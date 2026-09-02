Nya alliansen Nordic Compass ska ge Norden en större tyngd globalt. Nu förklarar Jacob Wallenberg hur det ska gå till.
Wallenberg: Så kan vi konkurrera med USA och Kina
Den nya näringslivsalliansen Nordic Compass har haft sitt första fysiska styrelsemöte, vilket genomförts i Oslo.
Där konstaterar Akers Øyvind Eriksen att det inte är pengar som saknas i Norden.
”Det råder ingen brist på kapital i Norden. Utmaningen är att för lite av det når innovation och nystartade bolag”, säger Eriksen.
Nordic Compass samlar ett 30-tal företag, stiftelser och organisationer från Norden. Bland medlemmarna finns Nordea, EQT, Ericsson, Kongsberg, Nokia och Saab.
”Alla kommer från små länder och ser möjligheten att skapa större gemensam styrka. Man får också en starkare röst genom att samarbeta”, säger Jacob Wallenberg.
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”De utvecklas snabbare”
För Wallenberg utgör Europas tapp gentemot USA och Kina en avgörande bakgrund. Han pekar bland annat på rapporterna från Draghi och Letta om europeisk konkurrenskraft och den inre marknaden.
”Vi talar om det faktum att våra stora konkurrenter i USA och Kina utvecklas ekonomiskt snabbare än vi och har gjort så länge”. konstaterar Wallenberg hos Dagens näringsliv.
De nordiska länderna utgör, tillsammans, världens tolfte största ekonomi, konstaterar Nordic Compass.
”De nordiska länderna har mycket gemensamt, men vi kompletterar också varandra väl. Norge har energiresurser; Sverige har världsledande industriföretag. Det är bara ett av många exempel på regionens styrka”, säger Øyvind Eriksen.
”Kapitalet går till USA i dag”
Jacob Wallenberg påpekar att stora mängder europeiskt kapital för närvarande strömmar över Atlanten.
”Mycket av det kapitalet går till USA i dag. Vi vill se mer av det kapitalet stanna i Europa, men för att det ska ske behöver vi fler slagkraftiga företag, fler attraktiva investeringsmöjligheter och så vidare. Dessa delar måste hänga ihop”, säger Wallenberg hos Dagens näringsliv.
Wallenberg pekar även på hur sparande kanaliseras. I USA går en större andel av kapitalet till aktier och ägarkapital jämfört med Europa.
”Ju mer kapital som finns tillgängligt för tidiga skeden, riskkapital, entreprenörskap och så vidare, desto större är chansen att utveckla företag”, säger Wallenberg.
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”Långsiktiga ägare viktigt”
”Ur vårt perspektiv anser vi att en ägare med ett långsiktigt perspektiv är en utmärkt utgångspunkt när man utvecklar företag som ofta behöver investera i forskning, utveckling och långsiktighet i stort”, säger Jacob Wallenberg.
Øyvind Eriksen konstaterar att Norge saknar denna tradition.
”Norge har inte samma tradition, men vi har alla förutsättningar att bygga upp den över tid”, säger Eriksen och lyfter fram sitt Aker, med Røkke som huvudägare, som exempel.
”På Aker drar vi nytta av att ha en huvudägare som vi kan samordna oss med kring viktiga beslut, och som vi vet kommer att bibehålla ett långsiktigt perspektiv på hela verksamhetens utveckling”, säger Eriksen.
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AI och gemensam börs två områden
De konkreta förslagen från Nordic Compass är ännu inte klara. En gemensam nordisk börs är ett av de förslag man diskuterar, nordiskt samarbete inom AI ett annat.
”De stora företag som driver denna utveckling är inte europeiska. Men om Norden agerar som en enda marknad snarare än fem små, blir vi betydligt mer attraktiva”, hoppas Øyvind Eriksen.
Jacob Wallenberg påpekar att Norden redan har flera av de nödvändiga grundbultarna.
”Vi vet att vi har en tekniskt avancerad bas i Norden. Vi vet att vi har ett antal framgångsrika företag. Vi har en välkänd entreprenörsanda i Norden”, sammanfattar Wallenberg.
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Fakta/Det här är Nordic Compass
* Nordic Compass är en nordisk näringslivsallians lanserad i maj 2026 och med 30 företag, stiftelser och organisationer från Norden som medlemmar.
* Bland dessa finns Aker, Wallenberg Investments, Nordea, EQT, Ericsson, Kongsberg, Nokia, Saab och Novo Nordisk-stiftelsen.
* Man fokuserar på fyra områden: kapitalmarknader, deep tech, energi och försvar.
Jyrki Katainen, Nordea, är ordförande och Kristin Skogen Lund, Insead, vice ordförande. Jacob Wallenberg och Øyvind Eriksen sitter båda i styrelsen.
* Enligt Nordic Compass utgör de nordiska länderna världens tolfte största ekonomi. Organisationen ska presentera sina första initiativ i Göteborg 4-5 november.
(Källa: Dagens näringsliv)
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