För få nötkreatur. För dålig lönsamhet. Två orsaker till att vi har brist på svenskt kött i Sverige, trots att det är vad svenskarna vill ha.
Därför finns det inget svenskt kött på hyllan
Den mest centrala orsaken till att vi har köttbrist i Sverige är den mest självklara. Vi har aldrig haft så få nötkreatur i Sverige som vi har i dag.
Sedan 1866 har Jordbruksverket haft kontroll på antalet nötkreatur i Sverige och de har aldrig varit så få som nu.
Under de senaste 100 åren har antalet mer än halverats.
När Sverige var ett jordbruksland fanns det nötkreatur på nästan alla gårdar som en oumbärlig del av jordbruket. Nötkreaturen var viktiga både som arbetskraft och för att kunna producera mat året runt, konstaterar branschorganisationen Svenskt kött.
Brist på svenskt kött: Nu läggs fabriken ned. Dagens PS
Många fördelar
”Att dessa gårdar fortsätter att drivas vidare är viktigt av många anledningar. De förser befolkningen med mat året om. När vi behåller produktionen i Sverige ökar chansen att vi har tillgång till mat även vid kris eller krig”, skriver organisationen som dessutom påpekar att betande djur håller de svenska landskapen öppna och bidrar till den biologiska mångfalden.
Sverige har bra förutsättningar för köttproduktion, men för att kunna driva gårdarna vidare måste det vara lönsamt, påpekar Svenskt kött.
Det har blivit dyrare att vara bonde, konstaterar man med hänvisning till pandemiåren, kriget i Ukraina, räntehöjningar och annat.
Dålig tillgång till foder
Dessutom spökar dålig tillgång till foder efter tidigare dåliga foderår, som ledde till att fler bönder skickade kor och tackor, som annars skulle ha fött kalvar och lamm, till slakt eftersom det saknades foder till dem.
Det gav en kortsiktig uppgång i köttvolymer, men en lägre tillgång på sikt.
”Det är först nu vi kan se effekten av att vi har färre kor och tackor i landet. Det föds helt enkelt alldeles för få kalvar”, understryker Svenskt kött.
Köttproducenterna har dessutom en osäker framtid och saknar långsiktiga spelregler, menar man.
Det gör att det är ett större steg att utöka produktionen, bygga nytt eller ta över en gård.
Ger färre nötkreatur
Sammantaget ger de här orsakerna färre nötkreatur och därmed lägre tillgång på kött, en situation som inte bara gäller Sverige utan även många andra EU-länder.
Samtidigt ser Svenskt kött ljuspunkter för den stora majoritet som vill ha svenskt kött, då ett bra 2025 ger framtidstro.
Våren och sommaren har gett bra med foder, skördarna ser generellt bra ut och många slakterier har ökat betalningen för kött till bönderna, vilket på sikt kan få fler att satsa på utökat antal nötkreatur.
I vart fall på sikt, understryker Svenskt kött. Det föds fortfarande för få kalvar för att volymerna av kött ska öka.
”Som konsument kan du därför räkna med att det kommer att vara ett underskott under ett par år till framöver även om bristen kommer att minska”, avslutar branschorganisationen.
