Han tar över oljejätten efter öppet bråk och kaos

Nu har efterträdaren valts

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Amanda Blanc har sedan lett arbetet med en efterträdare till Manifold som styrelseordförande och där kommit fram till Ian Tyler.

Blanc beskriver Tyler som en person med ”omfattande erfarenhet av att både utmana och stötta ledningsgrupper, samtidigt som han upprätthåller en god styrning och tillsyn på aktieägarnas vägnar”.

Omstruktureringen i oljejättens ledning sker dessutom efter tidigare turbulens i ledningen. Den tidigare vd:n Murray Auchincloss fick lämna vd-posten redan efter knappt två år.

Auchincloss efterträddes av Meg O´Neill, tidigare vd för Woodside, som formellt tog över som vd i april i år.

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Behöver inte titta snett på ordföranden längre? Vd Meg O´Neill får en ny styrelseordförande i BP där öppet bråk och mobbning lett till kaos. (Foto: Jaimi Joy /AP-TT)

Turbulent även för aktien

Det här har, naturligtvis, lett till ett turbulent år för BP-aktien på börsen. Den har presterat sämre än många konkurrenter i samma storleksklass.

Aktien föll efter det offentliga bråk som ledde till att Manifold fick lämna ordförande-posten, men har även stigit stadigt i takt med att energipriserna gjort samma sak.

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Nyligen redovisade dessutom – som plåster på såren – BP sin högsta kvartalsvinst sedan 2023, drivet av volatilitet kring konflikten i Mellanöstern.

I sin första rapport sedan USA inledde sitt krig mot Iran, redovisade BP en kraftig vinstökning – från 1,3 miljarder dollar första kvartalet i fjol till 3,2 miljarder dollar första kvartalet i år.

Bolaget förklarar ökningen med de kraftigt stigande oljepriserna och uppgav i kvartalsrapporten att resultatet speglade ”exceptionell oljehandel” samt ”säsongsbetonad lageruppbyggnad”.

Styrelsen aviserade i rapporten en utdelning på 8,3 cent per stamaktie samt planer på att minska finansieringen via hybridobligationer med cirka 4,3 miljarder dollar.

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