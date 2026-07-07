Ett brittiskt resebolag som i nästan tre decennier har skickat resenärer på volontär- och naturprogram världen över stänger nu ned. Alla nuvarande och framtida resor har ställts in.
Resebolag avvecklas efter 28 år – alla resor inställda
Global Vision International, GVI, har varit verksamt i 28 år och haft sin bas i Exeter i Storbritannien. Bolaget har erbjudit reseprogram med fokus på bland annat naturvård, havsmiljö och lokala samhällsprojekt i länder som Costa Rica och Fiji.
Nu går bolaget mot likvidation.
På företagets webbplats meddelar vd Andrew Valentine att GVI stänger sina dörrar.
”I nästan tre decennier har GVI varit långt mer än bara en organisation”, skriver han.
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Alla resor ställs in
Enligt vd:n har alla nuvarande och framtida GVI-program ställts in. Personal på plats hjälper deltagare som redan befinner sig vid GVI:s baser att planera sin avresa.
Kunder som påverkas ska få formell information om likvidationsprocessen och instruktioner om hur de kan lämna in krav.
”Jag beklagar djupt den effekt som GVI:s stängning kommer att få för personal, projekt och kunder”, skriver Andrew Valentine. Han fortsätter:
”Tack för ert engagemang, ert hårda arbete, er uthållighet och er orubbliga tro på en bättre värld. Det har varit ett privilegium för livet att få göra denna resa tillsammans med er”.
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Flera resebolag har fallit
GVI:s fall är inte det enda i den brittiska resebranschen i år. Enligt The Herald har flera andra brittiska reseföretag upphört med sin verksamhet under 2026.
Bland bolagen finns Regen Central Ltd, Gold Crest Holidays, Asiara UK Ltd, Simply Florida Travel Ltd och Salamander Voyages.
Även flera brittiska flygbolag har gått in i administration eller likvidation under året.
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