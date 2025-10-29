Det blåser hårda vindar på arbetsmarknaden. Flera av världens största företag säger upp tusentals anställda.
Massuppsägningar hos storbolagen – tusentals anställda ryker
Bakgrunden är en osäker ekonomi, stigande kostnader och nya amerikanska tullar som pressar företagens marginaler.
Samtidigt flyttas allt mer pengar till satsningar på artificiell intelligens, vilket gör att andra delar av verksamheten får stå tillbaka.
”AI:s aptit på pengar kan ta jobben”
Enligt Jason Schloetzer, professor i företagsekonomi vid Georgetown University, handlar det förvisso inte alltid om att AI ersätter människor direkt.
”Det handlar inte så mycket om att AI direkt tar jobben, utan om att AI:s aptit på pengar kanske gör det”, säger han till Fortune.
Företagen står inför svåra avvägningar, menar han, mellan att behålla personal och att investera i ny infrastruktur.
En ny verklighet för kontorsarbetare
Det är inte minst kontorsjobben som försvinner när stora företag skär ner på sin administrativa personal, konstaterar WSJ.
Många av de drabbade har hög utbildning och lång erfarenhet, men möter nu en marknad där deras kompetens inte längre efterfrågas.
Bakom utvecklingen finns både AI och investerarnas krav på effektivitet.
“Landets största arbetsgivare har ett nytt budskap till kontorsanställda: hjälp ej önskad”, skriver tidningen. Företag pressas att göra mer med mindre. Samtidigt börjar tekniken på allvar ersätta uppgifter som tidigare sköttes av människor.
Amazon sparar – och satsar på AI
Amazon är en av de största aktörerna i vågen av uppsägningar. Bolaget meddelade i veckan att omkring 14 000 kontorsjobb ska bort, motsvarande cirka fyra procent av arbetsstyrkan.
I ett brev till de anställda framgick att de flesta får 90 dagar på sig att hitta en ny tjänst internt.
Sedan 2021 har vd Andy Jassy arbetat för att minska kostnaderna i hela koncernen, samtidigt som investeringarna i generativ AI trappas upp.
Från Nestlé till Novo Nordisk
Fler jättar följer efter.
Nestlé planerar att skära bort 16 000 jobb globalt under de kommande två åren, i ett försök att vända bolagets svaga ekonomiska utveckling. Företaget hänvisar till stigande råvarupriser och de nya amerikanska tullarna.
Även det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk meddelade i september att 9 000 jobb försvinner, omkring elva procent av personalen. Neddragningen sker i samband med en omstrukturering när bolaget försöker öka försäljningen av läkemedel som Ozempic och Wegovy.
Transportsektorn drabbas också. UPS har redan sagt upp 34 000 personer sedan årets början, betydligt fler än tidigare prognoser.
Teknikbolagen skär djupt
Även tekniksektorn känner av trycket.
Hårt sargade Intel har meddelat att bolaget kommer minska till 75 000 ”kärnarbetare” vid årets slut, från 99 500 året innan – en minskning på drygt 24 000 tjänster.
Microsoft har på kort tid skurit 15 000 jobb, bland annat inom Xbox och andra affärsområden. Företaget beskriver det som “organisatoriska förändringar” och ett sätt att minska antalet chefsnivåer.
AI – syndabock eller symptom?
Alla forskare är dock inte övertygade om att AI ligger bakom den våg av uppsägningar som nu sveper över världen.
Enligt BBC pekar flera ekonomer på att mycket av det som sker snarare är en naturlig korrigering efter pandemins kraftiga rekryteringsboom, där företag som Amazon, UPS och Salesforce anställde rekordmånga under några få år.
Martha Gimbel vid Yale University säger att det är lätt att övertolka enskilda företagsbeslut eftersom AI just nu dominerar samtalet. Hon menar att det som sker till stor del följer samma mönster som alltid: företag expanderar när tiderna är goda och drar åt svångremmen när konjunkturen viker.
Det kan med andra ord dröja innan vi vet om AI är syndabock, symptom – eller båda.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
