Över 200 000 butiker riskerar konkurs när betalningar inte funkar

Butiker som använde bolagets terminaler kan nu bara ta emot kontanter tills de kopplat upp sig mot en ny leverantör.

Effekten stannar inte i kassan. Fem regionala japanska banker tar nedskrivningar på sin utlåning, och Towa Bank föll som mest över 8 procent på Tokyobörsen. Teikoku Databank varnar för en kedja av följdkonkurser bland små restauranger som blir av med sina intäkter.

En osynlig mellanhand visade sig vara en systemrisk.

Vad det betyder för Europa

Dagens PS har länge bevakat Europas beroende av utländska betaljättar. Visa och Mastercard stod för 47 procent av kortbetalningarnas värde i eurozonen under 2025. I 13 av 19 länder går minst 96 procent av korttransaktionerna via de två amerikanska nätverken, enligt GlobalData.

En störning behöver inte ens komma från en konkurs. Tuomas Välimäki, styrelseledamot i Finlands centralbank, har varnat för att Visa eller Mastercard i värsta fall skulle kunna användas som politiskt påtryckningsmedel.

Att de amerikanska nätverken drog sig ur Ryssland 2022, varpå ryska kort slutade fungera utomlands, visar att en sådan avstängning kan ske snabbt.