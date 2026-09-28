AI är ingenting vi bör oroa oss över, snarare tvärtom. Det menar Bill Gates som säger att tekniken kommer att leda till mestadels bra saker för mänskligheten, bara vi orkar vänta ett par decennier.
Bill Gates: AI medför en guldålder för mänskligheten – om vi kan vänta 20 år
Bill Gates förespråkar AI, men säger samtidigt att människor och världens ledare är dåligt förberedda på de samhällsförändringar som artificiell intelligens kan föra med sig.
Microsofts medgrundare uppger vidare att USA och Kina måste gå ihop för att stoppa AI-problemen som världen har sett på sistone. Gates anser att AI kan bidra till att minska klyftan mellan rika och fattiga länder, om tekniken hanteras ansvarsfullt och görs tillgänglig på lika villkor.
Han har tidigare sagt att AI kommer ersätta människor inom ett decennium, eftersom vanliga mänskliga arbetare då inte kommer behövas längre.
AI löser allt – om vi kan vänta
Om vi kan vänta ytterligare ett decennium, alltså 20 år totalt, kommer AI lösa det mesta menar Microsoft-miljardären i en färsk intervju, berättar Business Insider.
Gates delar upp utvecklingen i två olika faser – där AI under den första perioden kommer att bli allt bättre på att utföra arbetsuppgifter som i dag kräver människor. Det kan öka företagens produktivitet och sänka kostnader, men samtidigt slå hårt mot delar av arbetsmarknaden. Samtidigt finns det stora risker för att tekniken används av kriminella och andra aktörer om tillräckliga säkerhetssystem inte byggs upp.
Den första perioden, eller fasen, kan ta upp emot två decennier.
Det är när vi har kommit dit som saker kommer bli betydligt bättre med tekniken.
Guldåldern för mänskligheten
Det är då guldåldern för mänskligheten börjar på allvar.
Då kommer vi se en ”era av överflöd”, där produktionen blir så effektiv att många varor och tjänster kan bli betydligt billigare, menar Gates.
Hur ser det då ut med reglering för att inte låta AI gå överstyr?
Enligt Gates måste politiker och regeringar finnas med i alla AI-samtal framöver ”om hur skyddsåtgärder och övervakning ska utformas”.
”Det måste vara ett krav – det innebär visserligen en viss extra arbetsbörda för branschen, men det kommer inte att bromsa dess verksamhet nämnvärt.”
Sprids till många sektorer
När avancerad AI kombineras med billigare och mer kapabla humanoida robotar kan automatiseringen spridas till byggsektorn, tillverkningsindustrin, hotell och restaurang samt jordbruket.
Gates har tidigare sagt att robotar kan börja konkurrera med människor om vissa fysiska arbetsuppgifter inom bland annat bygg och hotellverksamhet redan mot slutet av detta årtionde.
Det skulle få stora konsekvenser för näringslivet. Företag som kan producera samma mängd varor och tjänster med mindre arbetskraft kan få kraftigt lägre kostnader. Samtidigt riskerar företag och branscher som inte investerar i tekniken att få svårare att konkurrera.
Hur ser det då ut för de människor vars jobb kommer försvinna genom AI?
Även här ser Gates positivt på framtiden.
Beskatta AI
Han har bland annat lyft möjligheten att beskatta AI och robotar för att finansiera omskolning och skyddsnät för människor vars arbeten försvinner. Gates diskuterar även om vissa yrken bör reserveras för människor.
Samtidigt fortsätter Gates att öppna plånboken kring tekniken. Gates Foundation meddelade i september att organisationen ska satsa minst en miljard dollar under de kommande två åren på AI inom bland annat hälsa, utbildning och jordbruk.
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