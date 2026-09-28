Bill Gates: AI medför en guldålder för mänskligheten – om vi kan vänta 20 år

Microsofts medgrundare uppger vidare att USA och Kina måste gå ihop för att stoppa AI-problemen som världen har sett på sistone. Gates anser att AI kan bidra till att minska klyftan mellan rika och fattiga länder, om tekniken hanteras ansvarsfullt och görs tillgänglig på lika villkor.

Han har tidigare sagt att AI kommer ersätta människor inom ett decennium, eftersom vanliga mänskliga arbetare då inte kommer behövas längre.

AI löser allt – om vi kan vänta

Om vi kan vänta ytterligare ett decennium, alltså 20 år totalt, kommer AI lösa det mesta menar Microsoft-miljardären i en färsk intervju, berättar Business Insider.

Gates delar upp utvecklingen i två olika faser – där AI under den första perioden kommer att bli allt bättre på att utföra arbetsuppgifter som i dag kräver människor. Det kan öka företagens produktivitet och sänka kostnader, men samtidigt slå hårt mot delar av arbetsmarknaden. Samtidigt finns det stora risker för att tekniken används av kriminella och andra aktörer om tillräckliga säkerhetssystem inte byggs upp.

Den första perioden, eller fasen, kan ta upp emot två decennier.

Det är när vi har kommit dit som saker kommer bli betydligt bättre med tekniken.