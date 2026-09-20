Bedragare byter ut en latinsk bokstav mot en kyrillisk i webbadress i sina sofistikerade attacker. Så här skyddar du dina personliga uppgifter steg för steg.
Så avslöjar du bluffadressen som ser exakt ut som bankens
Ett klick på en till synes perfekt webbadress kan kosta dig alla dina inloggningsuppgifter. Nätbedragarna har övergett svårtydda bilagor till förmån för avancerad psykologi och visuella villfarelser.
Metoden kallas homoglyfattacker och den utnyttjar människans snabbaste tankefel.
De gamla varningstecknen för bluffmejl är i princip helt bortblåsta. Ingen skickar längre konstiga skriptfiler eller felstavade adresser från slumpmässiga domäner. I stället räcker det med en enda bokstav från ett helt annat alfabet för att lura både ögat och hjärnan.
Så går bedragarna till väga nu
Fenomenet kallas för en homoglyfattack. Det innebär att bedragare byter ut en vanlig latinsk bokstav i en domänadress mot ett tecken från exempelvis det kyrilliska alfabetet som ser helt identiskt ut. Resultatet blir en webbadress som ser hundra procent korrekt ut för blotta ögat men som leder direkt till en bluffsida skapad för att stjäla dina lösenord och engångskoder, skriver brittiska The Guardian.
I ett uppmärksammat fall lyckades bedragare använda det japanska tecknet ん för att efterlikna ett snedstreck i en falsk adresstruktur för Booking.com. Ett annat vanligt exempel är att byta ut ett vanligt latinskt ”c” mot ett kyrilliskt ”с” i adresser som leder till Microsofts tjänster.
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Psykologi snarare än koda
E-postsäkerheten har blivit allt bättre på att stoppa skadliga bilagor. Därför har fokus helt flyttats mot att få användaren att själv trycka på en länk. Det kan också handla om en länk som ser ut att komma från din barn och där syftet, som alltid, är att tömma ditt konto på alla pengar som finns där.
Säkerhetsexperter pekar på att attackerna i grunden handlar mer om mänsklig psykologi än om teknisk skicklighet. Hela upplägget bygger på att skapa en känsla av brådska eller panik hos mottagaren. När vi känner oss stressade tenderar hjärnan att se vad den förväntar sig att se snarare än vad som faktiskt står på skärmen.
”Det är snarare ett psykologiskt trick än ett tekniskt”, säger Marijus Briedis, teknikchef på NordVPN, till Guardian.
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Så skyddar du dig mot bedragarna
Att bara granska adressen i e-postmeddelandet räcker tyvärr inte längre eftersom vissa teckensnitt gör skillnaderna helt omöjliga att upptäcka. När du uppmanas att logga in på ett konto bör du därför aldrig klicka på medskickade länkar.
Gå i stället direkt till webbplatsen genom att själv skriva in adressen i webbläsaren eller använda dina egna bokmärken.
”Om du får ett sms, WhatsApp eller e-postmeddelande som ber dig att logga in någonstans är det viktigt att du besöker den genuina webbplatsen på egen hand istället för att lita på länken framför dig för att spara några sekunder”, säger Jake Moore, säkerhetsrådgivare på ESET, i artikeln.
3 steg för att säkra din digitala vardag
- Undvik direktlänkar: Skriv alltid in adressen manuellt i webbläsaren när du ska logga in på viktiga tjänster.
- Uppdatera webbläsaren: Moderna webbläsare blir allt bättre på att upptäcka och spärra adresser som innehåller misstänkta teckenkombinationer.
- Aktivera tvåfaktorsautentisering: Om bedragarna trots allt skulle komma över ditt lösenord stoppas de av det extra säkerhetssteget.
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