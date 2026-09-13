Billigare men mindre näring – Axfood först ut i Sverige

Företaget Princes i Storbritannien, som levererar till stora kedjor, har ersatt vanlig makrill med så kallad ”jack mackerel”, en helt annan fiskart. Liknande produkter säljs på Lidl, skriver Yahoo.

Det här bytet som drivits på av ett minskande bestånd av atlantmakrill efter långvarigt överfiske, medan den chilenska motsvarigheten, jack mackerel, är mer hållbar och framför allt bara kostar en tredjedel av den ”riktiga” makrillens pris.

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Klagomål: Dåligt deklarerat

Förändringen har lett till klagomål gällande smak och konsistens, samt oro kring hur tydligt den ersättande fisken deklareras på förpackningen.

Lidl i Storbritannien säljer denna fisk under sitt eget varumärke. Lidl uppger att man ät ”fast besluten att köpa in fisk och skaldjur från ansvarsfullt förvaltat fiske”.

Att makrillen är utfiskad hör ihop med det så kallade ”makrillkriget”, tvisten mellan Storbritannien, Island, Grönland, Norge, Färöarna, EU och Ryssland om gemensamma fångstkvoter för makrill.

Enligt MSC har makrillfångsterna i Nordostatlanten de senaste 15 åren i snitt överstigit de nivåer forskarna rekommenderar med 39 procent.

Som en följd har bestånden minskat kraftigt, med ungefär tre fjärdedelar, det senaste decenniet.

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