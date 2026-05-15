Företagets verksamhet är så hemlig att inte ens vd får veta allt. Nu har man tagit hem en stororder på en kvarts miljard från försvaret.
Hemligt Malmö-företag får stor försvarsorder
Beskedet kommer på företagets hemsida. ”Advenica vinner affär värd 230 MSEK från svensk myndighet för fortsatt utveckling av krypteringsprodukt”.
Fortsätter vi läsa, kan man se att orden gäller ”fortsatt produktutveckling”, löper ”över fyra år” och alltså är värd nästan en kvarts miljard svenska kronor.
Leverans sker ”löpande fram till och med 2029”. Kunden? ”En svensk myndighet inom totalförsvaret”.
Vad det gäller? ”Fortsatt utveckling av en krypteringsprodukt”.
”Stolta över förtroendet”
”Vi är stolta över det långsiktiga förtroendet att utveckla, och i slutändan, leverera framtidens krypteringslösningar för totalförsvaret i en tid där det är av allra största vikt att den mest skyddsvärda informationen förblir säker”, skriver vd Marie Bengtsson.
Mer får vi inte veta. Och det är inte säkert att det hjälper att fråga vd Bengtsson heller.
Enligt ett reportage i Sydsvenskan är vissa delar i Advenicas verksamhet så hemliga att inte ens hon får veta alla detaljer…
33 år med säkerhet
I vilket fall är Advenica, om än okänt för allmänheten, sedan flera decennier en väl etablerad och ansedd leverantör av cybersäkerhet både i Sverige och internationellt.
Företaget grundades i Malmö 1993, för 33 år sedan och, vad gäller säkerhet, i en helt annan tid.
”Förr i tiden sade folk ´så där mycket säkerhet behövs inte´, men så är det ingen som säger längre”, konstaterar Marie Bengtsson.
Hur hemlig företagets verksamhet är? Ja, kontoret ligger på andra våningen och fortsätter sedan uppåt.
På grund av verksamhetens känsliga natur kan de inte hålla till på marknivå med risk för insyn och annat, är förklaringen.
Hos Sydsvenskan berättar Marie Bengtsson att man för några år sedan hade en brevlåda.
”Det var väl naivt av oss. Den har vi inte längre. Den blev uppbruten.”
Utvecklar krypteringstjänst
Den stororder man nu fått handlar i vilket fall om en svensk myndighet inom totalförsvaret, vilken inte specificeras närmare än så.
Advenica och myndigheten ska under en fyraårsperiod utveckla en krypteringstjänst för den allra hemligaste informationen i Sverige.
Mer än så får inte företaget berätta om arbetet och ordern.
Sedan tidigare har Advenica samarbetat med såväl Försvarsmakten som FMV, Försvarets materielverk.
Marie Bengtsson säger hos Sydsvenskan att Advenica försöker bidra till att den svenska militära underrättelsetjänsten, Must, och Nato ska hålla så hög nivå som möjligt inom informationssäkerhet.
”Vårt bidrag är att om man kan hålla information hemlig som ska vara hemlig då skyddar vi också en del av världen. Vi vill leva i en demokrati och det är det vi strävar efter”, slår Marie Bengtsson fast.