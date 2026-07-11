800 000 personer sökte jobb hos det italienska techbolaget Bending Spoons förra året. Bara ett fåtal fick anställning. Inte ens vd Luca Ferrari tror att han själv hade klarat företagets rekryteringsprocess. ”Statistiskt sett är det osannolikt”, säger han.
Jobbet nästan ingen får – företaget nobbar 99,9 procent
Bolaget har en antagningsgrad på mindre än 0,04 procent. Det betyder också att det, statistiskt, är ungefär 100 gånger svårare att få jobb där än att bli antagen till Harvard.
Men det är inte bara siffrorna som sticker ut. Hela rekryteringsprocessen är uppbyggd för att sålla bort nästan alla.
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Vanliga intervjuer döms ut
Av de 800 000 sökande gick omkring 60 000 vidare från den första gallringen. Därefter väntade tester som skulle mäta bland annat logiskt tänkande, omdöme och hur snabbt kandidaterna lär sig nya saker.
Till slut återstod omkring 3 300 personer som kallades till intervju.
Bending Spoons vd Luca Ferrari har liten tilltro till den klassiska anställningsintervjun.
”En vanlig intervju är nästan helt oförutsägande, ungefär som att singla slant”, säger han till Wall Street Journal.
Därför har företaget försökt göra processen betydligt mer vetenskaplig.
Frågorna formuleras på ett bestämt sätt, svaren bedöms efter fasta kriterier och även mer svårmätbara egenskaper förs in i företagets modeller.
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Artighet blir en datapunkt
Bending Spoons tittar till och med på hur kandidater beter sig mot personer som inte sitter på makten att fatta anställningsbeslutet.
Enligt Ferrari är de flesta artiga mot chefer. Hur de behandlar andra medarbetare kan däremot säga mer om hur de senare kommer att bete sig mot sina kollegor.
Även det blir en del av bedömningen.
När tester, intervjuer, referenser och interna granskningar är klara finns nästan ingen kvar.
Köper gamla digitala jättar
Den extrema rekryteringen är en viktig del av Bending Spoons affärsmodell.
Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Milano. Under de senaste åren har det köpt äldre digitala verksamheter och välkända varumärken som AOL, Evernote och Vimeo.
Tanken är inte att snabbt sälja bolagen vidare. I stället byggs de om, effektiviseras och behålls.
När Bending Spoons tar över ett företag minskas personalstyrkan ofta kraftigt. Därefter sätts mindre team från moderbolaget in för att skriva om kod, bygga ny infrastruktur och förändra produkterna.
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De anställda granskas vidare
Kontrollen slutar inte när någon fått jobbet.
En särskild grupp inom Bending Spoons arbetar med att bedöma både arbetssökande och redan anställda. De följer sedan upp hur nya medarbetare presterar efter fyra månader, åtta månader, ett år och två år.
På så sätt försöker bolaget se om rekryteringsmodellerna faktiskt fungerar.
Ferrari själv har aldrig behövt gå igenom processen eftersom han är medgrundare. På frågan om han själv hade klarat sig genom det smala nålsögat är svaret försiktigt.
”Statistiskt sett är det osannolikt”, säger han.
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