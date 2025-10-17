Teknikjätten visar upp mobilen som har ögon i nacken

Konceptet, som kallas “Robot Phone”, har en kamera monterad på en motoriserad arm som fälls ut från enhetens baksida. Denna design liknar starkt den populära minikameran DJI Osmo Pocket, och kan komma att ersätta behovet av liknande externa enheter för många användare, skriver The Verge.

Än så länge är det bara en CGI-version som visats, men det har väckt starka reaktioner i teknikvärlden.

En häftig lösning med en kamera som kan fällas ut. (Foto: Honor)

En mobil med ett eget liv

Den nya koncepttelefonen från Honor är tänkt att vara mer än bara ett verktyg – företaget beskriver den som en emotionell följeslagare som kan känna av, anpassa sig och utvecklas autonomt.

Kameran har ett AI-stöd som gör att den verkar kunna röra sig och filma i stort sett vilken riktning som helst, oavsett hur telefonen ligger. Detta skulle kunna innebära att man kan ta perfekta selfies eller panoramafilmer utan att ens behöva hålla i mobilen.

Lite söt, nästan så man vill döpa den. (Foto: Honor)

Honor menar att det är en del av deras “Alpha Plan” och att kameran till och med kan “fånga fantastiska utsikter med en stilla förundran”, enligt ett pressmeddelande.