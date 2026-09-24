Donald Trump vill skrota namnet artificiell intelligens. I stället ska tekniken heta ”super intelligence”, en fråga som är högt på agendan när han träffar Kinas Xi Jinping på torsdagen.
Trumps nya plan i mötet med Xi: Vill byta namn på AI
Det var under sitt tal inför FN generalförsamling i tisdags som Donald Trump meddelade att artificiell intelligens hädanefter ska kallas ”super intelligence”, eller SI.
Ordet ”artificiell” får intelligensen att låta fejk, enligt Trump.
”Det låter falskt, och det är inte falskt. Det är faktiskt fantastiskt”, sa presidenten inför det samlade FN enligt BBC.
Hade omröstning på sociala medier
Trump sade också att amerikanska myndighetsdokument och diplomater från och med nu skulle använda ”super intelligence” i stället för ”artificial intelligence”. Han krävde också att resten av världen skulle följa efter.
USA utrikesdepartement har enligt uppgifter instruerat tjänstemän inom departementets internationella organisationer att använda ”super intelligence” i kommunikationen.
Trump hade redan före FN-talet testat nya namn för tekniken på Truth Social. I en omröstning frågade han sina följare om ”Superior Intelligence”, ”Extreme Intelligence” eller ”Supreme Intelligence” var bäst.
Nu tar han också med sig begreppet in i samtalen med Xi Jinping. Inför mötet med den kinesiske presidenten skrev Trump på Truth Social att ”Super Intelligence” blir en stor diskussionspunkt.
Motsätter sig regler
Namnbytet har dock en betydelse utöver själva ordvalet. Trump har samtidigt motsatt sig nya globala regler för AI och sagt att USA inte ska bromsa utvecklingen.
”Vi kommer bara att uppmuntra super intelligence. Vi kommer att uppmuntra det, inte begränsa det”, sade han i FN-talet.
Tidigare har Trump sagt att: ”Det enda som krävs för att kontrollera AI är en stark och smart president – och USA har en sådan, med råge!
Begreppet ”superintelligens” har dock redan en etablerad betydelse inom AI-forskningen. Där används det normalt för intelligens som överträffar människans förmåga på ett brett spektrum av områden. Trumps användning av ordet som ett nytt samlingsnamn för dagens artificiella intelligens är därför inte samma sak som den tekniska definitionen.
Frågan är nu om ”super intelligence” blir det nya ordet – eller om resten av världen fortsätter att kalla tekniken AI.
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