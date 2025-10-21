Ska din digitala klon besluta om du ska leva eller dö?

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Hur AI-modellerna tränas

Ahmads nuvarande modeller fokuserar på att analysera data som Harborview redan samlar in, såsom skadans allvar, medicinsk historia, tidigare medicinska val och demografisk information. Denna information matas in i en prediktiv maskininlärningsmodell.

Ingen patient har ännu interagerat med modellerna, och enligt talespersoner för UW Medicine återstår det ett betydande arbete före en lansering.

I framtiden ser Ahmad modeller som också skulle kunna analysera textdata, kanske från patientgodkända inspelade samtal med sina läkare, för att informera AI-kopians förutsägelser.

Tillförlitliga mänskliga surrogat, som familjemedlemmar, skulle kunna bidra med andra textdata.

I teknikens mest ideala form ser Ahmad patienter interagera med AI-system under hela sina liv, vilket ger återkoppling för att förfina modellerna.

Läkarnas etiska och praktiska farhågor

Även om UW Medicine stödjer en ansvarsfull utforskning av AI-surrogat, är många utövare inom vården konservativa, och kanske med rätta, menar Ahmad.

Läkaren Emily Moin från en intensivvårdsavdelning i Pennsylvania betonar vikten av att en mänsklig surrogat som känner patienten väl alltid är involverad. Hon påpekar att patienters preferenser kan vara instabila och förändras över tid.

Moin varnar också för att utvärdering av modellernas prestanda baserat på vad en patient säger att de skulle ha velat efter återhämtning, inte ger en korrekt bild, eftersom beslut är dynamiskt konstruerade och beroende av kontexten.

Hon oroar sig särskilt för att patienter utan möjlighet att kommunicera eller utan närmast anhörig skulle vara de mest sårbara för felaktiga beslut från AI-surrogat, vilket skulle kunna urholka förtroendet för vårdsystemet ytterligare.

Ett annat problem är risken att familjemedlemmar och kliniker förlitar sig för mycket på AI:n som en genväg, istället för att ha de viktiga, tidskrävande samtalen.

Teva Brender, en sjukhusläkare i San Francisco, föreslår att AI-surrogat kan bli överflödiga, eftersom de bara gör “vad en god kliniker gör ändå” – nämligen att ställa frågor om patientens liv och värderingar.

Behovet av mänsklig överblick och transparens

Experter är eniga om att AI aldrig ska ersätta mänskliga surrogat i återupplivningsbeslut. Beslut om hypotetiska scenarier korrelerar inte med beslut som måste fattas i realtid.

Ett “bevis på koncept”-studie från München visade visserligen att tre AI-modeller i genomsnitt presterade bättre än mänskliga surrogat i att förutsäga patientpreferenser med upp till 70 procent noggrannhet, men forskarna betonade att mänskliga surrogat förblir avgörande.

För att AI-surrogat eventuellt ska kunna användas i framtiden måste systemen genomgå rigorös testning och vara transparenta. Ahmad framhåller att fokus inte bara ska vara på om modellen är opartisk, utan också vems moraliska universum modellen lever i.

Att behandla två patienter med liknande klinisk profil men olika moraliska resonemang “likartat” i algoritmiska termer skulle utgöra moralisk utplåning. Det kan dröja över ett decennium innan tekniken är redo för utplacering, om det ens sker.

AI-surrogat bör endast fungera som beslutsstöd, och alla omstridda resultat ska automatiskt utlösa en etikgranskning.

