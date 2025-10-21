Forskare utreder om AI-kloner kan avgöra livsöden för oförmögna patienter. Läkare varnar för etiska dilemman när tekniken ska simulera din vilja.
Ska din digitala klon besluta om du ska leva eller dö?
Mest läst i kategorin
Din arbetsgivare skyller på AI – men det är bara “en stor ursäkt”
”Jag är verkligen skeptisk till om nedskärningarna vi ser beror på verkliga effektivitetsvinster”, säger professorn. En växande skara företag säger upp personal och pekar på artificiell intelligens som orsak. Men enligt experter är det inte hela sanningen. AI har blivit en bekväm syndabock för att motivera nedskärningar som i själva verket handlar om helt andra …
AI är inget slukhål – Alibaba får redan tillbaka pengarna
Stora investeringar – men inga tydliga vinster. Så har nidbilden av AI sett ut ibland. Men enligt jätten Alibaba har de nedplöjda pengarna redan gjort skillnad. Den kinesiska teknikjätten Alibaba har gjort massiva investeringar i AI. Men redan nu uppger bolaget att man redan börjar se lönsamhet i sina satsningar på artificiell intelligens inom e-handeln. …
Män bättre än kvinnor på att kolla fakta
AI har tagit plats i vår vardag. Samtidigt har vi blivit bättre på att kontrollera fakta. Men det är framför allt män som är vaksamma. Generativa AI-verktyg har tagit rejäl plats i vår svenska vardag. Det framgår av SCB:s nu presenterade ”Befolkningens it-användning 2025”. 37 procent av svenskarna över 16 år, vilket är 3,2 miljoner …
Jätteföretaget i kris: Projekt tappar sin frontfigur
Den interna oron växer hos teknikjätten i Kalifornien när en av nyckelpersonerna bakom deras stora AI-satsning nu väljer att lämna. Flytten till en rivaliserande plattform skapar frågetecken inför den viktiga lanseringen av en efterlängtad funktion som ska modernisera bolagets röstassistent. Talangflykt skapar osäkerhet i Silicon Valley Apple har tappat ännu en ledande profil inom sin …
Vd:n avslöjar: Vuxeninnehåll nu ok i ChatGPT
OpenAI lättar på restriktionerna. Snart får veriferade vuxna ha mer öppna, erotiska samtal med ChatGPT. Balansgången är svår. Beslutet, som träder i kraft i december, är resultatet av en svår balansgång där företaget försöker behandla vuxna som vuxna samtidigt som de inför nya verktyg för att förhindra psykisk ohälsa, skriver Ars Technica. OpenAI:s vd Sam …
Kan en artificiell intelligens en dag avgöra en patients öde när de själva inte kan svara? Forskare och läkare är oense om etik och tillförlitlighet gällande så kallade AI-surrogat, som skulle kunna simulera patientens vilja i kritiska vårdsituationer, skriver Ars Technica.
Experter varnar för de enorma riskerna när maskiner kliver in i de mest mänskliga besluten.
AI:s intåg i livsavgörande beslut
I över ett decennium har frågan om AI kan förutsäga vad en oförmögen patient skulle vilja i livs- eller dödsbeslut hängt i luften. Allt eftersom AI-tekniken förbättras ser vissa experter det som oundvikligt att digitala “kloner” av patienter en dag kommer att bistå familjemedlemmar, läkare och etikkommittéer med att fatta beslut i livets slutskede.
Dessa beslut ska vara i linje med patientens värderingar och mål.
Norsk reform väcker ilska i Sverige: “Svenskar får ta notan”
Nästan en miljon norrmän har redan nappat på det nya statliga elpriset. Men satsningen, som lanserades av den norska regeringen den 1 oktober, får nu hård
Forskaren Muhammad Aurangzeb Ahmad vid University of Washingtons UW Medicine har tagit de första stegen mot ett pilotprojekt med AI-surrogat på ett amerikanskt sjukhus, Harborview Medical Center.
Han bekräftar att inga sjukhus ännu har implementerat dessa system. Ahmad har tillbringat större delen av året med att arbeta i den konceptuella fasen och utvärdera noggrannheten i AI-modellerna baserade på patientdata.
Han betonar att modellerna endast kan verifieras om patienterna överlever och i efterhand kan bekräfta att modellen gjorde rätt val.
Senaste nytt
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Hur AI-modellerna tränas
Ahmads nuvarande modeller fokuserar på att analysera data som Harborview redan samlar in, såsom skadans allvar, medicinsk historia, tidigare medicinska val och demografisk information. Denna information matas in i en prediktiv maskininlärningsmodell.
Teknikjätten visar upp mobilen som har ögon i nacken
Teknikjätten Honor har nu presenterat en spektakulär mobil som lovar att förändra synen på smarta telefoner. Konceptet, som kallas “Robot Phone”, har en
Ingen patient har ännu interagerat med modellerna, och enligt talespersoner för UW Medicine återstår det ett betydande arbete före en lansering.
I framtiden ser Ahmad modeller som också skulle kunna analysera textdata, kanske från patientgodkända inspelade samtal med sina läkare, för att informera AI-kopians förutsägelser.
Tillförlitliga mänskliga surrogat, som familjemedlemmar, skulle kunna bidra med andra textdata.
I teknikens mest ideala form ser Ahmad patienter interagera med AI-system under hela sina liv, vilket ger återkoppling för att förfina modellerna.
Läkarnas etiska och praktiska farhågor
Även om UW Medicine stödjer en ansvarsfull utforskning av AI-surrogat, är många utövare inom vården konservativa, och kanske med rätta, menar Ahmad.
Läkaren Emily Moin från en intensivvårdsavdelning i Pennsylvania betonar vikten av att en mänsklig surrogat som känner patienten väl alltid är involverad. Hon påpekar att patienters preferenser kan vara instabila och förändras över tid.
Moin varnar också för att utvärdering av modellernas prestanda baserat på vad en patient säger att de skulle ha velat efter återhämtning, inte ger en korrekt bild, eftersom beslut är dynamiskt konstruerade och beroende av kontexten.
Jätten slår till – byter ut sökrutan till ai
Ett stort teknikbolag kastar om spelreglerna för webbsökningar genom att integrera ai direkt i sin populära webbläsare. En stor aktör inom teknikvärlden
Hon oroar sig särskilt för att patienter utan möjlighet att kommunicera eller utan närmast anhörig skulle vara de mest sårbara för felaktiga beslut från AI-surrogat, vilket skulle kunna urholka förtroendet för vårdsystemet ytterligare.
Ett annat problem är risken att familjemedlemmar och kliniker förlitar sig för mycket på AI:n som en genväg, istället för att ha de viktiga, tidskrävande samtalen.
Teva Brender, en sjukhusläkare i San Francisco, föreslår att AI-surrogat kan bli överflödiga, eftersom de bara gör “vad en god kliniker gör ändå” – nämligen att ställa frågor om patientens liv och värderingar.
Behovet av mänsklig överblick och transparens
Experter är eniga om att AI aldrig ska ersätta mänskliga surrogat i återupplivningsbeslut. Beslut om hypotetiska scenarier korrelerar inte med beslut som måste fattas i realtid.
Din toalett får ny funktion – ska mäta din hälsa
En kamera i toaletten? Ja, nu blir badrummet ett hälso-labb. En ny pryl analyserar det som spolas ner för att ge dig full koll på kroppen. Precis som att
Ett “bevis på koncept”-studie från München visade visserligen att tre AI-modeller i genomsnitt presterade bättre än mänskliga surrogat i att förutsäga patientpreferenser med upp till 70 procent noggrannhet, men forskarna betonade att mänskliga surrogat förblir avgörande.
För att AI-surrogat eventuellt ska kunna användas i framtiden måste systemen genomgå rigorös testning och vara transparenta. Ahmad framhåller att fokus inte bara ska vara på om modellen är opartisk, utan också vems moraliska universum modellen lever i.
Att behandla två patienter med liknande klinisk profil men olika moraliska resonemang “likartat” i algoritmiska termer skulle utgöra moralisk utplåning. Det kan dröja över ett decennium innan tekniken är redo för utplacering, om det ens sker.
AI-surrogat bör endast fungera som beslutsstöd, och alla omstridda resultat ska automatiskt utlösa en etikgranskning.
Din inloggning kan knäckas på en sekund – värsta fällorna
Svenskarnas digitala säkerhet är hotad. Många återanvänder lösenord – och experter varnar: Ditt kan knäckas på under en sekund. En stor andel av
Missa inte:
Dessa hushåll kan få 54 000 kronor i klimatbonus 2026. E55
EU tar fighten med flygbolagen – gratis kabinväska. News 55
Experternas varning: Ditt jobbtest kan vara en fälla. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Fusionsdrömmen lever – bolag hävdar historiskt genombrott
Ett brittiskt bolag, First Light Fusion, säger sig ha tagit ett historiskt steg mot framtidens energikälla. Med en ny teknik kallad FLARE menar företaget att de har lagt grunden till världens första kommersiellt gångbara väg till fusionsenergi – en energiform som ofta beskrivs som både ren och nästan obegränsad. ”Detta är en avgörande stund, inte …
Så förvandlade Ace Frehley rocken till rymdopera
Ace Frehley var gitarristen från Bronx som insåg att världen redan hade tillräckligt många rockstjärnor – men bara en rymdman. Med silverfärg, stjärnögon och en logga ritad på skolbänken förvandlade Ace Frehley Kiss till ett intergalaktiskt spektakel. Resultatet: världens mest sminkade rocksuccé – och början på rockens egen rymdopera. Från skolbänken till Starchild Paul Daniel …
Ska din digitala klon besluta om du ska leva eller dö?
Forskare utreder om AI-kloner kan avgöra livsöden för oförmögna patienter. Läkare varnar för etiska dilemman när tekniken ska simulera din vilja. Kan en artificiell intelligens en dag avgöra en patients öde när de själva inte kan svara? Forskare och läkare är oense om etik och tillförlitlighet gällande så kallade AI-surrogat, som skulle kunna simulera patientens …
Psykologen: Därför ska du inte vara dig själv
Att ”vara sig själv” låter förvisso fint i teorin. Men enligt psykologen Tomas Chamorro-Premuzic är det inte alltid ett vinnande recept i arbetslivet. ”Autenticitet är överskattat”, menar han. I arbetslivet är det inte alltid bäst att visa sitt sanna jag – åtminstone inte hela tiden. I stället handlar det om att förstå hur man uppfattas, …
Priskollaps: Då blir din chokladkaka billigare
Efter att kakaopriset rusat till rekordnivåer ser chokladälskare snart ut att få en oväntad belöning. Under 2023 och början av 2024 steg världsmarknadspriset på kakao till historiska nivåer. Priset fyrfaldigades på mindre än ett år och nådde i april 2024 hela 12 000 dollar per ton – en direkt följd av torka, sjukdomar och dåliga …