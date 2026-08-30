Stora inkomster. Stora skillnader också. Det handlar om svenska artister, där Håkan Hellström visar en vinst på 72 miljoner kronor.
Listan: Så mycket tjänar svenska toppartisterna
När Sveriges musiköron riktas mot Göteborg och Way Out West är ett livemusikens flaggskepp, noteras också att en rad Göteborgs-artister är ekonomiskt framgångsrika.
52-årige Håkan Hellström är Göteborgs mest framgångsrike soloartist under 2000-talet och det visar hans bolag.
Tre utsålda Ullevi-konserter i fjol har gjort att Håkan Hellströms konsertbolag Tro och tvivel AB kan visa en vinst på drygt 72 miljoner kronor för fjolåret.
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”Pengarna är ojämnt fördelade”
Till det kommer några vinstmiljoner i produktionsbolaget Bohus Dreamin AB, som ännu inte redovisat sitt 2025 än.
GP konstaterar dock att bolaget de senaste åren gjort en vinst på 2-4 miljoner kronor per år.
Kapitalet och inkomsterna är som alltid ojämnt fördelade i branschen, konstaterar agenten och managern Mathias Andersson hos GP.
”Pengarna och uppmärksamheten är väldigt ojämnt fördelade i musikindustrin”, konstaterar han.
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Inga större intäkter av strömning
Plattformarna för musik ger inga större inkomster för de flesta artister, utan enbart till de som står bakom plattformarna.
Tumregeln är att varje stream ger 3-5 öre till rättighetsinnehavarna.
”Sedan ska de pengarna fördelas mellan bland annat skivbolag, artist, låtskrivare och andra rättighetshavare. Det illustrerar varför det krävs enorma streamingvolymer innan det blir riktigt stora pengar för en enskild artist”, säger Mathias Andersson.
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Konserter och turnéer ger pengar
I stället är det i dag konserter och turnéer som ger de stora inkomsterna för artister.
konstaterar han.
”Man skulle nästan kunna säga att det förr var turnén som hjälpte till att sälja skivan, medan musiken idag i hög grad hjälper till att bygga den publik som sedan går på konserterna. För många etablerade artister är det live de riktigt stora artistintäkterna kan finnas”, säger Mathias Andersson.
GP har gjort en sammanställning av inkomsterna i de bolag ett stort antal Göteborgs-anknutna artister äger.
Skillnaderna är stora. Redovisningen bygger på de senast registrerade årsredovisningarna i artisternas bolag.
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Listan/Så mycket tjänar svenska toppartisterna
Victor Leksell, 29
Omsättning (2025): 19 176 000 kr
Resultat efter finansiella poster (2025): 11 563 000 kr
Thomas Stenström, 38
Omsättning (2025): 5 351 880 kr
Resultat efter finansiella poster (2025): 1 615 012 kr
Sarah Klang, 33
Omsättning (2025): 1 607 919 kr
Resultat efter finansiella poster (2025): 134 542 kr
Albin Lee Meldau, 38
Omsättning (2025): 12 386 231 kr
Resultat efter finansiella poster (2025): 6 550 723 kr
Miriam Bryant, 35
Omsättning (2025): 13 157 000 kr
Resultat efter finansiella poster (2025): 8 729 000 kr
Håkan Hellström, 52
Omsättning (2025): 60 983 380 kr
Resultat efter finansiella poster (2025): 72 426 874 kr
(Att vinsten för Tro och Tvivel AB blev högre än själva omsättningen hänger samman med att Tro och Tvivel gjorde ett resultat på 17 miljoner kronor från ”övriga finansiella anläggningstillgångar”, vilket kan röra sig om exempelvis pengar från aktieförsäljning.)
Laleh Pourkarim, 44
Omsättning (2024): 4 640 867 kr
Resultat efter finansiella poster (2024): 4 113 606 kr
Valter Nilsson, 36
Omsättning (2025): 494 204 kr
Resultat efter finansiella poster (2025): 285 303 kr
José González, 48
Omsättning (2025): 8 189 000 kr
Resultat efter finansiella poster (2025): 4 787 000 kr
Jonas Lundqvist, 46
Omsättning (2025): 1 696 000 kr
Resultat efter finansiella poster (2025): 334 000 kr
A36 (Geivar Hasado Shlaimon), 31
Omsättning (2024): 4 871 479 kronor
Resultat efter finansiella poster (2024): 2 405 162 kr
Anna von Hausswolff, 39
Omsättning (2025): 2 009 694 kr
Resultat efter finansiella poster (2025): 547 882 kr
Kapten Röd (Björn Nilson), 43
Omsättning (2025): 1 054 035 kr
Resultat efter finansiella poster (2025): – 5 040 kr
(Källa: GP)