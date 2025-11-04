Massuppsägningar på Meta, Amazon och YouTube har väckt oro för att AI ska radera ut tusentals jobb. Men Goldman Sachs vd David Solomon tror inte på någon digital undergång.
Bankchefens lugnande ord: "Vi hittar nya jobb"
Tvärtom menar han att ekonomin kommer att klara omställningen – precis som den gjort förut.
“Jag tror inte att det blir annorlunda den här gången”, säger han till CNN.
AI och oron för jobben
Under de senaste månaderna har AI nämnts som orsak till tiotusentals uppsägningar i techsektorn.
Meta har minskat sin personalstyrka inom AI-teamet, YouTube erbjuder frivilliga avgångar i samband med en AI-omstrukturering och utbildningsbolaget Chegg har meddelat att nästan hälften av jobben försvinner på grund av “de nya verkligheterna med AI”. Även Amazon har utfört en masslakt där man väljer AI framför människor.
Samtidigt har konsultjätten Accenture sagt upp tiotusentals medarbetare. De som inte kan omskolas inför AI-eran har helt enkelt ingen plats kvar i bolaget.
Exemplen är många.
En rapport från Challenger, Gray & Christmas visar att över 17 000 uppsägningar hittills i år har motiverats med AI. Men det verkliga antalet tros vara betydligt högre.
Ändå är Solomon lugn.
“Det kommer att ske störningar. Men jag tror starkt på att vår ekonomi är mycket flexibel. När man ser på den teknik som genom hundratals år strömmat in i vårt samhälle, så anpassar vi oss. Vi hittar nya företag. Vi hittar nya jobb”, säger han.
Han jämför dagens AI-utveckling med uppfinningen av ångmaskinen på 1700-talet, som i sin tid väckte oro men lade grunden till den industriella revolutionen
“Behovet av vissa kontorsjobb kommer att minska, men de kommer att tas upp i andra delar av ekonomin”, fortsätter Solomon.
Snabbare än tidigare revolutioner
En skillnad den här gången är dock hastigheten. AI utvecklas och sprids i en takt som saknar motstycke.
Enligt Goldman Sachs egna siffror använder redan 37 procent av deras kunder AI i sin dagliga verksamhet – en siffra som väntas stiga till 74 procent inom tre år.
Sedan ChatGPT lanserades i november 2022 har användningen exploderat. Tjänsten har nu 800 miljoner aktiva användare i veckan och dess moderbolag OpenAI uppges kunna värderas till uppemot 1 000 miljarder dollar vid en kommande börsnotering.
“Tempot är lite snabbare den här gången. Den kortsiktiga störningen kan därför bli lite större”, säger Solomon. “Men vår ekonomi är otroligt bred och anpassningsbar”.
En del ser mörkare på framtiden
Alla delar dock inte Solomons optimism. Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, varnar för att AI kan slå ut upp till hälften av alla instegsjobb i kontorsyrken och att arbetslösheten kan stiga till 20 procent.
“Det är kusligt hur omedvetna politiker och allmänhet verkar vara om vad som pågår”, sa Amodei till CNN tidigare i år. “Vi måste agera nu”.
Även USA:s centralbankschef Jerome Powell har uttryckt oro. Han konstaterade nyligen att många företag redan bromsar nyanställningar på grund av AI. “Vi följer det mycket noggrant… Det kan absolut få konsekvenser för jobbtillväxten”, sa Powell.
“Det blir gupp på vägen”
Goldman Sachs tror ändå att AI:s effekt på arbetsmarknaden i första hand blir ”modesta neddragningar” – omkring 4 procent det närmaste året och upp till 11 procent på tre års sikt.
Samtidigt tror banken att AI får en “transformativ påverkan” på ekonomin.
Solomon varnar för att den nuvarande AI-boomen kan skapa en bubbla – men han tror också att tekniken på sikt kommer att förändra världen på ett positivt sätt.
“Teknologin är spännande – det ska finnas mycket entusiasm kring den”, säger han. “Men det kommer också bli gupp längs vägen”.
Sammanfattningsvis: AI förändrar arbetslivet i rasande takt, men Goldman Sachs-chefen tror att människan kommer göra det vi alltid har gjort: anpassa oss, hitta nya vägar och gå stärkt ur nästa tekniska revolution.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
