Miljardärens hårda dom: "Vi borde redan ha reglerat AI"

Jones menar att utvecklingen gått snabbare än lagstiftningen och att det redan borde ha funnits ett nationellt regelverk på plats.

”Redan sena”

”Vi måste göra det imorgon. Vi är redan sena. Vi borde redan ha gjort det”, säger han till CNBC.

Jones pekar särskilt på behovet av digital vattenmärkning för att kunna skilja äkta material från AI-genererade bilder, videor och ljudklipp.

Samtidigt uppgav Jones att han fortsatt investera i AI-relaterade bolag trots sin växande oro kring teknikens risker.

Diskussionen om AI-reglering har intensifierats i takt med att tekniken blivit mer avancerad och allt mer integrerad i både näringsliv och samhälle.