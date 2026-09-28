AI-varning från Bill Gates: Kan orsaka en miljard dödsfall

Debatten kring AI har under lång tid kretsat kring fiktiva scenarier där datorer utvecklar egen vilja. Bill Gates menar att det verkliga och akuta hotet är betydligt mer handfast och grundar sig i att tekniken kan användas för att skapa avancerade hot.

Biologiska vapen och smittspridning

Det handlar bland annat om risken att utveckla biologiska vapen och utforska farliga patogener som kan hota miljontals människoliv.

”AI är verkligen kraftfull nog att driva händelser som orsakar en miljard dödsfall”, sa Gates i en intervju med Meet the Press på söndagen.

”Det har aldrig funnits ett vapen så kraftfullt som kombinationen av människor med onda avsikter som använder de senaste AI-verktygen”, varnar han, berättar Fortune.

Det dubbla syftet med modern teknik gör att samma system som kan rädda liv genom medicinsk forskning också kan användas för att tillverka destruktiva ämnen. Om dessa verktyg hamnar hos terrorister eller stater med skumma avsikter kan konsekvenserna bli oåterkalleliga.