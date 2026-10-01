Techmiljardärerna rök ihop om AI bakom Vita husets stängda dörrar

Hans varningar har inte fallit i god jord hos flera av branschens tunga aktörer. Amodei får skarp kritik från flera branschtoppar ledda av Nvidia-vd:n Jensen Huang och Metas toppfigur Mark Zuckerberg. De tar öppet avstånd från Anthropic-chefens varningsrop.

Kritikerna menar att en dämpad AI-utveckling bromsar innovationen i en tid då kapplöpningen om framtidens teknik är intensivare än någonsin.

Dömer ut en broms i AI-racet

Bakom stängda dörrar ifrågasatte näringslivets giganter varför Anthropic vill bromsa takten i AI-utvecklingen när efterfrågan på beräkningskraft och nya modeller bara ökar. Jensen Huang som levererar de kritiska chipen till hela branschen har tidigare gjort det klart att han inte anser att AI utgör det hot som vissa alarmister målar upp.

Dispyten, som The Wall Street Journal rapporterar om, blottlägger den grundläggande konflikten inom sektorn där å ena sidan säkerhetsfokuserade aktörer kräver strängare kontroll medan tillväxtinriktade jättar vill maximera farten utan statliga regleringar som binder händerna på företagen.

Självreglering i stället för lagar

Mötet med presidenten avrundades med att Donald Trump avfärdade kraven på nya tvingande lagar och i stället hyllade frivilliga överenskommelser. Trump valde att kalla initiativet för en moraliskt bindande överenskommelse som ska hantera riskerna utan att skada den amerikanska konkurrenskraften. Det beskedet välkomnades av branschens tunga investerare som länge har varnat för att rigorösa regelverk skulle slå undan benen för den inhemska utvecklingen.

Teknikjättarna står nu enade i sitt stöd för frivillig självreglering men spänningarna internt visar att vägen framåt för artificiell intelligens är kantad av starka motsättningar. När de största aktörerna drar åt olika håll gällande säkerhetsnivåer och hastighet blir det tydligt att kampen om framtidens teknik inte bara handlar om marknadsandelar utan också om vem som sätter agendan för mänsklighetens mest omvälvande uppfinning.

Grälet slutade i enighet

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Jay Clayton, som är chef för den nationella underrättelsetjänsten, sade i ett uttalande att mötet var ”ett av de mest, om inte det mest, konstruktiva och kollegiala branschmötena jag någonsin sett”.

”Tyngdpunkten var ’Vad är bäst för det amerikanska folket och världen?’ och den fokuspunkten drev fram enighet”, enligt kandidaten som ska bli Trumps nästa AI-tsar, skriver The Wall Street Journal.