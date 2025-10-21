Dagens PS
Ska din digitala klon besluta om du ska leva eller dö?

Skulle du överlåta beslutet till din AI-klon? (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Forskare utreder om AI-kloner kan avgöra livsöden för oförmögna patienter. Läkare varnar för etiska dilemman när tekniken ska simulera din vilja.

Kan en artificiell intelligens en dag avgöra en patients öde när de själva inte kan svara? Forskare och läkare är oense om etik och tillförlitlighet gällande så kallade AI-surrogat, som skulle kunna simulera patientens vilja i kritiska vårdsituationer, skriver Ars Technica.

Experter varnar för de enorma riskerna när maskiner kliver in i de mest mänskliga besluten.

AI:s intåg i livsavgörande beslut

I över ett decennium har frågan om AI kan förutsäga vad en oförmögen patient skulle vilja i livs- eller dödsbeslut hängt i luften. Allt eftersom AI-tekniken förbättras ser vissa experter det som oundvikligt att digitala “kloner” av patienter en dag kommer att bistå familjemedlemmar, läkare och etikkommittéer med att fatta beslut i livets slutskede.

Dessa beslut ska vara i linje med patientens värderingar och mål.

Forskaren Muhammad Aurangzeb Ahmad vid University of Washingtons UW Medicine har tagit de första stegen mot ett pilotprojekt med AI-surrogat på ett amerikanskt sjukhus, Harborview Medical Center.

Han bekräftar att inga sjukhus ännu har implementerat dessa system. Ahmad har tillbringat större delen av året med att arbeta i den konceptuella fasen och utvärdera noggrannheten i AI-modellerna baserade på patientdata.

Han betonar att modellerna endast kan verifieras om patienterna överlever och i efterhand kan bekräfta att modellen gjorde rätt val.

Hur AI-modellerna tränas

Ahmads nuvarande modeller fokuserar på att analysera data som Harborview redan samlar in, såsom skadans allvar, medicinsk historia, tidigare medicinska val och demografisk information. Denna information matas in i en prediktiv maskininlärningsmodell.

Ingen patient har ännu interagerat med modellerna, och enligt talespersoner för UW Medicine återstår det ett betydande arbete före en lansering.

I framtiden ser Ahmad modeller som också skulle kunna analysera textdata, kanske från patientgodkända inspelade samtal med sina läkare, för att informera AI-kopians förutsägelser.

Tillförlitliga mänskliga surrogat, som familjemedlemmar, skulle kunna bidra med andra textdata.

I teknikens mest ideala form ser Ahmad patienter interagera med AI-system under hela sina liv, vilket ger återkoppling för att förfina modellerna.

Läkarnas etiska och praktiska farhågor

Även om UW Medicine stödjer en ansvarsfull utforskning av AI-surrogat, är många utövare inom vården konservativa, och kanske med rätta, menar Ahmad.

Läkaren Emily Moin från en intensivvårdsavdelning i Pennsylvania betonar vikten av att en mänsklig surrogat som känner patienten väl alltid är involverad. Hon påpekar att patienters preferenser kan vara instabila och förändras över tid.

Moin varnar också för att utvärdering av modellernas prestanda baserat på vad en patient säger att de skulle ha velat efter återhämtning, inte ger en korrekt bild, eftersom beslut är dynamiskt konstruerade och beroende av kontexten.

Hon oroar sig särskilt för att patienter utan möjlighet att kommunicera eller utan närmast anhörig skulle vara de mest sårbara för felaktiga beslut från AI-surrogat, vilket skulle kunna urholka förtroendet för vårdsystemet ytterligare.

Ett annat problem är risken att familjemedlemmar och kliniker förlitar sig för mycket på AI:n som en genväg, istället för att ha de viktiga, tidskrävande samtalen.

Teva Brender, en sjukhusläkare i San Francisco, föreslår att AI-surrogat kan bli överflödiga, eftersom de bara gör “vad en god kliniker gör ändå” – nämligen att ställa frågor om patientens liv och värderingar.

Behovet av mänsklig överblick och transparens

Experter är eniga om att AI aldrig ska ersätta mänskliga surrogat i återupplivningsbeslut. Beslut om hypotetiska scenarier korrelerar inte med beslut som måste fattas i realtid.

Ett “bevis på koncept”-studie från München visade visserligen att tre AI-modeller i genomsnitt presterade bättre än mänskliga surrogat i att förutsäga patientpreferenser med upp till 70 procent noggrannhet, men forskarna betonade att mänskliga surrogat förblir avgörande.

För att AI-surrogat eventuellt ska kunna användas i framtiden måste systemen genomgå rigorös testning och vara transparenta. Ahmad framhåller att fokus inte bara ska vara på om modellen är opartisk, utan också vems moraliska universum modellen lever i.

Att behandla två patienter med liknande klinisk profil men olika moraliska resonemang “likartat” i algoritmiska termer skulle utgöra moralisk utplåning. Det kan dröja över ett decennium innan tekniken är redo för utplacering, om det ens sker.

AI-surrogat bör endast fungera som beslutsstöd, och alla omstridda resultat ska automatiskt utlösa en etikgranskning.

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

