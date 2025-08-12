Ägaren köpte fabriken 2016 för 141 miljoner kronor. Nu läggs den ner. Brist på svensk råvara tvingar branschen till nedläggningar.
Brist på svenskt kött: Nu läggs fabriken ned
Mest läst i kategorin
Åtalas för grova brott: "Penningtvättsfabrik"
Fem personer åtalas nu för vad åklagaren beskriver som ”en penningtvättsfabrik” som ska ha tvättat närmare 400 miljoner kronor. Den brottsliga verksamhet, som nu lett till åtal för fem personer, ska ha pågått mellan januari 2023 och september 2024. De fem åtalas nu av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt. Genom ett upplägg med ett …
Korruption i det offentliga? Nu är den utredd
900 miljarder om året i offentliga inköp. ”En enorm marknad”, konstaterar professorn som utrett eventuell korruption i det offentliga. Korruption vid offentliga inköp är ett ”begränsat problem” i Sverige, men hela området kompliceras av att det är svårt att ha kontroll. Slutsatsen kommer från Olle Lundin, professor vid Uppsala universitet. Lundin har, på uppdrag av …
Massflykt på grund av skatter – tusentals chefer lämnar landet
Regeringen har gjort en ändring i skatteförmåner för personer som inte har sin hemvist i landet. Det har gjort att nästan 4 000 chefer valt att flytta när de måste betala högre skatter. Från och med oktober fram tills i dag har 3 790 företagschefer valt att lämna Storbritannien, det visar en sammanställning av uppgifter …
Nästa år: Öl utomhus och utan mat
Ingen ska behöva sitta inne för att få dricka öl ute. Regeringen vill lätta på reglerna efter en dom i Göteborgs kammarrätt 2024. Det är en dom i Göteborgs kammarrätt från 2024 som nu fått regeringen att agera. Domen, som kom i april förra året, slog fast att en servering måste ha permanenta sittplatser inomhus …
Varningen: DHL kan utnyttjas av bedragare
Bedragare fortsätter hitta nya sätt att lura paketkunder. Den här gången är det DHL som står i centrum för en bluff som har fått konsumentrådgivningen att gå ut med en skarp varning. Tyska konsumentrådgivningen har gått ut med en bluff-varning. Bluffen går ut på att mottagare får meddelanden som ser ut att komma från DHL. …
2016 köpte köttproducenten KLS, en av Sveriges största, Charkfabriken i Billesholm för 141 miljoner kronor.
Nu lägger man ned fabriken i Skåne och hänvisar i första hand till brist på svenskt kött och de låga slaktvolymerna som nu börjar få effekt i branschen.
Det är brist på svenskt kött och effekterna av de låga slaktvolymerna har börjat få effekt på branschen.
”Det är ett tungt beslut att lägga ned Charkprodukter i Billesholm, i synnerhet eftersom vi måste säga farväl till duktiga och omtyckta kollegor”, kommenterar Viktor Tornberg, vd för KLS, i ett pressmeddelande.
Svenskar vill ha svenskt kött – men får inte. Dagens PS
Satsar på annan fabrik
I oktober förra året presenterade KLS sin stora satsning på anläggningen i Dalsjöfors, där fabriken byggs om och blir 3 000 kvadratmeter större.
Det är en investering på 152 miljoner kronor och utbyggnaden ska vara klar våren 2026.
Nu väljer KLS att lägga ned fabriken i Billesholm, köpt för nästan lika mycket pengar som man nu investerar i Dalsjöfors.
Den bristande tillgången på svenskt kött gör att man vill flytta Billesholms produktion, framför allt korv, till andra fabriker inom koncernerna för att bli mer effektiv och få samordningsvinster.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
”Tråkigt behöva lägga ned”
”Det är tråkigt att behöva lägga ned produktionen i Billesholm, men ett nödvändigt steg för att hålla KLS konkurrenskraftigt och säkerställa långsiktig kapacitet”, säger vd Viktor Tornberg.
Nedläggningen i Billesholm berör cirka 60 anställda och sista produktionsdag i fabriken där blir någon gång under andra kvartalet 2026.
En del i förklaringen till bristen på svenskt kött är att vi konsumerar alltmer kyckling.
”Ja, kycklingen ökar mest. Den är det köttslag vi konsumerar mest av både globalt och inom EU, så prognosen är så klart att även vi i Sverige kommer att konsumera mest kyckling”, sade Isabel Moretti, vd för Svenskt kött, tidigare i år till Dagens PS.
”Kycklingen ersätter både nöt och gris men även alternativa proteinslag och till och med fisk”, säger Isabel Moretti.
”När man pratar om att köttkonsumtionen ökat dramatiskt, ska man ha klart för sig att det är kyckling som står för den i särklass största ökningen”.
Svenskarna vill ha svenskt kött
Samtidigt pekade Moretti på paradoxen i att det är svenskt och inte importerat kött svenskarna vill ha.
”Svenskt kött har ett oerhört starkt förtroende hos konsumenterna. I butik väljer nästan nio av tio det svenska köttet”.
Det som sker nu är att produktionen av nöt och lamm minskat, vilket betyder att den efterfrågan som finns inte kan mötas.
”Prognosen för 2025 är att vi dessvärre fortsatt kommer att ha ett underskott av svenskt kött”, säger hon. Så ser situationen ut och nu kommer det även genomslag i fabriksledet, när låga slaktvolymer och brist på svenskt kött slår igenom i produktionen.
Maträtterna som går till jobbet. Dagens PS
Matpriserna sjunker globalt – men nötkött slår nya rekord. E55
Senaste nytt
Rika norrmän vill äga svenska fastighetsbranschen
Den svenska fastighetsbranschen är av stort intresse för norska miljardärer. Landets rikaste man har blivit storägare i Fabege samtidigt som både JM och SBB fått tillskott från grannen i väst. Norges rikaste man, redaren John Fredriksen, har fått upp ögonen för den svenska fastighetsmarknaden. Redan 2023 köpte han in sig i fastighetsbolaget Fabege men det …
Brist på svenskt kött: Nu läggs fabriken ned
Ägaren köpte fabriken 2016 för 141 miljoner kronor. Nu läggs den ner. Brist på svensk råvara tvingar branschen till nedläggningar. 2016 köpte köttproducenten KLS, en av Sveriges största, Charkfabriken i Billesholm för 141 miljoner kronor. Nu lägger man ned fabriken i Skåne och hänvisar i första hand till brist på svenskt kött och de låga …
Priserna ökar i USA – men inte på grund av tullarna
USA:s inflation ökade i juli, men till skillnad från vad experterna trodde så verkar det inte vara tullarna som gör att priserna ökar. USA:s inflationstakt ökade något mindre än analytikerna hade räknat med i juli. Konsumentprisindex (KPI) steg 0,2 procent på månadsbasis och 2,7 procent jämfört med samma månad i fjol, enligt siffror från Bureau …
Försvarsjätte lovar billigare stridsvagnar
Stora försvarsutgifter ger stora beställningar. Ett plusvärde av det är att exempelvis stridsvagnar blir billigare, säger Rheinmetalls chef. ”Kostnaden kommer att gå ner och inte upp”. Det är Armin Pappergers besked till Financial Times, som förmedlat farhågor om att de växande europeiska försvarsbudgetarna kommer att leda till prisinflation och dåligt värde för skattebetalarna. Armin Papperger …
Oljefonden i blåsväder – men så presterar den
Den norska oljefonden har stött på stark kritik den senaste tiden på grund av kontroversiella investeringar i Israel. Samtidigt släpper man siffror för första halvåret som visar på starkt resultat. Världens största fond, norska oljefonden Norges Bank Investment Management, har släppt siffror för hur de presterat under första halvåret 2025. Avkastningen för fonden uppgick då …