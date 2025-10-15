Ett stort teknikbolag kastar om spelreglerna för webbsökningar genom att integrera ai direkt i sin populära webbläsare.
Jätten slår till – byter ut sökrutan till ai
En stor aktör inom teknikvärlden tar ett nytt steg i hur användare interagerar med information online. Istället för att lansera en helt ny webbläsare som är inbäddad med artificiell intelligens, låter man användarna välja att ersätta sin standard sökmotor med ett ai-drivet alternativ i sin befintliga mjukvara.
Perplexity ai kliver in
Mozilla, företaget bakom webbläsaren Firefox, har nyligen meddelat att de integrerar ai-svarsmotorn Perplexity som ett nytt sökalternativ, skriver Techcrunch.
Detta drag ger användarna möjligheten att aktivt bestämma om de vill använda ai för att söka på nätet och hitta ny information.
Tidigare har Mozilla testat integrationen på utvalda marknader, inklusive USA, Storbritannien och Tyskland. Då var det ännu oklart om Perplexity skulle bli ett permanent tillskott till Firefox lista över sökleverantörer, som redan inkluderar giganter som Google, Bing och DuckDuckGo.
Positiv respons leder till global utrullning för ai
Nu meddelar företaget att den positiva feedbacken från användarna har lett till beslutet att göra Perplexity tillgängligt för dess globala användarbas på datorer.
En utrullning till mobila enheter är planerad att ske under de kommande månaderna.
När Perplexity väl är aktiverat erbjuds en konversationsbaserad sökupplevelse. Till skillnad från Googles traditionella sök, som presenterar en lista med webblänkar, visas svaren med tydliga källhänvisningar.
Alternativet dyker upp i den förenade sökknappen i adressfältet, vilket gör det enkelt att snabbt växla till att söka med Perplexity vid behov. Användare kan även konfigurera sin standardsökleverantör i Firefox inställningar.
Mozilla har tidigare indikerat att de, om Perplexity-piloten skulle bli framgångsrik, skulle överväga att lägga till fler ai-svarsmotorer eller sökalternativ i sin webbläsare i framtiden.
Det är troligt att de valde att börja med Perplexity eftersom företaget har utlovat att de inte delar eller säljer användarnas personliga data.
Fler nyheter från teknikbolaget
Parallellt med nyheten om ai-sökalternativet meddelade Mozilla även att deras funktion för webbläsarprofiler nu görs brett tillgänglig för alla användare efter månader av tester och en gradvis utrullning.
Denna funktion låter användare växla mellan olika webbläsarinställningar, till exempel för arbete, skola eller personligt bruk.
Dessutom fortsätter företaget att testa visuell sökning med Google Lens bland de användare som har Google inställt som sin standardsökleverantör på datorn.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
