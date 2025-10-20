Dagens PS
Din inloggning kan knäckas på en sekund – värsta fällorna

Har du koll på dina lösenord? (Foto: sarah b on Unsplash och Canva)
Har du koll på dina lösenord? (Foto: sarah b on Unsplash och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Svenskarnas digitala säkerhet är hotad. Många återanvänder lösenord – och experter varnar: Ditt kan knäckas på under en sekund.

En stor andel av svenskarna tar onödiga risker med sin digitala säkerhet, enligt en ny undersökning. Nästan sex av tio använder samma lösenord för flera olika konton, en vana som kan få allvarliga konsekvenser om ett av kontona hackas.

Detta bekräftas av data som visar att 78 procent av världens vanligaste lösenord kan knäckas på mindre än en sekund.

Säkerheten hamnar i skymundan – bekvämligheten vinner

Enligt en undersökning från Norstat, på uppdrag av Samsung, väljer många svenskar genvägar framför säkerhet.

Fler än var femte person sparar sin känsliga inloggningsinformation direkt i mobilens anteckningsapp, samtidigt som nästan lika många ignorerar påminnelser om att uppdatera lösenorden när det är dags.

Bankkontot i fara: Appen som spionerar på allt i mobilen

Malwaret Vultur använder din telefons skärm för att stjäla bankuppgifter. Upptäck hur den dolda faran fungerar och hur du skyddar dig. Världen blir

Det mest alarmerande är dock att elva procent fortsätter använda lösenord som redan har varit inblandade i ett dataintrång, vilket exponerar dem för en stor och onödig risk.

“Många vet att man bör använda unika och starka lösenord, men bekvämlighet vinner ofta över säkerhet. Därför handlar framtidens mobilsäkerhet inte bara om att skydda användarna från hot utan också om anpassa den till deras vanor”, säger Anders Elmby, nordisk mobilchef på Samsung.

Vilket/vilka av följande har du gjort under det senaste året på någon av dina enheter i samband med lösenordsskydd?

Använt samma lösenord för flera konton58%
Använt autoinloggning för bekvämlighet49%
Sparat lösenord i anteckningsappen22%
Ignorerat påminnelser om att uppdatera ett lösenord19%
Inaktiverat eller valt att inte använda tvåfaktorsautentisering17%
Fortsatt använda ett lösenord som varit inblandat i ett dataintrång11%
Inget av detta15%
Vet ej4%
Långt ifrån unika val

Samma tendens syns globalt. En analys av Nordpass och NordStellar visar att vi fortfarande är dåliga på att välja säkra inloggningar. Listan över världens vanligaste lösenord toppas av simpla kombinationer som “123456” och “password”.

Det är särskilt oroande att 40 procent av de vanligaste lösenorden används både privat och på arbetsplatsen.

Karolis Arbaciauskas, chef för affärsprodukter på Nordpass, menar att detta bottnar i att människor tenderar att välja lösenord baserat på personliga preferenser och bekvämlighet, oavsett om de är hemma eller på jobbet.

Han varnar för att företag som ignorerar detta och inte hjälper anställda med hanteringen riskerar både sin egen och kundernas säkerhet.

Svenska favoriter i bottenligan

I Sverige skiljer vi oss inte nämnvärt. Vår lista toppas också av “123456“, men vi ser också ord som är unika för den svenska marknaden.

Bland de vanligaste lösenorden i Sverige hittar vi:

  • 123456
  • qwert123
  • qwert
  • 123456789
  • hejsan
  • hejhej
  • hejsan123
  • bajskorv
  • password

Avslöjat: Din mus kan tjuvlyssna på dina samtal

Forskare har nyligen demonstrerat en oväntad metod för att spionera på privata samtal via vanliga optiska datormöss. Studien visar att avancerade möss kan

