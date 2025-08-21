Därför finns det inget svenskt kött på hyllan

Den mest centrala orsaken till att vi har köttbrist i Sverige är den mest självklara. Vi har aldrig haft så få nötkreatur i Sverige som vi har i dag.

Sedan 1866 har Jordbruksverket haft kontroll på antalet nötkreatur i Sverige och de har aldrig varit så få som nu.

Under de senaste 100 åren har antalet mer än halverats.

När Sverige var ett jordbruksland fanns det nötkreatur på nästan alla gårdar som en oumbärlig del av jordbruket. Nötkreaturen var viktiga både som arbetskraft och för att kunna producera mat året runt, konstaterar branschorganisationen Svenskt kött.

Brist på svenskt kött: Nu läggs fabriken ned. Dagens PS

Många fördelar

”Att dessa gårdar fortsätter att drivas vidare är viktigt av många anledningar. De förser befolkningen med mat året om. När vi behåller produktionen i Sverige ökar chansen att vi har tillgång till mat även vid kris eller krig”, skriver organisationen som dessutom påpekar att betande djur håller de svenska landskapen öppna och bidrar till den biologiska mångfalden.

Sverige har bra förutsättningar för köttproduktion, men för att kunna driva gårdarna vidare måste det vara lönsamt, påpekar Svenskt kött.

Det har blivit dyrare att vara bonde, konstaterar man med hänvisning till pandemiåren, kriget i Ukraina, räntehöjningar och annat.

ANNONS

Worth waiting for? Nu blir Big Mac dansk. Dagens PS