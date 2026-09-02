Wallenberg: Så kan vi konkurrera med USA och Kina

”Kapitalet går till USA i dag”

Jacob Wallenberg påpekar att stora mängder europeiskt kapital för närvarande strömmar över Atlanten.

”Mycket av det kapitalet går till USA i dag. Vi vill se mer av det kapitalet stanna i Europa, men för att det ska ske behöver vi fler slagkraftiga företag, fler attraktiva investeringsmöjligheter och så vidare. Dessa delar måste hänga ihop”, säger Wallenberg hos Dagens näringsliv.

Wallenberg pekar även på hur sparande kanaliseras. I USA går en större andel av kapitalet till aktier och ägarkapital jämfört med Europa.

”Ju mer kapital som finns tillgängligt för tidiga skeden, riskkapital, entreprenörskap och så vidare, desto större är chansen att utveckla företag”, säger Wallenberg.

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”Långsiktiga ägare viktigt”

”Ur vårt perspektiv anser vi att en ägare med ett långsiktigt perspektiv är en utmärkt utgångspunkt när man utvecklar företag som ofta behöver investera i forskning, utveckling och långsiktighet i stort”, säger Jacob Wallenberg.

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Øyvind Eriksen konstaterar att Norge saknar denna tradition.

”Norge har inte samma tradition, men vi har alla förutsättningar att bygga upp den över tid”, säger Eriksen och lyfter fram sitt Aker, med Røkke som huvudägare, som exempel.

”På Aker drar vi nytta av att ha en huvudägare som vi kan samordna oss med kring viktiga beslut, och som vi vet kommer att bibehålla ett långsiktigt perspektiv på hela verksamhetens utveckling”, säger Eriksen.

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Akers Øyvind Eriksen delar den tro på Norden och Nordic Compass som en väg till större tyngd globalt som Jacob Wallenberg presenterar. (Foto: Ole Berg-Rusten /NTB-TT)

AI och gemensam börs två områden

De konkreta förslagen från Nordic Compass är ännu inte klara. En gemensam nordisk börs är ett av de förslag man diskuterar, nordiskt samarbete inom AI ett annat.

”De stora företag som driver denna utveckling är inte europeiska. Men om Norden agerar som en enda marknad snarare än fem små, blir vi betydligt mer attraktiva”, hoppas Øyvind Eriksen.

Jacob Wallenberg påpekar att Norden redan har flera av de nödvändiga grundbultarna.

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”Vi vet att vi har en tekniskt avancerad bas i Norden. Vi vet att vi har ett antal framgångsrika företag. Vi har en välkänd entreprenörsanda i Norden”, sammanfattar Wallenberg.

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Fakta/Det här är Nordic Compass

* Nordic Compass är en nordisk näringslivsallians lanserad i maj 2026 och med 30 företag, stiftelser och organisationer från Norden som medlemmar.

* Bland dessa finns Aker, Wallenberg Investments, Nordea, EQT, Ericsson, Kongsberg, Nokia, Saab och Novo Nordisk-stiftelsen.

* Man fokuserar på fyra områden: kapitalmarknader, deep tech, energi och försvar.

Jyrki Katainen, Nordea, är ordförande och Kristin Skogen Lund, Insead, vice ordförande. Jacob Wallenberg och Øyvind Eriksen sitter båda i styrelsen.

* Enligt Nordic Compass utgör de nordiska länderna världens tolfte största ekonomi. Organisationen ska presentera sina första initiativ i Göteborg 4-5 november.

(Källa: Dagens näringsliv)

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