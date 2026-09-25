Trump tar strid med Elon Musk mot EU:s böter mot X

Det var under torsdagen som det amerikanska justitiedepartementet meddelade att man lämnat in en ansökan till EU-domstolen till stöd för plattformen.

EU anser att X bryter mot lagen

Bakgrunden är en utredning som pågått under två års tid inom ramen för EU:s digitala regelverk Digital Services Act. EU-kommissionen slog fast att X brutit mot gällande lagstiftning kring onlineinnehåll vilket resulterade i unionens första sanktion under de nya reglerna.

Från Washingtons håll är tonläget dock ett helt annat, konstaterar Bloomberg som rapporterar om saken.

”Europeiska kommissionen försökte på ett otillbörligt sätt utöka sin regleringsbefogenhet till att omfatta amerikanska företag som inte är verksamma eller verksamma inom dess jurisdiktion”, säger biträdande justitieminister

Brett Shumate från justitiedepartementets civilrättsliga avdelning i ett uttalande.

”Vi kommer inte att tolerera att Europeiska kommissionen ägnar sig åt regleringsövergrepp för att försöka kontrollera amerikanska innovations- och ekonomisk tillväxtmotorer.”