökande gick omkring 60 000 vidare från den första gallringen. Därefter väntade tester som skulle mäta bland annat logiskt tänkande, omdöme och hur snabbt kandidaterna lär sig nya saker.

Till slut återstod omkring 3 300 personer som kallades till intervju.

Bending Spoons vd Luca Ferrari har liten tilltro till den klassiska anställningsintervjun.

”En vanlig intervju är nästan helt oförutsägande, ungefär som att singla slant”, säger han till Wall Street Journal.

Därför har företaget försökt göra processen betydligt mer vetenskaplig.

Frågorna formuleras på ett bestämt sätt, svaren bedöms efter fasta kriterier och även mer svårmätbara egenskaper förs in i företagets modeller.

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