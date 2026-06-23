Anthropic: Ansiktsskanning eller ditt konto stängs

Har redan mött kritik

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Det här samarbetet har redan lett till kritik på grund av ett säkerhetsintrång i februari i år, då Personas kodbas exponerades.

Det avslöjades då att företag kan utföra omfattande kontroller, som att kontrollera terrorlistor och skicka in rapporter till finansiella underrättelsetjänster som Fincen.

Även om Anthropic hävdar att de har förbjudit Persona att använda aktuella uppgifter för marknadsföring eller AI-utbildning, har de inte avslöjat de specifika lagringsperioderna för uppgifterna, påpekar Business AM.

Kräver fysiska dokument

För enklare verifieringar där endast ålder kontrolleras använder Anthropic en annan leverantör, Yoti, som endast ger ett ”godkänt/icke godkänt”-resultat utan att dela biometriska data.

För fullständiga identitetskontroller via Persona accepteras dock endast fysiska originaldokument, som pass eller körkort. Digitala kopior eller skärmdumpar duger inte.

Anthropics brådska med nyordning beror, naturligtvis, på konflikten med USA:s förvaltning.

Handelsdepartementet har beordrat Anthropic att neka utlänningar tillgång till sina mest avancerade modeller, Fable 5 och Mythos 5, efter oro över cybersäkerheten.

Eftersom Anthropic saknat en skalbar metod för att verifiera nationalitet i realtid tvingades de att inaktivera dessa modeller globalt för att säkerställa efterlevnad.

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Anthropic svarar nu på de hårda kraven från USA:s administration och väljer att skärpa ID-kraven för Claude Free, Pro och Max. (Foto: Michael Knief AP-TT)

Fortfarande juridiskt oprövat

Det nya biometriska ramverket ger en potentiell väg för verifierade amerikanska medborgare att åter få tillgång till begränsade modeller av högsta kvalitet.

Samtidigt finns juridiska tveksamheter, blnd annat utifrån prejudikatet i Illinois Biometric Information Privacy Act, som ger individer rätt att stämma vid insamling av ansiktsgeometri utan strikt samtycke och utan att avslöja lagringsperioder.

Dessutom kan överföring av biometriska data från europeiska och indiska användare till amerikanska servrar bryta mot skyddet för ”särskilda kategorier” enligt GDPR och den indiska lagen om skydd av digitala personuppgifter.

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