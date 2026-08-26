Gates blir allt mer upprörd över AI-utvecklingen: "Ser inga bevis"

Nytt vapen för terrorister

Bland de yrken som kan påverkas tidigt nämner Gates kundtjänst, programmering och juridiskt administrativt arbete. Även mer praktiska branscher kan förändras snabbt.

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Han räknar med att bygg- och hotellsektorn kan få betydligt större inslag av robotar redan mot slutet av decenniet.

Den andra risken är att AI ger kriminella helt nya möjligheter. Bedrägerier, desinformation, manipulerade bilder och videor samt övervakning kan genomföras i större skala och med betydligt mindre teknisk kunskap än tidigare.

Gates lyfter även fram risken för bioterrorism. Samma AI-teknik som kan bidra till nya läkemedel och vaccin kan samtidigt göra det enklare att utveckla farliga biologiska hot.

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Kan påverka barnens utveckling

Den tredje risken handlar om barn och mänskliga relationer. Gates oroar sig för att AI-kompanjoner kan påverka barns sociala utveckling genom att erbjuda ständig tillgänglighet och anpassa sig efter användaren.

”De pratar med dig på sätt som du redan är bekväm med. De pressar dig inte utanför din komfortzon. De är alltid tillgängliga och blir aldrig arga på dig. Detta ger dem potential att bli mycket beroendeframkallande och beröva oss de lärdomar vi får av att få kontakt med andra människor”, säger han.

Samtidigt betonar Gates att AI kan ge stora samhällsvinster. Tekniken kan förbättra sjukvård, utbildning och jordbruk och göra det enklare för människor att få tillgång till offentliga stöd och tjänster.

För att lyckas ta vara på möjligheterna krävs dock nya institutioner och regelverk, enligt mjukvarumiljardären.

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