Försäkringskassan har anmält två anställda för att ha använt Google Translate på jobbet. Nu går fallen vidare till åklagare.
Använde Google Translate på jobbet – åtalas
Två anställda på Försäkringskassan anmäldes av sin arbetsgivare till personalansvarsnämnden.
Personalansvarsnämnden, PAN, är ett arbetsgivarorgan på större myndigheter, där fall med anställda som ska prövas enligt lagen om anställningsskydd eller lagen om offentlig anställning.
Den anmälde anställde kan frias, få en varning eller löneavdrag men även bli av med sitt jobb.
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Lämnar fallet till åklagare
De två anställda anmäldes till PAN för att ha röjt känsliga personuppgifter. Den frågan får nu åklagare reda ut, sedan PAN beslutat att göra en åtalsanmälan till åklagare.
”Genom anmälan lämnar vi över till rättsväsendet för att avgöra om medarbetarnas agerande varit brottsligt. Det finns ingen misstanke om att medarbetarna har haft ett uppsåt om att bryta mot tystnadsplikten”, skriver myndighetens presstjänst i ett mejl till Publikt.
I det aktuella fallet har Arbetsvärlden tidigare rapporterat att de två anställda översatt dokument via Google Translate, men utan att först rensa ut känsliga personuppgifter.
I och med det har uppgifterna laddats upp på Googles servrar och riskerar därmed ha läckt till företagets AI-tjänst, resonerar Försäkringskassan.
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Kan ge fängelse eller böter
Att läcka hemliga uppgifter är ett brott med upp till fyra års fängelse på straffskalan. Men nämndens ledamöter tycks vara överens om att läckan skett av oaktsamhet, vilket begränsar straffskalan till böter.
Det är dock inget som PAN:s ledamöter har något inflytande över, utan något som nu blir föremål för åklagarens bedömning.
De två anställda, vilka nu riskerar åtal, har framfört att de varit under stark press att jobba snabbare och spara pengar.
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”Borde ses som ett misstag”
”Det är klart att det är ett felaktigt användande, men från mitt håll lyfte jag att det borde ses som ett misstag”, säger Thomas Åding, fackförbundet ST:s ordförande på Försäkringskassan och personalrepresentant i PAN, hos Arbetsvärlden.
”Man borde se till det enorma fokus som rått på att öka tempot och leverera produktion och att man bör ha med sig att då kan sådant här hända.”
Personalansvarsnämndens normala process – med disciplinära påföljder från varning till avsked – pausas vid de tillfällen nämnden gör en åtalsanmälan.
”Uppgiften för oss är att när vi väl har resultatet får vi ta hänsyn till helheten och arbetssituationen på Försäkringskassan och att de inte ska bestraffas för hårt. Det måste finnas en form av rimlighet i påföljden”, menar Thomas Åding.
För de anställda väntar nu en längre tid av ovisshet om följderna. Efter åtalsanmälan kan beslutet om påföljd fördröjas 1-1,5 år, vilket ytterligare ökar pressen på de anställda, påpekar Åding.
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