Jätten sparkar tusentals – klarar inte AI-kraven

Ökad produktivitet, större arbetsglädje och förbättrad säkerhet på jobbet. Så beskrivs fördelarna av den ökade AI-användningen på jobbet i en global undersökning från i fjol.

Idag uppger 35 procent av de svenska AI-användarna att de inte längre klarar sitt jobb utan tekniken.

Problemet? Kunskapen om hur man använder tekniken på ett smart och säkert sätt hänger inte riktigt med.

Och det är just den här klyftan – mellan möjligheterna och verkligheten – som nu ställer till det för en av världens största arbetsgivare.

Konsultjätten Accenture har på kort tid sagt upp tiotusentals medarbetare. De som inte kan omskolas inför AI-eran har helt enkelt ingen plats kvar i bolaget. Det rapporterar Financial Times.

Tusentals får lämna

I fjol utsågs Accenture till en av världens bästa arbetsplatser. Men bakom glansen döljer sig en hård verklighet.

Accenture sysselsatte i slutet av augusti 779 000 personer, jämfört med 791 000 tre månader tidigare. Enligt bolaget kommer uppsägningarna att fortsätta fram till slutet av november.

Uppsägningarna sker inom ramen för ett omstruktureringsprogram på 865 miljoner dollar.

Under det senaste kvartalet landade kostnader för avgångsvederlag och andra relaterade utgifter på 615 miljoner dollar, och ytterligare 250 miljoner dollar väntas under den pågående tremånadersperioden.