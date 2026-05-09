Sverige halkar efter i digitaliseringen – trots miljardsatsningar

Miljard efter miljard har plöjts ner i projekt som ska modernisera den svenska offentliga sektorn. Men för den som väntat på ökad effektivitet och sänkta kostnader är läsningen dyster. I stället för en smidigare välfärd har vi fått it-projekt som drar över budget, försenas och levererar oklara resultat.

Leman Isik, forskare vid Göteborgs universitet, har i sin avhandling ”In the public interest” granskat varför digitaliseringen ofta blir ett slag i luften. Hon pekar på en grundläggande frikoppling: digitala satsningar drivs som isolerade tekniska eller organisatoriska projekt, helt utan kontakt med de värden de förväntas skapa.

Ett systematiskt glapp

Problemet är inte brist på teknik, utan hur styrningen fungerar. Isik identifierar fyra återkommande typer av frikopplingar som sätter käppar i hjulet. Det handlar om glappet mellan politiska mål och den praktiska verksamheten, mellan de värden man vill uppnå och hur de mäts, samt mellan olika tidsperspektiv.

Resultatet blir en struktur där uppföljning reduceras till ren formalia. Man prickar av att tekniken är på plats, men frågar sig sällan om den faktiskt gjorde saken bättre för medborgaren eller personalen. Nyttorna antas uppstå av sig själva, men verkligheten visar något annat.