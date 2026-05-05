En uppmärksammad rättegång mot Meta kan få långtgående konsekvenser för hur sociala medier fungerar globalt. Målet, som drivs av delstaten New Mexico i USA, handlar inte bara om ett enskilt företags ansvar – utan om själva affärsmodellen för hela branschen.
Meta inför avgörande rättegång – kan omforma hela sociala medielandskapet
Det stormar mycket kring Meta, företaget bakom Facebook, Instagram och WhatsApp för tillfället.
Kanske mer än vanligt ska tilläggas.
Meta gör barn beroende
Det handlar om hur Meta gör barn beroende av sociala medier.
Rättegången har fått stor uppmärksamhet eftersom bolagen anklagades för att ha designat sina appar på ett sätt som var beroendeframkallande och skadligt för unga användare.
En jury i Los Angeles har redan slagit fast att Meta och Google medvetet designat sina plattformar för att göra barn beroende. Domen kan bli startskottet för en stämningsvåg som hotar att kosta techbolagen miljarder.
I den första fasen av rättegången, som ägde rum i mars, dömdes Meta att betala 375 miljoner dollar i böter.
Rättegången fortsätter
Rättegången har nu gått in i fas 2, enligt Euronews.
Det innebär att Meta i klartext måste komma fram till en förändring, som bland annat innebär ett program för att hantera skador på unga, som framkallas av sociala medier.
Det kan nu blir tal om en lagstadgad design av sociala medier framöver.
Det kommer samtidigt som det höjs röster från EU och Australien att barn använder sociala medier – och att de blockeringar som ska stoppa barnen inte fungerar i praktiken.
Meta hotar delstaten
Meta slår fortsatt ifrån sig anklagelserna och hotar att stänga Facebook och Instagram i New Mexico om kraven blir för hårda, och tänker överklaga den tidigare domen.
”Vi kommer att fortsätta att försvara oss kraftfullt, och vi är fortsatt säkra på vår historik av att skydda tonåringar online”, låter ett uttalande från Meta.
Yttrandefriheten i fokus
Techjätten lutar sig tillbaka på yttrandefriheten där man nu ”hämmar yttrandefriheten för alla New Mexico-bor”.
Rättegången förväntas pågå i tre veckor, med vittnesmål från experter, utredare och Meta-chefer. Sedan kommer en domare avgöra om Meta måste genomföra de drastiska förändringar som åklagarna vill få igenom.
Missa inte:
Besvikelse över Metas rapport – aktien faller. Dagens PS