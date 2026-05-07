Wall Street varnar för att nya regler kring gigantiska börsnoteringar kan skapa kraftig turbulens i AI sektorn och på de amerikanska börserna.
Ny AI-regel kan utlösa börsoro kring techjättar
Den amerikanska börsen har drivits till rekordnivåer av AI-eufori, enorma återköp av aktier och växande förväntningar kring teknikjättar som OpenAI, Anthropic och SpaceX.
Men nu växer oron på Wall Street för att en ny regeländring kan förvandla optimismen till kraftiga börsfall. Nasdaqs nya regler gör det möjligt för enorma börsnoteringar att snabbare inkluderas i viktiga index som Nasdaq 100.
Analytiker varnar för att utvecklingen kan skapa stora risker för investerare om marknaden övervärderar framtida AI-bolag.
Den nya AI-regeln kommer samtidigt som USA och EU redan rör sig åt olika håll i synen på artificiell intelligens.
Tidigare har det rapporterats om hur Donald Trumps nya AI-strategi riskerar att skapa osäkerhet för både investerare och europeiska techbolag.
AI-bolagen driver börshysterin
Förväntningarna på de kommande jättelanseringarna är redan extrema.
SpaceX uppges sikta på en värdering nära två biljoner dollar medan både OpenAI och Anthropic väntas närma sig en biljon dollar vid framtida börsnoteringar.
AI-bolagen har blivit symboler för den nya teknikvåg som drivit både Nasdaq och S&P 500 till rekordnivåer under Donald Trumps ekonomiska politik.
Samtidigt fortsätter investerare att pumpa in kapital i AI-relaterade aktier trots mycket höga värderingar och osäkra framtida vinster.
Ny regel kan förändra marknaden
Den stora förändringen handlar om hur snabbt nya jättar kan inkluderas i de viktigaste börsindexen.
Tidigare kunde det ta upp till ett år innan stora börsnoteringar fick plats i Nasdaq 100. Nu kan processen gå betydligt snabbare.
Det innebär att indexfonder och pensionskapital kan tvingas köpa stora mängder aktier i nyintroducerade AI bolag redan några veckor efter en börsdebut.
Flera analytiker menar att det riskerar att blåsa upp en redan överhettad marknad ytterligare.
Historien oroar investerare
Historiskt har många av världens största börsnoteringar fått en svag utveckling efter introduktionen.
Bolag som Facebook, Alibaba och Saudi Aramco tappade tydligt under månaderna efter sina börsdebuter trots enorm uppmärksamhet och höga förväntningar.
Nu fruktar flera bedömare att samma sak kan ske med nästa generation AI-bolag. Problemet är inte tekniken i sig utan de skyhöga värderingarna och den extrema optimism som byggts upp kring artificiell intelligens.
För investerare blir utvecklingen avgörande att följa. Om AI euforin fortsätter kan marknaden nå nya rekordnivåer.
Men om de nya börsjättarna misslyckas med att leva upp till förväntningarna riskerar hela techrallyt att snabbt tappa fart.
