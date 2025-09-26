Dagens PS
Jätten sparkar tusentals – klarar inte AI-kraven

Accenture
De som inte kan omskolas inför AI-eran har ingen plats kvar i bolaget, menar Accenture (Foto: Håkon Mosvold/NTB/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Konsultjätten har redan sagt upp över 11 000 anställda på bara tre månader, och fler riskerar att få lämna. De som inte kan omskolas för att möta kraven i AI-eran får helt enkelt gå. 

Ökad produktivitet, större arbetsglädje och förbättrad säkerhet på jobbet. Så beskrivs fördelarna av den ökade AI-användningen på jobbet i en global undersökning från i fjol. 

Idag uppger 35 procent av de svenska AI-användarna att de inte längre klarar sitt jobb utan tekniken. 

Problemet? Kunskapen om hur man använder tekniken på ett smart och säkert sätt hänger inte riktigt med. 

Och det är just den här klyftan – mellan möjligheterna och verkligheten – som nu ställer till det för en av världens största arbetsgivare. 

Konsultjätten Accenture har på kort tid sagt upp tiotusentals medarbetare. De som inte kan omskolas inför AI-eran har helt enkelt ingen plats kvar i bolaget. Det rapporterar Financial Times

Tusentals får lämna

I fjol utsågs Accenture till en av världens bästa arbetsplatser. Men bakom glansen döljer sig en hård verklighet. 

Accenture sysselsatte i slutet av augusti 779 000 personer, jämfört med 791 000 tre månader tidigare. Enligt bolaget kommer uppsägningarna att fortsätta fram till slutet av november.

Uppsägningarna sker inom ramen för ett omstruktureringsprogram på 865 miljoner dollar. 

Under det senaste kvartalet landade kostnader för avgångsvederlag och andra relaterade utgifter på 615 miljoner dollar, och ytterligare 250 miljoner dollar väntas under den pågående tremånadersperioden.

”Vi lämnar dem”

På ett konferenssamtal med analytiker var Accenture-chefen Julie Sweet tydlig:

”Vi lämnar på en komprimerad tidslinje personer där omskolning, baserat på vår erfarenhet, inte är en möjlig väg för de färdigheter vi behöver”. 

Fokus ligger alltså på att satsa på de som kan utbildas vidare och att snabbt fasa ut de som inte anses kunna matcha de nya kraven.

Man vill fasa ut de som inte anses kunna matcha de nya AI-kraven, menar Sweet
Man vill fasa ut de som inte anses kunna matcha de nya AI-kraven, menar Sweet (Foto: Markus Schreiber/AP/TT)

Svagare efterfrågan

Trots de stora nedskärningarna lyfter Accenture fram att de kan fortsätta öka sina rörelsemarginaler i den takt de gjort historiskt, minst 10 punkter per år. En del analytiker hade befarat att målet skulle skrotas i den tuffa marknadssituationen.

Bakgrunden till pressen är en svagare efterfrågan på kortare konsultuppdrag de senaste två åren. Dessutom har den amerikanska regeringen dragit ned på IT-kontrakt inom ramen för ett sparprogram. USA:s federala myndigheter står normalt för omkring åtta procent av Accentures intäkter.

AI – från kostnad till intäkt

Samtidigt som tuffa beslut fattas kring personalen har bolaget ökat satsningarna på AI. Under det senaste räkenskapsåret stod generativa AI-projekt för 5,1 miljarder dollar i nya bokningar, upp från 3 miljarder året innan.

Antalet anställda med AI- eller datakompetens har ökat kraftigt – från 40 000 för två år sedan till 77 000 idag. Sweet säger att bolagets strategi är att investera i sina ”reinventors”, det vill säga de som kan bygga vidare på ny teknik och affärsområden.

Lönsamheten i fokus

För helåret steg Accentures intäkter med sju procent till 69,7 miljarder dollar. Vinsten landade på 7,83 miljarder dollar, en ökning med sex procent.

Men prognosen för det nya räkenskapsåret är svagare: tillväxten väntas hamna mellan två och fem procent.

Trots det står det klart att Accenture inte tvekar inför tuffa beslut för att hålla lönsamheten uppe.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

