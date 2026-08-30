Listan: Så mycket tjänar svenska toppartisterna

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52-årige Håkan Hellström är Göteborgs mest framgångsrike soloartist under 2000-talet och det visar hans bolag.

Tre utsålda Ullevi-konserter i fjol har gjort att Håkan Hellströms konsertbolag Tro och tvivel AB kan visa en vinst på drygt 72 miljoner kronor för fjolåret.

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”Pengarna är ojämnt fördelade”

Till det kommer några vinstmiljoner i produktionsbolaget Bohus Dreamin AB, som ännu inte redovisat sitt 2025 än.

GP konstaterar dock att bolaget de senaste åren gjort en vinst på 2-4 miljoner kronor per år.

Kapitalet och inkomsterna är som alltid ojämnt fördelade i branschen, konstaterar agenten och managern Mathias Andersson hos GP.

”Pengarna och uppmärksamheten är väldigt ojämnt fördelade i musikindustrin”, konstaterar han.

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