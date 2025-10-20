Svenskarnas digitala säkerhet är hotad. Många återanvänder lösenord – och experter varnar: Ditt kan knäckas på under en sekund.
Din inloggning kan knäckas på en sekund – värsta fällorna
Mest läst i kategorin
Danmarks vindkraft i motvind: “Det är ju vansinnigt”
Samtidigt som Danmark brottas med rekordhöga elpriser står landets vindkraftverk stilla stora delar av tiden. ”Det är ju vansinnigt”, kommenterar Green Power Denmarks vd. Enligt nya siffror från CIP Fonden, som citeras av NyTeknik, stod turbinerna stilla nära en fjärdedel av tiden mellan januari och maj i år. “Vansinnigt” Redan i juli kunde Dagens PS …
Futuristisk affärsjet – 300 sålda på ett bräde
Flygplan utan fönster låter som science fiction, men det är precis vad Otto Aerospace presenterat med sin nya affärsjet Phantom 3500. Nu har världens näst största företag inom delägarskap av flygplan, Flexjet, lagt en order på hela 300 exemplar – en affär som kan skriva om reglerna för privatflyget. Den eleganta, fönsterlösa designen är inte …
"Europa, vakna!" – Nobelpristagare ryter ifrån
Europa håller på att förlora mot USA och Kina i techracet. Det menar en av världens mest framstående forskare på området, Philippe Aghion. Den franske ekonomen Philippe Aghion är en av årets mottagare av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Efter tillkännagivandet i veckan är det dock inte några positiva tongångar …
AI-forskarens varning: "Som att sälja alla våra hamnar till Kina"
Generativ AI beskrivs som mänsklighetens nästa stora språng. Men Pontus Wärnestål, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, menar att vi offrar betydligt mer än vi vinner. Han har följt AI-utvecklingen i två decennier, både inom akademin och i näringslivet, och ser nu hur löften om effektivitet och innovation tränger undan grundläggande värden. Inget …
Nya jätten i luften – så ska USA:s dyra satsning fungera
USA har presenterat sitt nya topphemliga flygplan. Den osynliga jätten, byggd med AI i åtanke, är tänkt att ta över efter åldrade modeller. Intresset är stort för det nya topphemliga flygplanet som nu officiellt har presenterats. Det beskrivs som en ”sjätte generationens krigsflygplan” och ska ersätta äldre modeller, varav några har flugit i över 60 …
En stor andel av svenskarna tar onödiga risker med sin digitala säkerhet, enligt en ny undersökning. Nästan sex av tio använder samma lösenord för flera olika konton, en vana som kan få allvarliga konsekvenser om ett av kontona hackas.
Detta bekräftas av data som visar att 78 procent av världens vanligaste lösenord kan knäckas på mindre än en sekund.
Säkerheten hamnar i skymundan – bekvämligheten vinner
Enligt en undersökning från Norstat, på uppdrag av Samsung, väljer många svenskar genvägar framför säkerhet.
Fler än var femte person sparar sin känsliga inloggningsinformation direkt i mobilens anteckningsapp, samtidigt som nästan lika många ignorerar påminnelser om att uppdatera lösenorden när det är dags.
Bankkontot i fara: Appen som spionerar på allt i mobilen
Malwaret Vultur använder din telefons skärm för att stjäla bankuppgifter. Upptäck hur den dolda faran fungerar och hur du skyddar dig. Världen blir
Det mest alarmerande är dock att elva procent fortsätter använda lösenord som redan har varit inblandade i ett dataintrång, vilket exponerar dem för en stor och onödig risk.
“Många vet att man bör använda unika och starka lösenord, men bekvämlighet vinner ofta över säkerhet. Därför handlar framtidens mobilsäkerhet inte bara om att skydda användarna från hot utan också om anpassa den till deras vanor”, säger Anders Elmby, nordisk mobilchef på Samsung.
Vilket/vilka av följande har du gjort under det senaste året på någon av dina enheter i samband med lösenordsskydd?
|Använt samma lösenord för flera konton
|58%
|Använt autoinloggning för bekvämlighet
|49%
|Sparat lösenord i anteckningsappen
|22%
|Ignorerat påminnelser om att uppdatera ett lösenord
|19%
|Inaktiverat eller valt att inte använda tvåfaktorsautentisering
|17%
|Fortsatt använda ett lösenord som varit inblandat i ett dataintrång
|11%
|Inget av detta
|15%
|Vet ej
|4%
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Långt ifrån unika val
Samma tendens syns globalt. En analys av Nordpass och NordStellar visar att vi fortfarande är dåliga på att välja säkra inloggningar. Listan över världens vanligaste lösenord toppas av simpla kombinationer som “123456” och “password”.
Det är särskilt oroande att 40 procent av de vanligaste lösenorden används både privat och på arbetsplatsen.
Karolis Arbaciauskas, chef för affärsprodukter på Nordpass, menar att detta bottnar i att människor tenderar att välja lösenord baserat på personliga preferenser och bekvämlighet, oavsett om de är hemma eller på jobbet.
Han varnar för att företag som ignorerar detta och inte hjälper anställda med hanteringen riskerar både sin egen och kundernas säkerhet.
Svenska favoriter i bottenligan
I Sverige skiljer vi oss inte nämnvärt. Vår lista toppas också av “123456“, men vi ser också ord som är unika för den svenska marknaden.
Bland de vanligaste lösenorden i Sverige hittar vi:
- 123456
- qwert123
- qwert
- 123456789
- hejsan
- hejhej
- hejsan123
- bajskorv
- password
Avslöjat: Din mus kan tjuvlyssna på dina samtal
Forskare har nyligen demonstrerat en oväntad metod för att spionera på privata samtal via vanliga optiska datormöss. Studien visar att avancerade möss kan
Missa inte:
Dessa hushåll kan få 54 000 kronor i klimatbonus 2026. E55
EU tar fighten med flygbolagen – gratis kabinväska. News 55
Experternas varning: Ditt jobbtest kan vara en fälla. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Din inloggning kan knäckas på en sekund – värsta fällorna
Svenskarnas digitala säkerhet är hotad. Många återanvänder lösenord – och experter varnar: Ditt kan knäckas på under en sekund. En stor andel av svenskarna tar onödiga risker med sin digitala säkerhet, enligt en ny undersökning. Nästan sex av tio använder samma lösenord för flera olika konton, en vana som kan få allvarliga konsekvenser om ett …
Flyttade till Portugal – sparar 50 000 kronor i månaden
Ett pensionera sig och flytta till Portugal är en smart idé om man vill hålla i sina pengar. Det går att spara tiotusentals kronor i månaden visar det sig. Solen som skiner för det mesta, vin i överflöd och fräsch mat direkt från havet. Låter ganska bra eller hur. Många flyttar till Portugal Jodå många …
Årlig ranking: Tesla rasar genom listan
Det ser inte bra ut för Tesla när de bästa globala varumärkena rankas. Elbilsjätten rasar ner till 25:e plats på listan. Interbrand har blivit känt genom sin årliga lista som rankar världens mest värdefulla bolag genom deras påverkan och ekonomiska styrka. I topp hamnar de amerikanska techjättarna Apple, Microsoft och Amazon men för en annan …
Så mycket räckvidd tar motorvägen av din elbil
Att köra elbilen på motorväg är ingen bra idé om du vill spara räckvidden. Ett nytt test har gått igenom åtta olika elbilsmodeller som visar att du kan förlora hela 40 procent av räckvidden om du kör konstant på motorväg. Räckvidd hamnar högt på listan när vi väljer elbil. Här kommer en lista på de …
Italien levererar råmaterial till Rysslands missiler
Italien stöder den ryska krigsmaskinen visar nya uppgifter. Det sker fortsatt genom export av råmaterial till bland annat Rysslands missiler. Det är Ukrainas ekonomiska säkerhetsråd (ESCU) som ligger bakom de nya uppgifterna som fastställer att Italien är Rysslands näst största leverantör av epoxiharts, som även kallas epoxi, efter Kina. Råmaterial till ryska missiler Epoxi används …