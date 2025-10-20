Din toalett får ny funktion – ska mäta din hälsa

Precis som att smarta kattlådor kan hålla koll på våra husdjurs hälsa, verkar det nu vara dags för samma sak i våra badrum.

Badrumsföretaget Kohler har nämligen lanserat ett nytt märke som heter Kohler Health. En av produkterna är en kamera man ska fästa i sin toalettstol.

En liten hälsovakt

Det nya tillbehöret kallas Dekoda och kostar ungefär 6 675 svenska kronor. Denna lilla pryl fästs på kanten av toaletten, ungefär som en toalettblocks-hållare.

Den har en sensor som tittar på det som spolas ner.

Sensorn tar bilder och letar efter till exempel blod. Den ska också ge information om hur tarmen mår och om man dricker tillräckligt med vatten.

För att använda tjänsten behöver man betala en avgift varje år. Den kostar mellan cirka 780 svenska kronor och 1 740 svenska kronor beroende på vad man väljer för plan.