Worth waiting for? Nu blir Big Mac dansk

Danish Crown börjar nu bygga den fabrik i danska Vejen, där mer än 5 000 kvadratmeter ska anslås till att göra hamburgare för Quarter Pounder och Big Mac för McDonald´s, meddelar företaget.

Det blir en storskalig satsning som kräver att Danish Crown anställer 80-100 nya medabetare under de närmaste tolv månaderna för att klara produktionen.

”Det är fantastiskt att McDonald’s valt oss för att producera deras hamburgare framöver. Med detta avtal skapar vi många nya jobb i Danmark samtidigt som vi ger tydliga bevis på att den leveranssäkerhet vi kan erbjuda som en bondeägd livsmedelsproducent gör oss till en attraktiv partner”, säger Niels Ulrich Duedahl, koncernchef för Danish Crown, när han ändå har ordet.

Välkommet för McD

Att ha danskt nötkött i sina hamburgare är välkommet och positivt även för McDonald´s, förklarar dess vd i Danmark, Mads Friis, som får de danska hamburgarna levererade till sina 115 danska McD och till övriga Norden med start nästa sommar.

”Vi öppnade vår första danska restaurang 1981, och såväl vårt huvudkontor som våra 25 danska franchisetagare ser McDonald’s i Danmark som ett danskt företag”, konstaterar Mads Friis.

Fabriken i Vejen byggs kring en befintlig anläggning som nu totalrenoveras.

I produktionen i Vejen kommer cirka 30 att nyanställas och övriga 60-70 nya kommer att få jobb vid Danish Crowns slakteri i Holsted, halvannan mil från Vejen.

