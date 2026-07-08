Behöver du en telefon? Ring Region Västerbotten. Men du kanske inte får något svar – telefoner för 3,7 miljoner ligger i ett förråd.
Köpte 3 000 nya telefoner i onödan: "Pinsamt"
”Pinsamt”, är ordet för dagen i Region Västerbotten. Pinsamheten gäller telefoner.
Regionen köpte in 3 050 fasta telefoner med en prislapp på 3,7 miljoner kronor inför en uppgradering av telefonväxeln.
Sedan blåste man av uppgraderingen. Nu pågår en ny upphandling av telefonväxel.
Problemet? Då passar inte de telefoner man köpt för 3,7 miljoner.
Vi får nästan ta det från början, va? Region Västerbotten planerade att byta ut sin telefonväxel, men bestämde sig ändå för att först uppgradera den befintliga.
Då behövde man byta ut alla fasta telefoner inom regionen. Under sommaren och hösten 2025 köptes alltså 3 050 Avaya-telefoner in.
Priset för dem var 3 682 875 kronor, i snitt 1 208 kronor styck.
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”Avblåste det hela”
” Det var ett planerat livscykelarbete att byta ut egentligen samtliga telefoner på regionen. Anledningen till det var att vår växelplattform var tvungen att uppgraderas, och då var inte telefonerna som vi hade kompatibla, man var tvungen att byta ut dem”, säger Nils-Petter Augustsson, verksamhetschef IT hos regionen, till VK som rett ut affären.
”Sådana här inköp måste ofta göras i förväg för att man ska ha allting på plats.”
Sedan ändrade sig regionen och uppgraderade aldrig telefonväxeln. Därför behövde inte telefonerna heller bytas ut och på regionens arbetsplatser används fortfarande de gamla.
”När man skulle synka ihop det med annan livscykelhantering av datorer, så uppkom en möjlighet för oss att ligga kvar på nuvarande version av plattformen. Därför avblåste vi hela det livscykelarbetet”, säger Nils-Petter Augustsson.
Uppgraderade…inte
Regionen beslutade sig för att inte uppgradera växeln. Man hade kommit på att det skulle ta resurser och störa verksamheten, ”det kändes onödigt”, förklarar IT-chefen.
Problemet? 3 050 nya telefoner som nu i stället fyller regionens lager.
”De används inte”, konstaterar Augustsson och tillägger att man ”önskar att man hade vetat saker innan man köper inte sådant här, men det gör man inte alltid”.
Nej. Det är i alla fall uppenbart. Och pinsamt, är den allmänna meningen.
”Det är pinsamt, de har köpt telefoner som vi inte kan använda. Det är ju skattepengar”, citerar VK en anonym person.
Nu försöker regionen sälja de 3 050 onödiga telefoner man köpt, men det är svårt. I stället för att köpa Avaya-telefoner har många myndigheter bytt från märket, konstaterar VK.
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”Svårt sälja dem i Norden”
Den hårt prövade IT-chefen instämmer.
”I Norden tror jag det är svårt därför den här leverantören har tappat på Norden-marknaden, så det är i Europa man får sälja dem, men vi har dialog med potentiella som kan förmedla sådana här försäljningsuppdrag”, säger Nils-Petter Augustsson.
”Jag har dålig koll på marknaden, men jag hoppas givetvis att det går att få tillbaka pengarna.”
Samtidigt håller regionen på med en ny upphandling. Där ingår bland annat en ny telefonväxel.
När det avtalet är klart ska växeln bytas ut och ja, då ska återigen drygt 3 000 nya telefoner köpas in. De som fyller lagret i Västerbotten passar vi ju inte.
”Vi behöver alltid säkra att vi har en robust drift av telefoni”, säger regionens IT-chef hos VK.
Det går sådär, är väl betyget så här långt.
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