Från juli kräver Anthropic officiellt bevis på identitet och en biometrisk skanning för konsumentkonton, bland annat för Claude Free.
Anthropic: Ansiktsskanning eller ditt konto stängs
Från och med 8 juli i år introducerar Anthropic ett nytt system för identitetsverifiering, för konsumenter som använder Claude Free, Pro och Max.
Denna policy gör det möjligt för företaget att kräva myndighetsutfärdat bevis på identitet, live-selfies och ansiktsgeometriska skanningar för att bibehålla åtkomst till ett konto.
Det här är första gången ett ledande amerikanskt AI-företag formellt inkluderat insamling av biometriska data i sina konsumentskyddsvillkor.
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Kan få sitt konto avstängt
Användare som vägrar att lämna denna information riskerar att få sitt konto avstängt.
Företaget har dock inte avslöjat den specifika anledningen till dessa kontroller eller hur länge uppgifterna lagras.
Verifieringsprocessen hanteras av Persona Identities, ett företag baserat i San Francisco.
Medan Anthropic agerar som registeransvarig, agerar Persona som processor och lagrar de faktiska identitetsbilderna och biometriska mallarna på sina egna servrar.
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Har redan mött kritik
Det här samarbetet har redan lett till kritik på grund av ett säkerhetsintrång i februari i år, då Personas kodbas exponerades.
Det avslöjades då att företag kan utföra omfattande kontroller, som att kontrollera terrorlistor och skicka in rapporter till finansiella underrättelsetjänster som Fincen.
Även om Anthropic hävdar att de har förbjudit Persona att använda aktuella uppgifter för marknadsföring eller AI-utbildning, har de inte avslöjat de specifika lagringsperioderna för uppgifterna, påpekar Business AM.
Kräver fysiska dokument
För enklare verifieringar där endast ålder kontrolleras använder Anthropic en annan leverantör, Yoti, som endast ger ett ”godkänt/icke godkänt”-resultat utan att dela biometriska data.
För fullständiga identitetskontroller via Persona accepteras dock endast fysiska originaldokument, som pass eller körkort. Digitala kopior eller skärmdumpar duger inte.
Anthropics brådska med nyordning beror, naturligtvis, på konflikten med USA:s förvaltning.
Handelsdepartementet har beordrat Anthropic att neka utlänningar tillgång till sina mest avancerade modeller, Fable 5 och Mythos 5, efter oro över cybersäkerheten.
Eftersom Anthropic saknat en skalbar metod för att verifiera nationalitet i realtid tvingades de att inaktivera dessa modeller globalt för att säkerställa efterlevnad.
Fortfarande juridiskt oprövat
Det nya biometriska ramverket ger en potentiell väg för verifierade amerikanska medborgare att åter få tillgång till begränsade modeller av högsta kvalitet.
Samtidigt finns juridiska tveksamheter, blnd annat utifrån prejudikatet i Illinois Biometric Information Privacy Act, som ger individer rätt att stämma vid insamling av ansiktsgeometri utan strikt samtycke och utan att avslöja lagringsperioder.
Dessutom kan överföring av biometriska data från europeiska och indiska användare till amerikanska servrar bryta mot skyddet för ”särskilda kategorier” enligt GDPR och den indiska lagen om skydd av digitala personuppgifter.