Norsk reform väcker ilska i Sverige: “Svenskar får ta notan” 

Dagens PS har skrivit om den norska reformen tidigare.

Det så kallade Norgepriset infördes den 1 oktober och ger norska hushåll en möjlighet att teckna fasta elpriser, oberoende av spotpriserna. Det innebär att norrmännen kan använda mer el även under de dyraste timmarna utan att det märks i plånboken.

I slutändan ska systemet skydda norska hushåll mot skenande elräkningar.

”Det innebär i praktiken att de kan kräma på sin förbrukning de dyra timmarna”, kommenterade Anne By Nazemi, elexpert på Elskling.se, i september.

Reformen har, inte helt oväntat, snabbt blivit populär – över en miljon hushåll har redan anslutit sig, rapporterar NyTeknik. Samtidigt växer oron för att systemet ska slå mot den nordiska elmarknaden.

”Vanvettigt”, säger Svenska kraftnät

Hos Svenska kraftnät är kritiken skarp. Erik Ek, strategisk driftchef på myndigheten, kallar systemet för ”vanvettigt”. Han menar att det riskerar att slå ut marknadens prissignaler och förstöra incitamenten för att hushållen ska spara el.

Eftersom Sverige och Norge delar elmarknad påverkar reformen även svenska elkunder. När den norska staten garanterar ett lågt pris kan elförbrukningen öka – och det driver upp priserna i resten av Norden.

“Det är ett onödigt och dåligt riggat stödsystem och i slutändan blir det den norska industrin, men även den svenska industrin och svenska medborgare som får ta notan”, säger Erik Ek till NyTeknik.