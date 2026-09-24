Trumps nya plan i mötet med Xi: Vill byta namn på AI

Ordet ”artificiell” får intelligensen att låta fejk, enligt Trump.

”Det låter falskt, och det är inte falskt. Det är faktiskt fantastiskt”, sa presidenten inför det samlade FN enligt BBC.

Hade omröstning på sociala medier

Trump sade också att amerikanska myndighetsdokument och diplomater från och med nu skulle använda ”super intelligence” i stället för ”artificial intelligence”. Han krävde också att resten av världen skulle följa efter.

USA utrikesdepartement har enligt uppgifter instruerat tjänstemän inom departementets internationella organisationer att använda ”super intelligence” i kommunikationen.

Trump hade redan före FN-talet testat nya namn för tekniken på Truth Social. I en omröstning frågade han sina följare om ”Superior Intelligence”, ”Extreme Intelligence” eller ”Supreme Intelligence” var bäst.

Nu tar han också med sig begreppet in i samtalen med Xi Jinping. Inför mötet med den kinesiske presidenten skrev Trump på Truth Social att ”Super Intelligence” blir en stor diskussionspunkt.