KTH-forskaren varnar för AI-cyberattacker – dags för stabsläge

Så påverkas svenska sparare

Samma utveckling som skrämmer säkerhetsforskarna göder intäkterna hos säkerhetsbolagen.

På börsen finns globala renodlade spelare som CrowdStrike, Palo Alto Networks och brittiska Darktrace. På hemmaplan är Stockholmslistade Yubico är ett exempel på ett svenskt bolag inom inloggningssäkerhet.

Att hotet är globalt syns i att över 70 procent av världens organisationer har drabbats av cyberbedrägerier det senaste året, något Realtid gått igenom i en genomgång av cyberhoten 2026.

Den nya cybersäkerhetslagen baserad på EU:s NIS2 tvingar dessutom företag i 18 sektorer att skärpa skyddet, vilket lyfter efterfrågan ytterligare.

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Så rustar regeringen för cyberattacker

Sverige har under det senaste året skärpt regelverket markant. Den nya cybersäkerhetslagen som trädde i kraft den 15 januari 2026 tvingar offentliga och privata verksamheter i 18 sektorer att göra riskanalyser, vidta säkerhetsåtgärder, utbilda ledningen och rapportera allvarliga incidenter, enligt Nationellt cybersäkerhetscenter.

Kraven på incidentrapportering skärps ytterligare den 1 juli 2026, och den som inte följer lagen kan drabbas av höga sanktionsavgifter.

Parallellt har regeringen beslutat om en nationell cybersäkerhetsstrategi för 2025-2029. Utöver det, även en uppdaterad handlingsplan med 91 åtgärder för att stärka motståndskraften mot cyberhot, enligt regeringen.

Under våren föreslogs dessutom lagändringar för att stärka just det nationella cybersäkerhetscentret. Regeringen har samlat näringsliv och myndigheter till rundabordssamtal specifikt om AI-drivna cyberhot.

PS analys

En professors varning om ett år ska inte läsas som en investeringsrekommendation. Men den visar vart kapitalet är på väg. Cybersäkerhet är ett av få teman där hotet och affärsmöjligheten växer i samma takt, och regleringen garanterar efterfrågan oavsett konjunktur.

Risken ligger i värderingarna, där flera av de heta säkerhetsbolagen redan har prissatts för perfektion. Den som vill åt temat gör klokt i att köpa brett och inte jaga en enskild vinnare.

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