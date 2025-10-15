Jätten slår till – byter ut sökrutan till ai

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Positiv respons leder till global utrullning för ai

Nu meddelar företaget att den positiva feedbacken från användarna har lett till beslutet att göra Perplexity tillgängligt för dess globala användarbas på datorer.

En utrullning till mobila enheter är planerad att ske under de kommande månaderna.

När Perplexity väl är aktiverat erbjuds en konversationsbaserad sökupplevelse. Till skillnad från Googles traditionella sök, som presenterar en lista med webblänkar, visas svaren med tydliga källhänvisningar.

Alternativet dyker upp i den förenade sökknappen i adressfältet, vilket gör det enkelt att snabbt växla till att söka med Perplexity vid behov. Användare kan även konfigurera sin standardsökleverantör i Firefox inställningar.

Mozilla har tidigare indikerat att de, om Perplexity-piloten skulle bli framgångsrik, skulle överväga att lägga till fler ai-svarsmotorer eller sökalternativ i sin webbläsare i framtiden.

Det är troligt att de valde att börja med Perplexity eftersom företaget har utlovat att de inte delar eller säljer användarnas personliga data.

Fler nyheter från teknikbolaget

Parallellt med nyheten om ai-sökalternativet meddelade Mozilla även att deras funktion för webbläsarprofiler nu görs brett tillgänglig för alla användare efter månader av tester och en gradvis utrullning.

Denna funktion låter användare växla mellan olika webbläsarinställningar, till exempel för arbete, skola eller personligt bruk.

Dessutom fortsätter företaget att testa visuell sökning med Google Lens bland de användare som har Google inställt som sin standardsökleverantör på datorn.

