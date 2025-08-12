Brist på svenskt kött: Nu läggs fabriken ned

2016 köpte köttproducenten KLS, en av Sveriges största, Charkfabriken i Billesholm för 141 miljoner kronor.

Nu lägger man ned fabriken i Skåne och hänvisar i första hand till brist på svenskt kött och de låga slaktvolymerna som nu börjar få effekt i branschen.

”Det är ett tungt beslut att lägga ned Charkprodukter i Billesholm, i synnerhet eftersom vi måste säga farväl till duktiga och omtyckta kollegor”, kommenterar Viktor Tornberg, vd för KLS, i ett pressmeddelande.

Satsar på annan fabrik

I oktober förra året presenterade KLS sin stora satsning på anläggningen i Dalsjöfors, där fabriken byggs om och blir 3 000 kvadratmeter större.

Det är en investering på 152 miljoner kronor och utbyggnaden ska vara klar våren 2026.

Nu väljer KLS att lägga ned fabriken i Billesholm, köpt för nästan lika mycket pengar som man nu investerar i Dalsjöfors.

Den bristande tillgången på svenskt kött gör att man vill flytta Billesholms produktion, framför allt korv, till andra fabriker inom koncernerna för att bli mer effektiv och få samordningsvinster.

