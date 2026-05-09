Startup ska bygga fartyget för försvaret – satsar i Trollhättan
Lars Carlström, ny ägare till Westline i Trollhättan, känt för sina fritidsbåtar, tar nu klivet in i försvarsindustrin.
I nya bolaget Westline Defence ska Carlström bygga båtar för försvaret.
Nu presenterar man fartygskonceptet SV-95 som ska fokusera på kustnära marina uppdrag.
”Kompetensen finns i regionen och det finns en efterfrågan. Vi kanske kan nyttja delar av Saab-fabriken för tillverkning”, funderar Lars Carlström.
Kärnan i Westline Defences satsning är denna SV-95, mer konkret ett 20 meter långt aluminiumfartyg byggt för operationer i kust- och skärgårdsmiljöer.
Med start i SV-95 ska Westline fokusera på snabbgående och flexibla fartyg.
Gemensam grund – specialbyggs
Av rationella skäl bygger konceptet på en gemensam grund för fartygen, där den främre delen av båten kan byggas om beroende på uppdrag.
”Westline Defence bygger vidare på vår erfarenhet av båttillverkning samtidigt som vi blickar framåt mot hur framtidens maritima förmågor kan utvecklas”, säger Lars Carlström, ägare och styrelseordförande.
Fartyget kan, bland annat, användas för landstigningsuppdrag och har en öppen sektion i fören samt rampsystem för snabb transport av personal och utrustning, skriver lokaltidningen TTELA.
Mellanstor för specifika syften
Med sina 20 meter placerar sig SV-95 storleksmässigt mellan mindre stridsbåtar och större patrullfartyg och har kapacitet för upp till 25 personer.
Lars Carlström säger sig ha umgåtts med de här planerna ”några år” och pekar på att försvarets Stridsbåt 90, om än moderniserad, varit med i 40 år.
Några kontakter eller offerter mot Försvarsmakten har man ännu inte haft. Just nu bygger man andra typer av muskler.
”Vi för diskussioner med tunga industriella parter just nu. Marknaden är hela Europa och det känns väldigt bra. Projektet kommer att stärkas när vi kan presentera starka partners framöver”, hävdar Lars Carlström.
Tar sig fram på grunt vatten
SV-95 är utrustat med dubbla dieselmotorer och vattenjetdrift, vilket enligt företaget ska ge hög manöverförmåga och möjlighet att ta sig fram på grunt vatten.
Djupgåendet är ungefär en meter och toppfarten 36-40 knop.
Fartyget är även förberett för integration av sensorer, kommunikationssystem och fjärrstyrda vapensystem.
En central del i konceptet är Westline Autonomous Layer, ett system för integration av drönare och andra obemannade lösningar som kan starta och landa från fartyget.
Demobåt klar hösten 2027
Tanken är att kombinera traditionella bemannade operationer med framtida obemannade.
Lars Carlström tror att en demobåt kan vara i sjön under hösten 2027. Under slutet av 2028 ska de första båtarna kunna levereras till kund.
Nu handlar det om att ragga kapital för att täcka de investeringar på 50-100 miljoner Carlström anser behövas.
Dessutom behöver man ”initialt” anställa 50-100 personer, säger Westline Defences ägare.
Han erkänner att man kommer att behöva extern kompetens där man ännu saknar egen erfarenhet.
”Det är en viktig del och det kan bli aktuellt med samarbeten med Combitech och Saab framöver”, konstaterar Lars Carlström hos TTELA.