Bill Gates kallar sig för en AI-förespråkare i grunden. Men han uttrycker allt större oro över hur samhället brister i hur det förbereder sig för konsekvenserna.
Gates blir allt mer upprörd över AI-utvecklingen: "Ser inga bevis"
Bill Gates är inte rädd för att uttala sig om tillståndet i världen. Nu har kommit med en ny varning.
Gates menar nämligen att världens ledare är dåligt förberedda på de samhällsförändringar som artificiell intelligens kan föra med sig.
Microsofts medgrundare pekar särskilt ut försvinnande jobb, ökade möjligheter för kriminella och risken att barns utveckling påverkas negativt.
”Förbereder oss inte”
Gates, som länge har beskrivit sig som optimistisk kring AI, menar att tekniken kan bli ett kraftfullt verktyg för att minska ojämlikhet och förbättra bland annat sjukvård och utbildning.
Men det finns problem som underskattas.
”Tyvärr förbereder vi oss inte för just nu. Jag ser inga bevis för att ledare, experter och samhällen möter utmaningarna på ett adekvat sätt. Det finns ingen plan för att underlätta inträdet i AI-eran”, skriver han i ett nytt blogginlägg, enligt Fortune.
Den första stora risken gäller arbetsmarknaden. Gates bedömer att många jobb kan försvinna permanent när AI tar över arbetsuppgifter som i dag utförs av människor. Särskilt unga kan drabbas när enklare instegsjobb försvinner.
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Nytt vapen för terrorister
Bland de yrken som kan påverkas tidigt nämner Gates kundtjänst, programmering och juridiskt administrativt arbete. Även mer praktiska branscher kan förändras snabbt.
Han räknar med att bygg- och hotellsektorn kan få betydligt större inslag av robotar redan mot slutet av decenniet.
Den andra risken är att AI ger kriminella helt nya möjligheter. Bedrägerier, desinformation, manipulerade bilder och videor samt övervakning kan genomföras i större skala och med betydligt mindre teknisk kunskap än tidigare.
Gates lyfter även fram risken för bioterrorism. Samma AI-teknik som kan bidra till nya läkemedel och vaccin kan samtidigt göra det enklare att utveckla farliga biologiska hot.
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Kan påverka barnens utveckling
Den tredje risken handlar om barn och mänskliga relationer. Gates oroar sig för att AI-kompanjoner kan påverka barns sociala utveckling genom att erbjuda ständig tillgänglighet och anpassa sig efter användaren.
”De pratar med dig på sätt som du redan är bekväm med. De pressar dig inte utanför din komfortzon. De är alltid tillgängliga och blir aldrig arga på dig. Detta ger dem potential att bli mycket beroendeframkallande och beröva oss de lärdomar vi får av att få kontakt med andra människor”, säger han.
Samtidigt betonar Gates att AI kan ge stora samhällsvinster. Tekniken kan förbättra sjukvård, utbildning och jordbruk och göra det enklare för människor att få tillgång till offentliga stöd och tjänster.
För att lyckas ta vara på möjligheterna krävs dock nya institutioner och regelverk, enligt mjukvarumiljardären.
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