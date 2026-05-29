Rubeln har stigit 20 procent på två månader, advokatbyråer prioriterar bort nyexaminerade till förmån för AI och över 40 kinesiska solbolag har gått under sedan 2024.
Kreml svettas, jurister dumpas och Kinas solindustri kollapsar
Rubeln stärks för mycket. Nu har Putin ett lyxproblem
Den ryska rubeln har stigit över 20 procent mot dollarn sedan mitten av mars och nått sin starkaste nivå på över tre år. Drivkrafterna är ökade exportintäkter från energi, höga räntor och svag import.
Men det som ser ut som en framgång skapar huvudvärk i Kreml. Putins krigsekonomi är beroende av att energiexport, som prissätts i dollar, ger maximalt med rubel vid hemväxling.
En stark rubel gör precis tvärtom. Störningarna i det ryska betalningssystemet har samtidigt fått allt fler ryssar att gå tillbaka till kontanter.
Industribolag besegrade Tullverket. Återfår 35 miljoner
Förvaltningsrätten i Stockholm har gett industribolaget Bulten rätt i en tvist med Tullverket om antidumpningstullar på import från Kina. Bolaget kan nu få tillbaka cirka 35 miljoner kronor i redan betalda tullar, inklusive ränta.
Tvisten gäller tullar för åren 2022 till 2024. Tullverket har dock möjlighet att överklaga till Kammarrätten före den 18 juni.
Hundratusentals amerikaner lämnar USA. Ett bolag skördar vinsten
Mellan 210 000 och 405 000 amerikaner lämnade landet under 2025, enligt Brookings Institution. 89 procent uppger politiska skäl.
Det Dubaibaserade bolaget VFS Global, majoritetsägt av Blackstone, har närmast monopol på outsourcad visumhantering och tjänar stort på vågen av emigranter.
Bolaget säljer systematiskt ”valfria” tilläggstjänster som i praktiken är svåra att tacka nej till. Trenden syns på fler håll. Dagens PS rapporterar att allt fler miljardärer runt om i världen lämnar sina hemländer.
Advokatbyråerna dumpar unga jurister. AI tar deras jobb
Erfarna jurister prioriteras när byråerna rekryterar. Nyutexaminerade trängs undan av en arbetsmarknad som vill ha folk som kan hoppa rakt in i pågående ärenden utan handledning.
AI-verktyg tar dessutom över uppgifter som dokumentgranskning, research och grundläggande analys, roller som tidigare var juniorjuristernas väg in.
Nästan hälften av alla nyrekryterade juniorer 2025 kom från andra byråer, inte från universiteten.
Teknikstöld skakar amerikansk gruvbransch
De amerikanska gruvjättarna MP Materials och USA Rare Earth ligger i en infekterad rättstvist om stulna företagshemligheter kopplade till permanentmagneter, en teknik som är central i kampen om sällsynta jordartsmetaller.
USA Rare Earth fick nyligen 1,6 miljarder dollar i villkorad statlig finansiering för gruva och fabrik. Tvisten blottar sprickorna i USA:s försök att bryta Kinas dominans över kritiska mineraler.
Lundin-rättegången avslutad. Försvaret kräver hundratals miljoner
Sveriges längsta rättegång någonsin, Lundin-målet, avslutades i Stockholms tingsrätt efter 33 månaders förhandlingar.
Försvaret begär sammanlagt runt 800 miljoner kronor i ersättning av staten. Målet rör anklagelser om medhjälp till grova folkrättsbrott i Sudan. Enligt Dagens PS kan den totala notan hamna i miljardklassen.
Kinas solenergibransch kollapsar
Kina producerar över 80 procent av världens solpaneler, men branschen blöder. Fallande inhemsk efterfrågan, massiv överkapacitet och växande handelsbarriärer pressar sektorn.
Statliga stöd har dragits tillbaka och nyinstallationerna väntas falla kraftigt i år, vilket kan innebära att den globala efterfrågan på solpaneler minskar för första gången på över 20 år.
Sedan 2024 har mer än 40 kinesiska solenergibolag gått i konkurs, avlistats eller köpts upp.