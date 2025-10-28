Dagens PS
Börs & Finans

Masslakt av kontorsjobb – Amazon väljer AI framför människor

amazon
Andy Jassy, Amazons vd, ser framför sig en bantad personalstyrka framöver. (Foto: Isaac Brekken/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Som en av världens största privata arbetsgivare har Amazon kapacitet att påverka arbetsmarknaden. Nu väljer de att säga upp 30 000 kontorsanställda – och det kan bara vara början.

Amazon förbereder sin största personalneddragning på tre år.

Överrekrytering under pandemin och en effektivisering av organisationen på grund av AI lyfts fram som orsaker till beslutet.

Totalt väntas Amazon inleda uppsägningar av upp till 30 000 kontorsanställda under tisdagen, enligt uppgifter till Reuters.

Nästan tio procent av kontorsanställda

De planerade nedskärningarna motsvarar nära tio procent av Amazons omkring 350 000 kontorsanställda globalt, men bara en mindre andel av bolagets totala personalstyrka på 1,55 miljoner.

Det är den största personalminskningen sedan 2022, då cirka 27 000 tjänster försvann.

Neddragningarna väntas beröra flera delar av verksamheten, bland annat HR-avdelningen samt enheter inom drift, tjänster, enheter och molntjänstverksamheten Amazon Web Services (AWS).

Investerar tungt i AI

Chefer på berörda avdelningar har enligt uppgifterna fått särskild utbildning i hur de ska hantera kommunikationen med personalen.

En del av bakgrunden är bolagets pågående arbete med att minska intern byråkrati och antalet chefsnivåer.

Samtidigt investerar Amazon tungt i AI-lösningar som automatiserar rutinuppgifter, vilket väntas minska behovet av administrativa roller, skriver The Guardian.

Tillåter inte distansarbete

Analytiker bedömer att bolaget nu ser tillräckliga produktivitetsvinster från AI för att kunna genomföra en så omfattande personalreduktion.

Amazon har även haft svårt att få effekt av sitt beslut tidigare i år att kräva fysisk närvaro på kontoret fem dagar i veckan.

Policyn, en av de mest restriktiva bland stora teknikbolag, har enligt uppgifter inte lett till önskad personalomsättning.

Steg på börsen

Vissa medarbetare som inte följt närvarokravet har i stället räknats som frivilligt avgångna, vilket minskar kostnaderna ytterligare.

Samtidigt står bolaget inför en ny högsäsong och planerar att, liksom tidigare år, anställa cirka 250 000 säsongsarbetare till sina lager och logistikcenter.

AWS, som är Amazons största vinstmotor, fortsätter växa men tappar fart jämfört med konkurrenterna Microsoft och Google. En längre driftstörning i oktober påverkade dessutom flera populära onlinetjänster.

Trots beskedet steg Amazons aktie med drygt en procent på måndagen, inför bolagets kvartalsrapport senare i veckan.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

