Experter varnar för en flod av desinformation som generativ AI kan utlösa. Det vill investeraren Paul Tudor Jones motverka med reglering.
Miljardärens hårda dom: "Vi borde redan ha reglerat AI"
Hedgefondförvaltaren Paul Tudor Jones varnar för att USA ligger långt efter i arbetet med att reglera artificiell intelligens.
I en intervju uppmanade miljardären amerikanska myndigheter att agera omedelbart för att införa tydligare regler kring AI-teknik och användningen av så kallade deepfakes.
Jones menar att utvecklingen gått snabbare än lagstiftningen och att det redan borde ha funnits ett nationellt regelverk på plats.
”Redan sena”
”Vi måste göra det imorgon. Vi är redan sena. Vi borde redan ha gjort det”, säger han till CNBC.
Jones pekar särskilt på behovet av digital vattenmärkning för att kunna skilja äkta material från AI-genererade bilder, videor och ljudklipp.
Samtidigt uppgav Jones att han fortsatt investera i AI-relaterade bolag trots sin växande oro kring teknikens risker.
Diskussionen om AI-reglering har intensifierats i takt med att tekniken blivit mer avancerad och allt mer integrerad i både näringsliv och samhälle.
EU har infört regelverk
Enligt Jones stödde omkring 80 procent av deltagarna på en nyligen genomförd konferens om AI någon form av reglering. För ett år sedan låg motsvarande siffra runt 20 procent.
Frågor om säkerhet, integritet och desinformation har blivit centrala i debatten kring AI.
Särskilt deepfakes har väckt oro bland politiker och experter eftersom tekniken kan användas för att manipulera opinionsbildning, bedrägerier och spridning av falsk information.
EU antog redan 2024 sitt omfattande AI-regelverk, AI Act, medan flera amerikanska delstater infört egna lagar med fokus på bland annat barns säkerhet och dataskydd.
Pågår en kapplöpning
I mars presenterade Vita huset ett nationellt policyramverk för AI, men kritiker menar att USA fortfarande saknar tydlig federal lagstiftning.
Samtidigt pågår en intensiv kapplöpning mellan USA och Kina om ledarskapet inom AI-utveckling. Tekniken ses allt mer som en strategisk fråga med både ekonomisk och geopolitisk betydelse.
Enligt uppgifter från Wall Street Journal överväger USA och Kina att diskutera AI-säkerhet vid ett kommande möte mellan president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping.
