Dilemmat är att det bättre alternativet är utfiskat. Nu kommer en billigare men mindre näringsrik fisk. Först ut i Sverige är Axfood.
Billigare men mindre näring – Axfood först ut i Sverige
Dagligvarukedjor byter makrill på burk till ett billigare och mindre näringsrikt alternativ, menar konsumentorganisationen Which.
Man ser det som ännu ett exempel på dolda prishöjningar genom försämrad kvalitet.
Företaget Princes i Storbritannien, som levererar till stora kedjor, har ersatt vanlig makrill med så kallad ”jack mackerel”, en helt annan fiskart. Liknande produkter säljs på Lidl, skriver Yahoo.
Det här bytet som drivits på av ett minskande bestånd av atlantmakrill efter långvarigt överfiske, medan den chilenska motsvarigheten, jack mackerel, är mer hållbar och framför allt bara kostar en tredjedel av den ”riktiga” makrillens pris.
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Klagomål: Dåligt deklarerat
Förändringen har lett till klagomål gällande smak och konsistens, samt oro kring hur tydligt den ersättande fisken deklareras på förpackningen.
Lidl i Storbritannien säljer denna fisk under sitt eget varumärke. Lidl uppger att man ät ”fast besluten att köpa in fisk och skaldjur från ansvarsfullt förvaltat fiske”.
Att makrillen är utfiskad hör ihop med det så kallade ”makrillkriget”, tvisten mellan Storbritannien, Island, Grönland, Norge, Färöarna, EU och Ryssland om gemensamma fångstkvoter för makrill.
Enligt MSC har makrillfångsterna i Nordostatlanten de senaste 15 åren i snitt överstigit de nivåer forskarna rekommenderar med 39 procent.
Som en följd har bestånden minskat kraftigt, med ungefär tre fjärdedelar, det senaste decenniet.
Axfood först ut – bytte februari
Förutom förändringarna i de brittiska dagligvarukedjorna har stora kedjor i Nederländerna slutat sälja makrill från Atlanten och i Sverige var Axfood – med Willys, Hemköp och Citygross under sina vingar – först ut med att i stället börja sälja chilensk taggmakrill under egna varumärket Eldorado.
5 februari i år meddelade Axfood att nu skulle ”fasa ut makrill med rött ljus i WWF:s fiskguide och introducera MSC-certifierad chilensk taggmakrill med grönt ljus.”
För Axfood var det en förändring som hade hållbarhetsskäl, förklarade Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij i ett pressmeddelande.
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”Viktigt med hållbara alternativ”
”För oss handlar hållbar sjömat både om att värna haven och om att göra det lätt för konsumenter att välja rätt i vardagen. En viktig del i det är att erbjuda hållbara alternativ även när populära arter förlorar sin hållbarhetsmärkning eller får rött ljus”, sade Domeij.
Eldorado-produkten är tydligt märkt och Axfood skriver att chilensk taggmakrill ”har ett fast kött som fungerar väl i produkten, även om fetthalten skiljer sig från den traditionella makrillen.”
I övrigt kommenterar man inte näringsinnehållet eller prisfrågor i en jämförelse mellan de två alternativen.
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