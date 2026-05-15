Du får miljoner i belöning – om du hittar Monica Witt

FBI uppgav i ett tillkännagivande på torsdagen att antagandet är att Witt hoppade av till Iran 2013 och att hon ”sannolikt fortsätter att stödja (Irans) skändliga aktiviteter”, berättar CNN.

FBI: Vi har inte glömt dig

”FBI har inte glömt och tror att det under denna kritiska tidpunkt i Irans historia finns någon som vet något om var hon befinner sig”, säger Daniel Wierzbicki, specialagent och ansvarig för FBI Washingtons fältkontors kontraspionage- och cyberavdelning, i ett uttalande som den amerikanska nyhetskanalen återger.

FBI vill nu ha allmänhetens hjälp att ”gripa Witt och ställa henne inför rätta”.

Monica Witt hamnade i Mellanöstern som kontraspionageofficer för USA:s flygvapen, vilket förde henne till Mellanöstern.

USA: Äventyrade kollegas liv

John Demers, tidigare assisterande justitieminister i USA, slog fast 2019 att Witt rekryterats av Iran. Hon anklagas för att ha avslöjat ett högklassificerat underrättelseprogram” och därigenom riskerat en amerikansk underrättelseofficers liv.

Hon läggs till last för att under januari 2012 till omkring maj 2015 ha konspirerat med iranier mot USA, bland annat genom att röja ”dokument och information som rör USA:s nationella försvar, med avsikt och anledning att tro att dessa skulle användas till skada för USA och till fördel för Iran”.

Så tackar Iran Monica Witt

ANNONS

Som tack för sitt spionage för Iran ska den iranska regimen ha försett Witt med ”varor och tjänster, inklusive bostäder och datorutrustning”, enligt FBI.

Utöver den tidigare underrättelseofficeren står fyra iranier åtalade för konspiration, försök till dataintrång och grov identitetsstöld i härvan.

Läs mer: FBI: Vi köper data för att spåra människor DagensPS

Läs vidare: 160 miljoner i belöning till de som löser brottet DagensPS