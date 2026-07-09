AI-modeller klassas som vapen. Så drabbas svenska företag och användare

Vad det betyder för Sverige

Svenska företag, myndigheter och forskare som byggt arbetsflöden kring amerikanska AI-modeller lever nu med en ny risk. Tillgången kan strypas över en natt, baserat på beslut i Washington.

Det handlar inte om en teoretisk framtid. Politisk risk har redan blivit AI-sektorns dyraste nyckeltal. Investerare prissätter nu sannolikheten att regeringar griper in i AI-bolagens verksamhet.

KTH-professorn Pontus Johnson har manat Sverige att gå upp i stabsläge mot AI-drivna cyberattacker. Han bedömer att vi i bästa fall kan ha ett år på oss att rusta innan de mest avancerade modellerna når cyberkriminella.

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Men om Sverige samtidigt förlorar tillgång till samma modeller för defensivt bruk hamnar vi i en dubbelexponering. Hotbilden växer medan verktygen krymper.

Cyberhoten 2026 har aldrig varit allvarligare. AI driver redan attacker på egen hand. Och Europa har inget eget att sätta emot.

Europa reglerar teknik det inte äger

EU har satsat 1 600 miljarder kronor på försvars- och säkerhetsinvesteringar genom Safe-programmet. Sverige har inte sökt. 19 andra medlemsländer har ansökt om mer än vad som finns tillgängligt.

En ny studie visar att alla stora AI-modeller bryter mot EU:s regler för dataskydd och AI-lagstiftning i upp till 93 procent av testfallen. Europa reglerar alltså modeller som amerikanska myndigheter samtidigt klassar som för känsliga att dela.

Digital suveränitet har blivit börsernas hetaste strukturtema. EU vill minska teknikberoendet med europeiska datacenter och chip-produktion. Men det finns inte en enda europeisk språkmodell i toppskiktet.

Beroendet ingen pratade om

Den norske försvarsforskaren Paul Buvarp vid Forsvarets forskningsinstitutt formulerade det träffande i en krönika i ABC Nyheter denna vecka.

Europa har outsourcat en del av sitt eget tänkande till företag under en utländsk stats jurisdiktion, och upptäcker beroendet först när tillgången stryps.

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Ironin är att AI-bolagen själva skapat förutsättningarna. I åratal jämförde de sin teknologi med atombomben. De varnade för existentiella risker, krävde reglering, positionerade sig som ansvarsfulla.

Nu tog staten dem på orden. Ett telefonsamtal från rätt person räckte för att utlösa en kris som stängde av verktyg för miljontals användare.

Stor risk för svenska företag och myndigheter

Svensk industri har de senaste året gjort sina största AI-satsningar någonsin. Från gruvorna i Kiruna till fabriksgolven i Göteborg bygger storbolagen in AI i produktionskedjor, logistik, kvalitetskontroll och beslutsprocesser. Systemen blir smartare. Men de vilar på amerikanska modeller.

Om tillgången stryps igen, den här gången utan att öppnas, stannar inte bara en app. Produktionslinjer tappar sin optimering. Leveranskedjor förlorar sin prognoskraft. Beslutsstöd som företag vant sig vid att lita på försvinner.

Det som tog år att bygga upp kan falla på ett presidentbeslut.