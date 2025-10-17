Teknikjätten Honor har nu presenterat en spektakulär mobil som lovar att förändra synen på smarta telefoner.
Teknikjätten visar upp mobilen som har ögon i nacken
Konceptet, som kallas “Robot Phone”, har en kamera monterad på en motoriserad arm som fälls ut från enhetens baksida. Denna design liknar starkt den populära minikameran DJI Osmo Pocket, och kan komma att ersätta behovet av liknande externa enheter för många användare, skriver The Verge.
Än så länge är det bara en CGI-version som visats, men det har väckt starka reaktioner i teknikvärlden.
En mobil med ett eget liv
Den nya koncepttelefonen från Honor är tänkt att vara mer än bara ett verktyg – företaget beskriver den som en emotionell följeslagare som kan känna av, anpassa sig och utvecklas autonomt.
Kameran har ett AI-stöd som gör att den verkar kunna röra sig och filma i stort sett vilken riktning som helst, oavsett hur telefonen ligger. Detta skulle kunna innebära att man kan ta perfekta selfies eller panoramafilmer utan att ens behöva hålla i mobilen.
Honor menar att det är en del av deras “Alpha Plan” och att kameran till och med kan “fånga fantastiska utsikter med en stilla förundran”, enligt ett pressmeddelande.
Är det framtiden – eller ett integritetsdilemma?
Medan ingenjörskonsten bakom den utfällbara kameran med treaxlig gimbal hyllas, väcker funktionen också frågor.
En kamera som kan titta runt utan användarens direkta inblandning, även när telefonen ligger ned på ett bord, skapar ett integritetsdilemma.
Mobiler har gått från att vara kommunikationsverktyg till att kunna fungera som övervakningsenheter, och med den här tekniken kan en telefon i fickan filma omgivningen utan att användaren ens pekar den.
Detta skifte från en kamera som filmar där du pekar, till en som kan titta överallt, är det som särskiljer denna enhet.
Framtida planer och risker
Honor planerar att visa upp Robot Phone närmare under den stora mobilmässan Mobile World Congress (MWC) i Barcelona nästa år, som startar i mars.
Trots de spännande möjligheterna finns det också praktiska utmaningar. Rörliga delar i en telefon kan vara en öm punkt när det gäller tålighet mot vatten och damm, samt dess känslighet.
Det blir en utmaning för Honor att säkerställa att mekanismen fungerar felfritt och inte samlar på sig smuts eller skräp.
Denna djärva innovation signalerar dock att Honor är beredda att ta risker för att driva utvecklingen av smarta telefoner framåt.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
