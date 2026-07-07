Resebolag avvecklas efter 28 år – alla resor inställda

Nu går bolaget mot likvidation.

På företagets webbplats meddelar vd Andrew Valentine att GVI stänger sina dörrar.

”I nästan tre decennier har GVI varit långt mer än bara en organisation”, skriver han.

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Alla resor ställs in

Enligt vd:n har alla nuvarande och framtida GVI-program ställts in. Personal på plats hjälper deltagare som redan befinner sig vid GVI:s baser att planera sin avresa.

Kunder som påverkas ska få formell information om likvidationsprocessen och instruktioner om hur de kan lämna in krav.

”Jag beklagar djupt den effekt som GVI:s stängning kommer att få för personal, projekt och kunder”, skriver Andrew Valentine. Han fortsätter:

”Tack för ert engagemang, ert hårda arbete, er uthållighet och er orubbliga tro på en bättre värld. Det har varit ett privilegium för livet att få göra denna resa tillsammans med er”.

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