Bankchefens lugnande ord: "Vi hittar nya jobb" 

Tvärtom menar han att ekonomin kommer att klara omställningen – precis som den gjort förut.

“Jag tror inte att det blir annorlunda den här gången”, säger han till CNN.

AI och oron för jobben

Under de senaste månaderna har AI nämnts som orsak till tiotusentals uppsägningar i techsektorn.

Meta har minskat sin personalstyrka inom AI-teamet, YouTube erbjuder frivilliga avgångar i samband med en AI-omstrukturering och utbildningsbolaget Chegg har meddelat att nästan hälften av jobben försvinner på grund av “de nya verkligheterna med AI”. Även Amazon har utfört en masslakt där man väljer AI framför människor.

Samtidigt har konsultjätten Accenture sagt upp tiotusentals medarbetare. De som inte kan omskolas inför AI-eran har helt enkelt ingen plats kvar i bolaget.

Exemplen är många.

En rapport från Challenger, Gray & Christmas visar att över 17 000 uppsägningar hittills i år har motiverats med AI. Men det verkliga antalet tros vara betydligt högre.

Ändå är Solomon lugn.

“Vi hittar nya företag. Vi hittar nya jobb”, säger David Solomon (Foto: Seth Wenig/TT)

“Det kommer att ske störningar. Men jag tror starkt på att vår ekonomi är mycket flexibel. När man ser på den teknik som genom hundratals år strömmat in i vårt samhälle, så anpassar vi oss. Vi hittar nya företag. Vi hittar nya jobb”, säger han.

Han jämför dagens AI-utveckling med uppfinningen av ångmaskinen på 1700-talet, som i sin tid väckte oro men lade grunden till den industriella revolutionen

“Behovet av vissa kontorsjobb kommer att minska, men de kommer att tas upp i andra delar av ekonomin”, fortsätter Solomon.