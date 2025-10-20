Din inloggning kan knäckas på en sekund – värsta fällorna

En stor andel av svenskarna tar onödiga risker med sin digitala säkerhet, enligt en ny undersökning. Nästan sex av tio använder samma lösenord för flera olika konton, en vana som kan få allvarliga konsekvenser om ett av kontona hackas.

Detta bekräftas av data som visar att 78 procent av världens vanligaste lösenord kan knäckas på mindre än en sekund.

Säkerheten hamnar i skymundan – bekvämligheten vinner

Enligt en undersökning från Norstat, på uppdrag av Samsung, väljer många svenskar genvägar framför säkerhet.

Fler än var femte person sparar sin känsliga inloggningsinformation direkt i mobilens anteckningsapp, samtidigt som nästan lika många ignorerar påminnelser om att uppdatera lösenorden när det är dags.

Det mest alarmerande är dock att elva procent fortsätter använda lösenord som redan har varit inblandade i ett dataintrång, vilket exponerar dem för en stor och onödig risk.

“Många vet att man bör använda unika och starka lösenord, men bekvämlighet vinner ofta över säkerhet. Därför handlar framtidens mobilsäkerhet inte bara om att skydda användarna från hot utan också om anpassa den till deras vanor”, säger Anders Elmby, nordisk mobilchef på Samsung.

Vilket/vilka av följande har du gjort under det senaste året på någon av dina enheter i samband med lösenordsskydd?

