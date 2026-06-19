Amazon-chefen varnade Vita huset – AI-modell stängdes direkt

Genom en så kallad jailbreak-metod kunde användare kringgå modellens skyddsmekanismer och få tillgång till information som potentiellt skulle kunna användas i cyberattacker.

Behövde begränsa modellen

Upptäckten rapporterades till Anthropic, men frågan fick snabbt politiska konsekvenser.

Amazons vd Andy Jassy tog upp säkerhetsproblemet under ett samtal med Vita huset och därefter informerades finansminister Scott Bessent, skriver Fortune.

Händelseförloppet ledde till att Trumpadministrationen agerade med ovanlig snabbhet.

Bara några dagar efter lanseringen införde handelsdepartementet exportrestriktioner som i praktiken tvingade Anthropic att stänga ned både Fable 5 och den mer avancerade modellen Mythos 5.

Beslutet markerar första gången som den amerikanska regeringen direkt begränsar spridningen av en avancerad AI-modell med hänvisning till nationell säkerhet.

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