President Donald Trumps administration väljer att agera för att stötta Elon Musk i striden mot EU:s mångmiljonböter mot X.
Trump tar strid med Elon Musk mot EU:s böter mot X
Den amerikanska regeringen har formellt ansökt om att få ansluta sig till den rättsprocess som Elon Musk har dragit igång. Målet är att få till stånd en ogiltigförklaring av den bötessumma på 120 miljoner euro, runt 1,3 miljarder kronor, som EU tidigare riktat mot plattformen X.
Det var under torsdagen som det amerikanska justitiedepartementet meddelade att man lämnat in en ansökan till EU-domstolen till stöd för plattformen.
EU anser att X bryter mot lagen
Bakgrunden är en utredning som pågått under två års tid inom ramen för EU:s digitala regelverk Digital Services Act. EU-kommissionen slog fast att X brutit mot gällande lagstiftning kring onlineinnehåll vilket resulterade i unionens första sanktion under de nya reglerna.
Från Washingtons håll är tonläget dock ett helt annat, konstaterar Bloomberg som rapporterar om saken.
”Europeiska kommissionen försökte på ett otillbörligt sätt utöka sin regleringsbefogenhet till att omfatta amerikanska företag som inte är verksamma eller verksamma inom dess jurisdiktion”, säger biträdande justitieminister
Brett Shumate från justitiedepartementets civilrättsliga avdelning i ett uttalande.
”Vi kommer inte att tolerera att Europeiska kommissionen ägnar sig åt regleringsövergrepp för att försöka kontrollera amerikanska innovations- och ekonomisk tillväxtmotorer.”
Trump är märkbart irriterad
Konflikten sätter ljus på det spända förhållandet mellan den amerikanska administrationen och europeiska tech-reglerare. Donald Trumps administration har upprepat kritik mot hur EU slår ned på stora teknikbolag och hävdar att åtgärderna enbart drabbar amerikanska aktörer.
EU-kommissionen tillbakavisar anklagelserna och understryker att lagarna gäller oavsett nationalitet för att försvara digitala och demokratiska standarder.
Samtidigt har Elon Musk som stöttat Trump i valrörelser tidigare öppet kritiserat de europeiska reglerna för att hämma den tekniska utvecklingen.
Häxjakt från EU på Musk?
Det amerikanska justititedepartementet anser att EU använder lagstiftningen felaktigt mot Elon Musk personligen.
”Avgörande är att kommissionens tillvägagångssätt utvidgade den rättsliga granskningen till att omfatta Mr Musk själv som privatperson och involverade helt separata och oberoende amerikanska företagsenheter under hans ägande, trots att dessa enheter inte har några kopplingar till de digitala tjänsterna i fråga”, skriver myndigheten.