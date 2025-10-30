Snart kan det gå att köpa aktier i OpenAI på börsen. Sam Altmans bolag planerar nämligen sin enorma börsnotering som kan äga rum redan 2026.
AI-jätten smider planer för historiens största börsnotering
Mest läst i kategorin
Var tredje svensk chef misstänker fusk
Att använda AI för att skriva jobbansökningar har blivit vardag. Men nu har tekniken letat sig ännu längre in i rekryteringen. Vi har skrivit om fenomenet tidigare. På TikTok har klipp med titeln “Intervjuer är inte på riktigt längre” fått miljoner visningar. De visar unga jobbsökare som läser upp svar skrivna av AI medan de …
AI som flygledare – ingen bra idé
I takt med att flygtrafiken ökar vill många se att AI tar över som flygledare i kontrollrummen. Inte en bra idé ur ett säkerhetsperspektiv varnar en expert. AI tar över allt mer i samhället och flygtrafiken utgör inget undantag. Tekniken har redan rullats ut inom stridsflygplan i USA, och i Sverige är Saab inne på …
Datacenter poppar upp på oväntade ställen
Att bygga datacenter i Afrika har länge varit en dyr och omständlig process. Det försöker Marocko ändra på, tack vare stor tillgång på solenergi. När det ska byggas datacenter är nedkylning en viktig del, och därför brukar många företag förlägga dem i kalla regioner, som i norra Sverige. Men det finns andra sätt att göra …
AI-genererade kvitton omöjliga att upptäcka – miljoner på spel
Artificiell intelligens har gett upphov till en ny våg av bedrägerier där anställda använder avancerade bildgeneratorer för att skapa bluffkvitton. Experter varnar nu för att de fejkade underlagen är så övertygande att de mänskliga ögonen inte längre går att lita på. Detta fenomen växer snabbt och utgör ett betydande hot mot företags ekonomiska hantering. AI-genererade …
Amazon vill ersätta 600 000 jobb – men håller det hemligt
Automatisering kan ge högre produktivitet men betydligt färre anställda. Det är Amazons förhoppning – men man kommunicerar det helst inte utåt. Amazon är USA:s näst största privata arbetsgivare med cirka 1,2 miljoner anställda. Men nu förbereder bolaget en av de största omställningarna i modern amerikansk arbetslivshistoria. Enligt interna dokument planerar bolaget att ersätta mer än …
OpenAI, företaget bakom ChatGPT, är kanske världens mest omtalade onoterade företag – men frågan är hur länge till.
Företaget rapporteras planera för en börsnotering som kan bli historiens största.
Enligt uppgift diskuterar bolaget en börsintroduktion som skulle kunna värdera det till så mycket som 1 000 miljarder dollar, skriver Reuters.
Kan ta in stora summor pengar
Företaget överväger att lämna in nödvändiga handlingar till amerikanska finansmyndigheter redan under andra halvan av 2026.
Diskussionerna är ännu i ett tidigt skede, men enligt personer med insyn kan bolaget komma att ta in minst 60 miljarder dollar i samband med noteringen.
Det är ungefär dubbelt så mycket som Saudi Aramcos rekord-IPO, skriver BBC.
Exakta siffror och tidplaner kan dock ändras beroende på hur verksamheten och marknadsläget utvecklas.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Kan bli av redan 2026
OpenAI:s finanschef Sarah Friar uppges ha sagt till vissa kontakter att en notering kan bli aktuell under 2027, men rådgivare nära processen tror att den kan tidigareläggas till slutet av 2026.
Planerna på att gå till börsen markerar ett nytt skede för OpenAI efter att bolaget nyligen genomfört en omfattande omstrukturering som minskar beroendet av Microsoft.
En börsnotering skulle ge tillgång till större kapitalflöden och underlätta framtida förvärv, vilket bedöms nödvändigt för att finansiera vd Sam Altmans ambitiösa satsningar på AI-infrastruktur.
Bränner mycket pengar
OpenAI väntas nå en årlig intäktsnivå motsvarande cirka 20 miljarder dollar vid årsskiftet, men verksamheten är fortfarande förlusttyngd.
Bolaget värderas redan till omkring 500 miljarder dollar, och investerare som SoftBank, Thrive Capital och Abu Dhabis MGX skulle bli stora vinnare vid en börsnotering.
Microsoft, som har investerat omkring 13 miljarder dollar, äger nu cirka 27 procent av bolaget.
Driver upp värderingarna
Bolaget, som grundades 2015 som en ideell organisation, har flera gånger förändrat sin struktur för att balansera mellan samhällsnytta och kommersiell tillväxt.
I den senaste omstruktureringen har den ideella grenen, nu kallad OpenAI Foundation, fått ett betydande ekonomiskt intresse med en 26-procentig ägarandel och möjlighet till fler aktier vid framtida framgångar.
OpenAI:s potentiella börsintroduktion sker i en tid då AI-bolag driver upp värderingarna på finansmarknaderna.
AI-molnbolaget CoreWeave noterades tidigare i år och har tredubblats i värde sedan dess, medan Nvidia i veckan blev det första bolaget att nå ett marknadsvärde på 5 000 miljarder dollar.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Senaste nytt
Bekräftat: AI tar människornas jobb – börjar med mellancheferna
Om du befarade att AI ska ta ditt jobb kan du pusta ut. Åtminstone om du jobbar i fabrik eller hemtjänst. Men om du är mellanchef ska du se upp, enligt en ny undersökning. När många befarat att artificiell intelligens främst skulle ersätta fabriksarbetare, visar Amazon nu att det är kontorsjobben som ryker först. E-handelsjätten …
AI-jätten smider planer för historiens största börsnotering
Snart kan det gå att köpa aktier i OpenAI på börsen. Sam Altmans bolag planerar nämligen sin enorma börsnotering som kan äga rum redan 2026. OpenAI, företaget bakom ChatGPT, är kanske världens mest omtalade onoterade företag – men frågan är hur länge till. Företaget rapporteras planera för en börsnotering som kan bli historiens största. Enligt …
Dystert besked: Nu har svenskarna tappat framtidstron
Trots att regeringen satsar rekordstort för att få fart på ekonomin blir svenskarna allt mer pessimistiska.? Redan i somras kunde PS konstatera att svenska konsumenter har gått in i krislägesmodus och förbereder sig för tuffare tider. 54 procent av svenskarna såg då negativt på landets ekonomiska situation.? Nu visar en ny mätning från Dagens Nyheter …
Var tredje svensk chef misstänker fusk
Att använda AI för att skriva jobbansökningar har blivit vardag. Men nu har tekniken letat sig ännu längre in i rekryteringen.? Vi har skrivit om fenomenet tidigare. På TikTok har klipp med titeln “Intervjuer är inte på riktigt längre” fått miljoner visningar. De visar unga jobbsökare som läser upp svar skrivna av AI medan de …
Nvidia satsar på självkörande bilar: "Robot på hjul"
Kapplöpningen om att dominera marknaden för självkörande bilar går allt snabbare. Nvidia är den senaste giganten som vill ha en del av kakan. Självkörande bilar ses som en framtidsbransch av såväl Elon Musk som en rad kinesiska bolag. Nu tar ytterligare en gigant plats på scenen. Chipjätten Nvidia kliver nämligen in i den autonoma fordonssektorn …