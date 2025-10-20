En kamera i toaletten? Ja, nu blir badrummet ett hälso-labb. En ny pryl analyserar det som spolas ner för att ge dig full koll på kroppen.
Din toalett får ny funktion – ska mäta din hälsa
Precis som att smarta kattlådor kan hålla koll på våra husdjurs hälsa, verkar det nu vara dags för samma sak i våra badrum.
Badrumsföretaget Kohler har nämligen lanserat ett nytt märke som heter Kohler Health. En av produkterna är en kamera man ska fästa i sin toalettstol.
En liten hälsovakt
Det nya tillbehöret kallas Dekoda och kostar ungefär 6 675 svenska kronor. Denna lilla pryl fästs på kanten av toaletten, ungefär som en toalettblocks-hållare.
Den har en sensor som tittar på det som spolas ner.
Sensorn tar bilder och letar efter till exempel blod. Den ska också ge information om hur tarmen mår och om man dricker tillräckligt med vatten.
För att använda tjänsten behöver man betala en avgift varje år. Den kostar mellan cirka 780 svenska kronor och 1 740 svenska kronor beroende på vad man väljer för plan.
Så vet den vem du är
När du använder toaletten loggar du in med ditt fingeravtryck. På så sätt vet enheten vems hälsa den ska spåra. Efteråt kan du se din dagsanalys och hur din hälsa har utvecklats över tid i en app på telefonen.
Enheten har ett batteri som man kan ta loss och ladda via USB.
Kohler betonar att all data är säker eftersom den skyddas av både fingeravtryck och kryptering. Företaget försäkrar också att kameran, som de kallar “diskreta optiska system”, bara ser det som är i vattnet – inte dina kroppsdelar.
“Dekodas sensorer ser ner i din toalett och ingen annanstans”, förklarar företaget.
Vad händer i framtiden
Kohler varnar för att kameran kan ha problem med att se ordentligt om man har en mörk toalettstol. Kanske kommer det en ny version med inbyggt ljus.
De funderar också på att lägga till en sensor som kan känna lukt, eftersom lukten också säger mycket om hur magen mår. Enheten skulle även kunna mäta hur länge du sitter på toaletten.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
