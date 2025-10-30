AI-jätten smider planer för historiens största börsnotering

OpenAI, företaget bakom ChatGPT, är kanske världens mest omtalade onoterade företag – men frågan är hur länge till.

Företaget rapporteras planera för en börsnotering som kan bli historiens största.

Enligt uppgift diskuterar bolaget en börsintroduktion som skulle kunna värdera det till så mycket som 1 000 miljarder dollar, skriver Reuters.

Kan ta in stora summor pengar

Företaget överväger att lämna in nödvändiga handlingar till amerikanska finansmyndigheter redan under andra halvan av 2026.

Diskussionerna är ännu i ett tidigt skede, men enligt personer med insyn kan bolaget komma att ta in minst 60 miljarder dollar i samband med noteringen.

Det är ungefär dubbelt så mycket som Saudi Aramcos rekord-IPO, skriver BBC.

Exakta siffror och tidplaner kan dock ändras beroende på hur verksamheten och marknadsläget utvecklas.