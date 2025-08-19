När är en Big Mac dansk? Hvergang. Åtminstone från sommaren 2026, när McDonald´s och Danish Crown nu initierar ett nytt samarbete.
Worth waiting for? Nu blir Big Mac dansk
Danish Crown börjar nu bygga den fabrik i danska Vejen, där mer än 5 000 kvadratmeter ska anslås till att göra hamburgare för Quarter Pounder och Big Mac för McDonald´s, meddelar företaget.
Det blir en storskalig satsning som kräver att Danish Crown anställer 80-100 nya medabetare under de närmaste tolv månaderna för att klara produktionen.
”Det är fantastiskt att McDonald’s valt oss för att producera deras hamburgare framöver. Med detta avtal skapar vi många nya jobb i Danmark samtidigt som vi ger tydliga bevis på att den leveranssäkerhet vi kan erbjuda som en bondeägd livsmedelsproducent gör oss till en attraktiv partner”, säger Niels Ulrich Duedahl, koncernchef för Danish Crown, när han ändå har ordet.
En dryg miljard – världens dyraste grönsaker? Dagens PS
Välkommet för McD
Att ha danskt nötkött i sina hamburgare är välkommet och positivt även för McDonald´s, förklarar dess vd i Danmark, Mads Friis, som får de danska hamburgarna levererade till sina 115 danska McD och till övriga Norden med start nästa sommar.
”Vi öppnade vår första danska restaurang 1981, och såväl vårt huvudkontor som våra 25 danska franchisetagare ser McDonald’s i Danmark som ett danskt företag”, konstaterar Mads Friis.
Fabriken i Vejen byggs kring en befintlig anläggning som nu totalrenoveras.
I produktionen i Vejen kommer cirka 30 att nyanställas och övriga 60-70 nya kommer att få jobb vid Danish Crowns slakteri i Holsted, halvannan mil från Vejen.
”Högkvalitativt kött”
Mie Gjedsted, nordisk inköps- och kategoriansvarig hos McDonald´s, är också nöjd med kontraktet.
”Vi ställer höga krav på våra leverantörer, och jag är mycket glad att Danish Crown har varit villiga att investera i att möta dem. Jag tvivlar inte på att vi från och med sommaren 2026 kommer att ha högkvalitativt kött, stark leveranssäkerhet och ett starkt fokus på livsmedelssäkerhet, inte bara för nötköttet utan även för baconet som Danish Crown kommer att leverera till våra restauranger i Danmark, Sverige, Norge och Finland”, säger Gjedsted.
USA: Skräpmaten ökar när ekonomin bantas. Dagens PS
Mest utländskt kött
McDonald´s i Sverige har ingen ambition att enbart servera svenskt kött. På sin hemsida konstaterar man att det är ”100% rent nötkött” som gäller men att köttet kommer från ”olika länder i EU, t ex Polen, Tyskland, Italien och Sverige”.
Senast tillgängliga uppgifter talar om att 55 procent av köttet är utländskt. Det nu aktuella avtalet med Danish Crown lär fylla på den danska andelen av det utländska köttet i rejäl omfattning.
Förvåningen: Bill Gates miljardköper i snabbmatskedjan. Dagens PS
