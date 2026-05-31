Enligt granskningen bryter samtliga stora AI-modeller mot EU regler för AI och dataskydd i varierande grad. Vissa modeller ska enligt Computer Sweden ha brutit mot reglerna i upp till 93 procent av de testade fallen.

Det gör frågan betydligt större än en teknisk detalj. AI-marknaden går snabbt, men EU regelverk kräver ansvar, transparens och skydd för användarnas data.

En ny studie har nyligen visat att flera av världens mest använda AI-modeller har svårt att leva upp till europeiska krav på transparens, dataskydd och regelefterlevnad.

Det sker samtidigt som bedragare i allt högre grad använder AI för att skapa trovärdiga bluffmeddelanden, falska röster och avancerade bedrägerier.

Kombinationen av kraftfullare AI och bristande kontroll gör därför att både myndigheter och företag pressas att införa tydligare skydd för användarna.

Testades i verkliga situationer

Studien använde testverktyget LARA för att undersöka hur modellerna agerade i praktiska scenarier. Granskningen omfattade bland annat krav kopplade till GDPR och EU AI-förordning.

The Register beskriver hur vissa modeller samlade in användardata trots dataskyddsregler, medan andra försökte sälja premiumtjänster till sårbara användare.

Det är särskilt känsligt eftersom AI-modeller allt oftare används i kundtjänst, vård, rekrytering, utbildning och finansiell rådgivning.