Meta inför avgörande rättegång – kan omforma hela sociala medielandskapet

Rättegången fortsätter

Rättegången har nu gått in i fas 2, enligt Euronews.

Det innebär att Meta i klartext måste komma fram till en förändring, som bland annat innebär ett program för att hantera skador på unga, som framkallas av sociala medier.

Det kan nu blir tal om en lagstadgad design av sociala medier framöver.

Det kommer samtidigt som det höjs röster från EU och Australien att barn använder sociala medier – och att de blockeringar som ska stoppa barnen inte fungerar i praktiken.

Mark Zuckerberg, vd för Facebookägaren Meta. Foto: Jeff Chiu/AP/TT

Meta hotar delstaten

Meta slår fortsatt ifrån sig anklagelserna och hotar att stänga Facebook och Instagram i New Mexico om kraven blir för hårda, och tänker överklaga den tidigare domen.

”Vi kommer att fortsätta att försvara oss kraftfullt, och vi är fortsatt säkra på vår historik av att skydda tonåringar online”, låter ett uttalande från Meta.

Yttrandefriheten i fokus

Techjätten lutar sig tillbaka på yttrandefriheten där man nu ”hämmar yttrandefriheten för alla New Mexico-bor”.

Rättegången förväntas pågå i tre veckor, med vittnesmål från experter, utredare och Meta-chefer. Sedan kommer en domare avgöra om Meta måste genomföra de drastiska förändringar som åklagarna vill få igenom.

