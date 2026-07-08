Köpte 3 000 nya telefoner i onödan: "Pinsamt"

Sedan blåste man av uppgraderingen. Nu pågår en ny upphandling av telefonväxel.

Problemet? Då passar inte de telefoner man köpt för 3,7 miljoner.

Vi får nästan ta det från början, va? Region Västerbotten planerade att byta ut sin telefonväxel, men bestämde sig ändå för att först uppgradera den befintliga.

Då behövde man byta ut alla fasta telefoner inom regionen. Under sommaren och hösten 2025 köptes alltså 3 050 Avaya-telefoner in.

Priset för dem var 3 682 875 kronor, i snitt 1 208 kronor styck.

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”Avblåste det hela”

” Det var ett planerat livscykelarbete att byta ut egentligen samtliga telefoner på regionen. Anledningen till det var att vår växelplattform var tvungen att uppgraderas, och då var inte telefonerna som vi hade kompatibla, man var tvungen att byta ut dem”, säger Nils-Petter Augustsson, verksamhetschef IT hos regionen, till VK som rett ut affären.

”Sådana här inköp måste ofta göras i förväg för att man ska ha allting på plats.”

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Sedan ändrade sig regionen och uppgraderade aldrig telefonväxeln. Därför behövde inte telefonerna heller bytas ut och på regionens arbetsplatser används fortfarande de gamla.

”När man skulle synka ihop det med annan livscykelhantering av datorer, så uppkom en möjlighet för oss att ligga kvar på nuvarande version av plattformen. Därför avblåste vi hela det livscykelarbetet”, säger Nils-Petter Augustsson.

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