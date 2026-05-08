Lagarde: Vi måste försvara oss mot Anthropics modell

Europeiska centralbanken, ECB, arbetar med att ta fram skydd mot cyberattacker drivna av AI-modellen, enligt ECB-chefen Christine Lagarde.

Det rapporterar Reuters.

Bara tillgänglig i USA

Mythos har utvecklats av Anthropic för att identifiera säkerhetsbrister i datorprogram och stärka skyddet mot cyberangrepp.

Samtidigt bedömer cybersäkerhetsexperter att tekniken också kan användas för att genomföra mer avancerade attacker mot bankers it-system.

Modellen är hittills endast tillgänglig för företag i USA, något som enligt Lagarde skapar ett underläge för europeiska aktörer.

Hon uppgav vid ett evenemang i Spanien att ECB trots detta analyserar möjliga motåtgärder om tekniken skulle användas i attacker.

”Jag kan försäkra er om att vi, ur vårt perspektiv på ECB, försöker utarbeta och identifiera vilket försvar vi bör ha på plats ifall detta skulle utnyttjas av en eller flera illvilliga statliga aktörer”, sa hon.

Vill analysera konsekvenserna

ANNONS

Enligt Lagarde är det främst statsstödda aktörer som skulle kunna utnyttja tekniken, eftersom den kräver betydande datorkapacitet.

ECB, som både ansvarar för penningpolitiken i eurozonen och tillsynen över banker inom valutaunionen, har också börjat fråga banker om deras beredskap inför en ny generation AI-drivna cyberhot.

Tidigare i veckan meddelade även EU-kommissionen att den informerats av Anthropic om Mythos kapacitet och nu analyserar vilka konsekvenser tekniken kan få för EU:s regelverk och politik kring cybersäkerhet och artificiell intelligens.

Läs mer: McDonalds säljer mer – men dyrare kött ställer till det. Realtid

