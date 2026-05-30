Havredrycken dök upp som ett nödvändigt ont för allergiker. Nu är den ett brett alternativ globalt. Här är den svenskan bakom det.
Okända svenskan som fixade havredrycken
Upp till 65 procent av världens befolkning beräknas ha svårt att smälta laktos. En följd av det är att intresset för växtbaserade alternativ till mjölk vuxit.
Problemet med de tidiga havredryckerna var att de fixade ”laktosdelen” – men att de var gryniga, bittra och instabila.
De separerade dessutom när de värmdes och fungerade dåligt i kaffe. Lösningen kom från ett laboratorium i Lund.
Där fanns den svenska forskaren Angeliki Triantafyllou, som utvecklade den enzymatiska process som gör havrebaserade drycker stabila, välsmakande och användbara i vardagen.
Kaffe, javisst – men bara i den här färgen. Dagens PS
Finalist i prestigetävling
Nu är bioteknikforskaren finalist i Europeiska pantverkets, EPO, European Inventor Award 2026 och kan vinna det prestigefyllda priset.
Under doktorandutbildningen och i ett forskningssamarbete med vad som skulle bli Oatly, utvecklade Triantafyllou processen.
Till skillnad från konventionella metoder bryts inte proteinerna ner utan modifieras i hennes process.
Det ger en havrebas med högre innehåll av löslig tprotein, vitare färg och förmåga att bilda ett fint, stabilt skum.
Resultatet? En havredryck som fungerar för baristan, i köket och i vardagen.
Brett alternativ i dag
Processen fick patent och tillämpas nu industriellt. Framför allt har den bidragit till att få havredrycker från en nischprodukt för allergiker till ett brett alternativ till mjölk.
”Under många år såg marknaden dessa växtbaserade drycker som något för personer med allergier, inte för konsumtion i allmänhet. Men det här öppnade ett helt nytt område”, säger Angeliki Triantafyllou.
Avgörs 2 juli i Berlin
I dag förfinar Triantafyllou forskningen och enzymatiska processer i sitt eget företag Cerealiq AB.
Nu är hon en av tre finalister i kategorin ”Industri” hos EPO. Alla vinnare tillkännages vid en direktsänd ceremoni från Berlin 2 juli.
European Inventor Award ses som Europas mest prestigefyllda innovationspris och har delats ut sedan 2006. Juryn består av tidigare finalister med bred expertis inom teknik, affärs- och immaterialrätt.