Masslakt av kontorsjobb – Amazon väljer AI framför människor

Investerar tungt i AI

Chefer på berörda avdelningar har enligt uppgifterna fått särskild utbildning i hur de ska hantera kommunikationen med personalen.

En del av bakgrunden är bolagets pågående arbete med att minska intern byråkrati och antalet chefsnivåer.

Samtidigt investerar Amazon tungt i AI-lösningar som automatiserar rutinuppgifter, vilket väntas minska behovet av administrativa roller, skriver The Guardian.

Tillåter inte distansarbete

Analytiker bedömer att bolaget nu ser tillräckliga produktivitetsvinster från AI för att kunna genomföra en så omfattande personalreduktion.

Amazon har även haft svårt att få effekt av sitt beslut tidigare i år att kräva fysisk närvaro på kontoret fem dagar i veckan.

Policyn, en av de mest restriktiva bland stora teknikbolag, har enligt uppgifter inte lett till önskad personalomsättning.

Steg på börsen

Vissa medarbetare som inte följt närvarokravet har i stället räknats som frivilligt avgångna, vilket minskar kostnaderna ytterligare.

Samtidigt står bolaget inför en ny högsäsong och planerar att, liksom tidigare år, anställa cirka 250 000 säsongsarbetare till sina lager och logistikcenter.

AWS, som är Amazons största vinstmotor, fortsätter växa men tappar fart jämfört med konkurrenterna Microsoft och Google. En längre driftstörning i oktober påverkade dessutom flera populära onlinetjänster.

Trots beskedet steg Amazons aktie med drygt en procent på måndagen, inför bolagets kvartalsrapport senare i veckan.