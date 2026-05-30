Okända svenskan som fixade havredrycken

Problemet med de tidiga havredryckerna var att de fixade ”laktosdelen” – men att de var gryniga, bittra och instabila.

De separerade dessutom när de värmdes och fungerade dåligt i kaffe. Lösningen kom från ett laboratorium i Lund.

Där fanns den svenska forskaren Angeliki Triantafyllou, som utvecklade den enzymatiska process som gör havrebaserade drycker stabila, välsmakande och användbara i vardagen.

Kaffe, javisst – men bara i den här färgen. Dagens PS

Finalist i prestigetävling

Nu är bioteknikforskaren finalist i Europeiska pantverkets, EPO, European Inventor Award 2026 och kan vinna det prestigefyllda priset.

Under doktorandutbildningen och i ett forskningssamarbete med vad som skulle bli Oatly, utvecklade Triantafyllou processen.

Till skillnad från konventionella metoder bryts inte proteinerna ner utan modifieras i hennes process.

Det ger en havrebas med högre innehåll av löslig tprotein, vitare färg och förmåga att bilda ett fint, stabilt skum.

Resultatet? En havredryck som fungerar för baristan, i köket och i vardagen.