Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Brist på svenskt kött: Nu läggs fabriken ned

Brist på kött ger fabriksnedläggning
Det är svenskt kött svenskarna vill ha. Men låga slaktvolymer och mer kyckling har skapat en förskjutning som nu slår även mot köttbranschen. (Foto: Drago Prvulovic/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Ägaren köpte fabriken 2016 för 141 miljoner kronor. Nu läggs den ner. Brist på svensk råvara tvingar branschen till nedläggningar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

2016 köpte köttproducenten KLS, en av Sveriges största, Charkfabriken i Billesholm för 141 miljoner kronor.

Nu lägger man ned fabriken i Skåne och hänvisar i första hand till brist på svenskt kött och de låga slaktvolymerna som nu börjar få effekt i branschen.

Det är brist på svenskt kött och effekterna av de låga slaktvolymerna har börjat få effekt på branschen. 

”Det är ett tungt beslut att lägga ned Charkprodukter i Billesholm, i synnerhet eftersom vi måste säga farväl till duktiga och omtyckta kollegor”, kommenterar Viktor Tornberg, vd för KLS, i ett pressmeddelande.

Svenskar vill ha svenskt kött – men får inte. Dagens PS

Satsar på annan fabrik

I oktober förra året presenterade KLS sin stora satsning på anläggningen i Dalsjöfors, där fabriken byggs om och blir 3 000 kvadratmeter större.

Det är en investering på 152 miljoner kronor och utbyggnaden ska vara klar våren 2026.

Nu väljer KLS att lägga ned fabriken i Billesholm, köpt för nästan lika mycket pengar som man nu investerar i Dalsjöfors.

ANNONS

Den bristande tillgången på svenskt kött gör att man vill flytta Billesholms produktion, framför allt korv, till andra fabriker inom koncernerna för att bli mer effektiv och få samordningsvinster.

Kravet: Mer kött och helst svenskt. Dagens PS

Isabel Moretti, vd för Svenskt kött, har länge påtalat det svenska köttets fördelar och behovet av en ökad svensk köttproduktion. (Foto: Pressbild)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Tråkigt behöva lägga ned”

”Det är tråkigt att behöva lägga ned produktionen i Billesholm, men ett nödvändigt steg för att hålla KLS konkurrenskraftigt och säkerställa långsiktig kapacitet”, säger vd Viktor Tornberg.

Nedläggningen i Billesholm berör cirka 60 anställda och sista produktionsdag i fabriken där blir någon gång under andra kvartalet 2026.

En del i förklaringen till bristen på svenskt kött är att vi konsumerar alltmer kyckling.

”Ja, kycklingen ökar mest. Den är det köttslag vi konsumerar mest av både globalt och inom EU, så prognosen är så klart att även vi i Sverige kommer att konsumera mest kyckling”, sade Isabel Moretti, vd för Svenskt kött, tidigare i år till Dagens PS.

”Kycklingen ersätter både nöt och gris men även alternativa proteinslag och till och med fisk”, säger Isabel Moretti.

ANNONS

”När man pratar om att köttkonsumtionen ökat dramatiskt, ska man ha klart för sig att det är kyckling som står för den i särklass största ökningen”.

Svenskarna vill ha svenskt kött

Samtidigt pekade Moretti på paradoxen i att det är svenskt och inte importerat kött svenskarna vill ha.

”Svenskt kött har ett oerhört starkt förtroende hos konsumenterna. I butik väljer nästan nio av tio det svenska köttet”.

Det som sker nu är att produktionen av nöt och lamm minskat, vilket betyder att den efterfrågan som finns inte kan mötas.

”Prognosen för 2025 är att vi dessvärre fortsatt kommer att ha ett underskott av svenskt kött”, säger hon. Så ser situationen ut och nu kommer det även genomslag i fabriksledet, när låga slaktvolymer och brist på svenskt kött slår igenom i produktionen.

Maträtterna som går till jobbet. Dagens PS

Matpriserna sjunker globalt – men nötkött slår nya rekord. E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KöttKöttkonsumtionLivsmedelNedläggningSverige
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS