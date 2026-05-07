Ny AI-regel kan utlösa börsoro kring techjättar

Men nu växer oron på Wall Street för att en ny regeländring kan förvandla optimismen till kraftiga börsfall. Nasdaqs nya regler gör det möjligt för enorma börsnoteringar att snabbare inkluderas i viktiga index som Nasdaq 100.

Analytiker varnar för att utvecklingen kan skapa stora risker för investerare om marknaden övervärderar framtida AI-bolag.

Den nya AI-regeln kommer samtidigt som USA och EU redan rör sig åt olika håll i synen på artificiell intelligens.

Tidigare har det rapporterats om hur Donald Trumps nya AI-strategi riskerar att skapa osäkerhet för både investerare och europeiska techbolag.

AI-bolagen driver börshysterin

Förväntningarna på de kommande jättelanseringarna är redan extrema.

SpaceX uppges sikta på en värdering nära två biljoner dollar medan både OpenAI och Anthropic väntas närma sig en biljon dollar vid framtida börsnoteringar.

AI-bolagen har blivit symboler för den nya teknikvåg som drivit både Nasdaq och S&P 500 till rekordnivåer under Donald Trumps ekonomiska politik.

Samtidigt fortsätter investerare att pumpa in kapital i AI-relaterade aktier trots mycket höga värderingar och osäkra framtida vinster.