Nästan en miljon norrmän har redan nappat på det nya statliga elpriset. Men satsningen, som lanserades av den norska regeringen den 1 oktober, får nu hård kritik från experter.
Norsk reform väcker ilska i Sverige: “Svenskar får ta notan”
Dagens PS har skrivit om den norska reformen tidigare.
Det så kallade Norgepriset infördes den 1 oktober och ger norska hushåll en möjlighet att teckna fasta elpriser, oberoende av spotpriserna. Det innebär att norrmännen kan använda mer el även under de dyraste timmarna utan att det märks i plånboken.
I slutändan ska systemet skydda norska hushåll mot skenande elräkningar.
”Det innebär i praktiken att de kan kräma på sin förbrukning de dyra timmarna”, kommenterade Anne By Nazemi, elexpert på Elskling.se, i september.
Reformen har, inte helt oväntat, snabbt blivit populär – över en miljon hushåll har redan anslutit sig, rapporterar NyTeknik. Samtidigt växer oron för att systemet ska slå mot den nordiska elmarknaden.
”Vanvettigt”, säger Svenska kraftnät
Hos Svenska kraftnät är kritiken skarp. Erik Ek, strategisk driftchef på myndigheten, kallar systemet för ”vanvettigt”. Han menar att det riskerar att slå ut marknadens prissignaler och förstöra incitamenten för att hushållen ska spara el.
Eftersom Sverige och Norge delar elmarknad påverkar reformen även svenska elkunder. När den norska staten garanterar ett lågt pris kan elförbrukningen öka – och det driver upp priserna i resten av Norden.
“Det är ett onödigt och dåligt riggat stödsystem och i slutändan blir det den norska industrin, men även den svenska industrin och svenska medborgare som får ta notan”, säger Erik Ek till NyTeknik.
“Då blir det dyrare i Sverige”
När norrmännen låser sitt elpris på 40 öre per kilowattimme väntas landet exportera mindre el, något som kan driva upp priset i Sverige.
”Elmarknaden hör ju ihop i Norden. Vi importerar och exporterar el till varandra och priset styrs av efterfrågan. Om norrmännen inte behöver ta hänsyn till priset kommer det exporteras mindre el och då blir det dyrare i Sverige”, sa Anne By Nazemi till Aftonbladet i somras.
En rapport från Thema Consulting visar att reformen kan leda till en genomsnittlig prishöjning på omkring sju procent i Sverige.
Även Christian Holtz, energimarknadskonsult på Merlin & Metis, har varnat för effekterna:
”Detta tar ju bort incitament för norrmännen att energieffektivisera. Då borde det bli dyrare i Sverige, speciellt under de dyrare timmarna”, sa han till Aftonbladet.
Enligt Thema Consulting kan den norska elförbrukningen stiga med cirka 2 terawattimmar fram till 2028, motsvarande ungefär 5 procent. Det skulle innebära ett större tryck på elnätet och ökade kostnader även i södra Sverige.
En politisk fråga
Den norska regeringen försvarar systemet som en nödvändig åtgärd för att skydda konsumenterna från de kraftiga prisrörelserna som följt av energikrisen i Europa.
Kritiker menar dock att priset på 40 öre är för lågt för att spegla verkligheten – och riskerar att bli en dyr affär för både staten och marknaden.
Analytiker varnar också för att Norgepriset i praktiken är politiskt satt, snarare än baserat på marknadens prognoser.
“Det bygger på historiska priser och vad det ledande politiska partiet anser att elen bör kosta och är inte baserat på någon framtidsanalys av elpriserna”, säger Svend Boye, partner på Thema, till NyTeknik.
“Miljörörelsen och många ekonomer är emot, liksom företag som säljer värmepumpar, isolering, solpaneler och tjänster för energieffektivisering. Det gäller även producenter av ved”, avslutar han.
Här kan du läsa mer om den kommande prischocken på el.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
