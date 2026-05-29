Kreml svettas, jurister dumpas och Kinas solindustri kollapsar

Industribolag besegrade Tullverket. Återfår 35 miljoner

Förvaltningsrätten i Stockholm har gett industribolaget Bulten rätt i en tvist med Tullverket om antidumpningstullar på import från Kina. Bolaget kan nu få tillbaka cirka 35 miljoner kronor i redan betalda tullar, inklusive ränta.

Tvisten gäller tullar för åren 2022 till 2024. Tullverket har dock möjlighet att överklaga till Kammarrätten före den 18 juni.

Hundratusentals amerikaner lämnar USA. Ett bolag skördar vinsten

Mellan 210 000 och 405 000 amerikaner lämnade landet under 2025, enligt Brookings Institution. 89 procent uppger politiska skäl.

Det Dubaibaserade bolaget VFS Global, majoritetsägt av Blackstone, har närmast monopol på outsourcad visumhantering och tjänar stort på vågen av emigranter.

Bolaget säljer systematiskt ”valfria” tilläggstjänster som i praktiken är svåra att tacka nej till. Trenden syns på fler håll. Dagens PS rapporterar att allt fler miljardärer runt om i världen lämnar sina hemländer.

Advokatbyråerna dumpar unga jurister. AI tar deras jobb

Erfarna jurister prioriteras när byråerna rekryterar. Nyutexaminerade trängs undan av en arbetsmarknad som vill ha folk som kan hoppa rakt in i pågående ärenden utan handledning.

Chat GPT klår de flesta jurister i en ny studie. (Foto: TT)

AI-verktyg tar dessutom över uppgifter som dokumentgranskning, research och grundläggande analys, roller som tidigare var juniorjuristernas väg in.

Nästan hälften av alla nyrekryterade juniorer 2025 kom från andra byråer, inte från universiteten.

Teknikstöld skakar amerikansk gruvbransch

De amerikanska gruvjättarna MP Materials och USA Rare Earth ligger i en infekterad rättstvist om stulna företagshemligheter kopplade till permanentmagneter, en teknik som är central i kampen om sällsynta jordartsmetaller.

USA Rare Earth fick nyligen 1,6 miljarder dollar i villkorad statlig finansiering för gruva och fabrik. Tvisten blottar sprickorna i USA:s försök att bryta Kinas dominans över kritiska mineraler.

Lundin-rättegången avslutad. Försvaret kräver hundratals miljoner

Sveriges längsta rättegång någonsin, Lundin-målet, avslutades i Stockholms tingsrätt efter 33 månaders förhandlingar.

”Anklagelserna mot oss är helt falska”, säger oljetoppen Ian Lundin, som nu står åtalad för grovt folkrättsbrott i Sudan tillsammans med Lundin Oils ex-vd. (Foto: TT)

Försvaret begär sammanlagt runt 800 miljoner kronor i ersättning av staten. Målet rör anklagelser om medhjälp till grova folkrättsbrott i Sudan. Enligt Dagens PS kan den totala notan hamna i miljardklassen.

Kinas solenergibransch kollapsar

Kina producerar över 80 procent av världens solpaneler, men branschen blöder. Fallande inhemsk efterfrågan, massiv överkapacitet och växande handelsbarriärer pressar sektorn.

Statliga stöd har dragits tillbaka och nyinstallationerna väntas falla kraftigt i år, vilket kan innebära att den globala efterfrågan på solpaneler minskar för första gången på över 20 år.

Sedan 2024 har mer än 40 kinesiska solenergibolag gått i konkurs, avlistats eller köpts upp.

