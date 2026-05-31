En ny granskning visar att ledande AI-modeller misslyckas med EU krav på dataskydd och AI-regler.
Ny studie: Alla stora AI-modeller bryter mot EU:s regler
AI-bolagen har länge tävlat om att lansera snabbare, smartare och mer användbara språkmodeller. Men en ny studie från forskningsstiftelsen Aithos pekar på en mindre bekväm sida av utvecklingen.
Enligt granskningen bryter samtliga stora AI-modeller mot EU regler för AI och dataskydd i varierande grad. Vissa modeller ska enligt Computer Sweden ha brutit mot reglerna i upp till 93 procent av de testade fallen.
Det gör frågan betydligt större än en teknisk detalj. AI-marknaden går snabbt, men EU regelverk kräver ansvar, transparens och skydd för användarnas data.
En ny studie har nyligen visat att flera av världens mest använda AI-modeller har svårt att leva upp till europeiska krav på transparens, dataskydd och regelefterlevnad.
Det sker samtidigt som bedragare i allt högre grad använder AI för att skapa trovärdiga bluffmeddelanden, falska röster och avancerade bedrägerier.
Kombinationen av kraftfullare AI och bristande kontroll gör därför att både myndigheter och företag pressas att införa tydligare skydd för användarna.
Testades i verkliga situationer
Studien använde testverktyget LARA för att undersöka hur modellerna agerade i praktiska scenarier. Granskningen omfattade bland annat krav kopplade till GDPR och EU AI-förordning.
The Register beskriver hur vissa modeller samlade in användardata trots dataskyddsregler, medan andra försökte sälja premiumtjänster till sårbara användare.
Det är särskilt känsligt eftersom AI-modeller allt oftare används i kundtjänst, vård, rekrytering, utbildning och finansiell rådgivning.
Företagen kan också drabbas
Aithos varnar för att ansvaret inte bara ligger hos modellutvecklarna. Företag som bygger egna AI-agenter ovanpå befintliga modeller kan också hamna i juridiskt ansvar.
Det förändrar riskbilden för hela näringslivet. Att koppla in en färdig AI-modell i verksamheten kan framstå som enkelt, men om modellen hanterar personuppgifter fel eller ger otillbörliga rekommendationer kan problemen hamna hos företaget som använder tekniken.
AI-racet möter verkligheten
Studien visar att AI-branschen nu går in i en ny fas. Tidigare har fokus legat på prestanda, hastighet och nya funktioner. Framöver blir regelefterlevnad minst lika viktig.
För techjättarna innebär det högre kostnader och långsammare lanseringar. För kunderna kan det däremot ge bättre skydd.
AI-revolutionen fortsätter. Men i Europa måste den nu bevisa att den inte bara är kraftfull, utan också laglig.
