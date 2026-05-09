Startup ska bygga fartyget för försvaret – satsar i Trollhättan

Mellanstor för specifika syften

Med sina 20 meter placerar sig SV-95 storleksmässigt mellan mindre stridsbåtar och större patrullfartyg och har kapacitet för upp till 25 personer.

Lars Carlström säger sig ha umgåtts med de här planerna ”några år” och pekar på att försvarets Stridsbåt 90, om än moderniserad, varit med i 40 år.

Några kontakter eller offerter mot Försvarsmakten har man ännu inte haft. Just nu bygger man andra typer av muskler.

”Vi för diskussioner med tunga industriella parter just nu. Marknaden är hela Europa och det känns väldigt bra. Projektet kommer att stärkas när vi kan presentera starka partners framöver”, hävdar Lars Carlström.

Entré till Saabs fabrik i Trollhättan. Nu kan det bli aktuellt att använda en del av fabriken till att bygga Westline Defences fartyg till försvaret. (Foto: Erik Abel/TT)

Tar sig fram på grunt vatten

SV-95 är utrustat med dubbla dieselmotorer och vattenjetdrift, vilket enligt företaget ska ge hög manöverförmåga och möjlighet att ta sig fram på grunt vatten.

ANNONS

Djupgåendet är ungefär en meter och toppfarten 36-40 knop.

Fartyget är även förberett för integration av sensorer, kommunikationssystem och fjärrstyrda vapensystem.

En central del i konceptet är Westline Autonomous Layer, ett system för integration av drönare och andra obemannade lösningar som kan starta och landa från fartyget.

Här byggs nya jättefabriken för försvaret. Dagens PS

Demobåt klar hösten 2027

Tanken är att kombinera traditionella bemannade operationer med framtida obemannade.

Lars Carlström tror att en demobåt kan vara i sjön under hösten 2027. Under slutet av 2028 ska de första båtarna kunna levereras till kund.

Nu handlar det om att ragga kapital för att täcka de investeringar på 50-100 miljoner Carlström anser behövas.

Dessutom behöver man ”initialt” anställa 50-100 personer, säger Westline Defences ägare.

ANNONS

Han erkänner att man kommer att behöva extern kompetens där man ännu saknar egen erfarenhet.

”Det är en viktig del och det kan bli aktuellt med samarbeten med Combitech och Saab framöver”, konstaterar Lars Carlström hos TTELA.

Nu är Sveriges första militära satellit i rymden. Dagens PS