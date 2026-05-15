Hemligt Malmö-företag får stor försvarsorder

33 år med säkerhet

I vilket fall är Advenica, om än okänt för allmänheten, sedan flera decennier en väl etablerad och ansedd leverantör av cybersäkerhet både i Sverige och internationellt.

Företaget grundades i Malmö 1993, för 33 år sedan och, vad gäller säkerhet, i en helt annan tid.

”Förr i tiden sade folk ´så där mycket säkerhet behövs inte´, men så är det ingen som säger längre”, konstaterar Marie Bengtsson.

Hur hemlig företagets verksamhet är? Ja, kontoret ligger på andra våningen och fortsätter sedan uppåt.

På grund av verksamhetens känsliga natur kan de inte hålla till på marknivå med risk för insyn och annat, är förklaringen.

Hos Sydsvenskan berättar Marie Bengtsson att man för några år sedan hade en brevlåda.

”Det var väl naivt av oss. Den har vi inte längre. Den blev uppbruten.”

Marie Bengtsson, nöjd vd för Advenica i Malmö, sedan företaget fått en stororder kring kryptering från svenska försvaret. (Foto: Pressbild Advenica)

Utvecklar krypteringstjänst

Den stororder man nu fått handlar i vilket fall om en svensk myndighet inom totalförsvaret, vilken inte specificeras närmare än så.

Advenica och myndigheten ska under en fyraårsperiod utveckla en krypteringstjänst för den allra hemligaste informationen i Sverige.

Mer än så får inte företaget berätta om arbetet och ordern.

Sedan tidigare har Advenica samarbetat med såväl Försvarsmakten som FMV, Försvarets materielverk.

Marie Bengtsson säger hos Sydsvenskan att Advenica försöker bidra till att den svenska militära underrättelsetjänsten, Must, och Nato ska hålla så hög nivå som möjligt inom informationssäkerhet.

”Vårt bidrag är att om man kan hålla information hemlig som ska vara hemlig då skyddar vi också en del av världen. Vi vill leva i en demokrati och det är det vi strävar efter”, slår Marie Bengtsson fast.

