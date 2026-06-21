Politisk risk har blivit AI-sektorns dyraste nyckeltal

Så drabbas svenska sparare

Här uppstår problemet för dig som äger globala indexfonder. Anthropic värderas till omkring 20 gånger den årliga intäkten, en multipel som förutsätter att allt klaffar. Politisk risk ryms inte i den siffran.

Svenska sparare har redan indirekt exponering via Amazon och Google, som båda backar Anthropic, och via tunga techfonder. När en regering kan släcka en kommersiell produkt tre dagar efter lansering blir risken plötsligt konkret i fondrapporten.

Realtid har tidigare granskat hur Mythos cyberkapacitet fick finansminister Scott Bessent och Fed-chefen Jerome Powell att kalla in bankerna till krismöte.

Dean Ball, tidigare tjänsteman i administrationen, varnar för att USA styr mot statlig dominans över AI i stället för amerikansk dominans inom AI. För Anthropics noteringsprospekt är dessa politiska risker rubriker man helst vill slippa.

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PS analys

Marknaden prissätter tillväxt. Så länge USA saknar kalibrerade regler kommer kontrollen att falla som en slägga, och varje smäll syns direkt på sista raden. Det gäller inte bara Anthropic. Alla AI-modeller som riskerar att kunna göra avancerade analyser, hackningar, kodning och dylikt kan komma att stämplas som hot mot nationell säkerhet framöver.

Vår bedömning är att den politiska riskpremien på AI-noteringar är här för att stanna.

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