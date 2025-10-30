Dagens PS
AI-jätten smider planer för historiens största börsnotering

openai
Sam Altman är vd för en av de stora giganterna i den nuvarande AI-boomen. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Snart kan det gå att köpa aktier i OpenAI på börsen. Sam Altmans bolag planerar nämligen sin enorma börsnotering som kan äga rum redan 2026.

OpenAI, företaget bakom ChatGPT, är kanske världens mest omtalade onoterade företag – men frågan är hur länge till.

Företaget rapporteras planera för en börsnotering som kan bli historiens största.

Enligt uppgift diskuterar bolaget en börsintroduktion som skulle kunna värdera det till så mycket som 1 000 miljarder dollar, skriver Reuters.

Kan ta in stora summor pengar

Företaget överväger att lämna in nödvändiga handlingar till amerikanska finansmyndigheter redan under andra halvan av 2026.

Diskussionerna är ännu i ett tidigt skede, men enligt personer med insyn kan bolaget komma att ta in minst 60 miljarder dollar i samband med noteringen.

Det är ungefär dubbelt så mycket som Saudi Aramcos rekord-IPO, skriver BBC.

Exakta siffror och tidplaner kan dock ändras beroende på hur verksamheten och marknadsläget utvecklas.

Kan bli av redan 2026

OpenAI:s finanschef Sarah Friar uppges ha sagt till vissa kontakter att en notering kan bli aktuell under 2027, men rådgivare nära processen tror att den kan tidigareläggas till slutet av 2026.

Planerna på att gå till börsen markerar ett nytt skede för OpenAI efter att bolaget nyligen genomfört en omfattande omstrukturering som minskar beroendet av Microsoft.

En börsnotering skulle ge tillgång till större kapitalflöden och underlätta framtida förvärv, vilket bedöms nödvändigt för att finansiera vd Sam Altmans ambitiösa satsningar på AI-infrastruktur.

Bränner mycket pengar

OpenAI väntas nå en årlig intäktsnivå motsvarande cirka 20 miljarder dollar vid årsskiftet, men verksamheten är fortfarande förlusttyngd.

Bolaget värderas redan till omkring 500 miljarder dollar, och investerare som SoftBank, Thrive Capital och Abu Dhabis MGX skulle bli stora vinnare vid en börsnotering.

Microsoft, som har investerat omkring 13 miljarder dollar, äger nu cirka 27 procent av bolaget.

Driver upp värderingarna

Bolaget, som grundades 2015 som en ideell organisation, har flera gånger förändrat sin struktur för att balansera mellan samhällsnytta och kommersiell tillväxt.

I den senaste omstruktureringen har den ideella grenen, nu kallad OpenAI Foundation, fått ett betydande ekonomiskt intresse med en 26-procentig ägarandel och möjlighet till fler aktier vid framtida framgångar.

OpenAI:s potentiella börsintroduktion sker i en tid då AI-bolag driver upp värderingarna på finansmarknaderna.

AI-molnbolaget CoreWeave noterades tidigare i år och har tredubblats i värde sedan dess, medan Nvidia i veckan blev det första bolaget att nå ett marknadsvärde på 5 000 miljarder dollar.

AIChatGPTOpenAI
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

