Så avslöjar du bluffadressen som ser exakt ut som bankens

Psykologi snarare än koda

E-postsäkerheten har blivit allt bättre på att stoppa skadliga bilagor. Därför har fokus helt flyttats mot att få användaren att själv trycka på en länk. Det kan också handla om en länk som ser ut att komma från din barn och där syftet, som alltid, är att tömma ditt konto på alla pengar som finns där.

Säkerhetsexperter pekar på att attackerna i grunden handlar mer om mänsklig psykologi än om teknisk skicklighet. Hela upplägget bygger på att skapa en känsla av brådska eller panik hos mottagaren. När vi känner oss stressade tenderar hjärnan att se vad den förväntar sig att se snarare än vad som faktiskt står på skärmen.

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”Det är snarare ett psykologiskt trick än ett tekniskt”, säger Marijus Briedis, teknikchef på NordVPN, till Guardian.

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Så skyddar du dig mot bedragarna

Att bara granska adressen i e-postmeddelandet räcker tyvärr inte längre eftersom vissa teckensnitt gör skillnaderna helt omöjliga att upptäcka. När du uppmanas att logga in på ett konto bör du därför aldrig klicka på medskickade länkar.

Gå i stället direkt till webbplatsen genom att själv skriva in adressen i webbläsaren eller använda dina egna bokmärken.

”Om du får ett sms, WhatsApp eller e-postmeddelande som ber dig att logga in någonstans är det viktigt att du besöker den genuina webbplatsen på egen hand istället för att lita på länken framför dig för att spara några sekunder”, säger Jake Moore, säkerhetsrådgivare på ESET, i artikeln.

3 steg för att säkra din digitala vardag

Undvik direktlänkar: Skriv alltid in adressen manuellt i webbläsaren när du ska logga in på viktiga tjänster. Uppdatera webbläsaren: Moderna webbläsare blir allt bättre på att upptäcka och spärra adresser som innehåller misstänkta teckenkombinationer. Aktivera tvåfaktorsautentisering: Om bedragarna trots allt skulle komma över ditt lösenord stoppas de av det extra säkerhetssteget.

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