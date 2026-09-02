Använde Google Translate på jobbet – åtalas

Den anmälde anställde kan frias, få en varning eller löneavdrag men även bli av med sitt jobb.

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Lämnar fallet till åklagare

De två anställda anmäldes till PAN för att ha röjt känsliga personuppgifter. Den frågan får nu åklagare reda ut, sedan PAN beslutat att göra en åtalsanmälan till åklagare.

”Genom anmälan lämnar vi över till rättsväsendet för att avgöra om medarbetarnas agerande varit brottsligt. Det finns ingen misstanke om att medarbetarna har haft ett uppsåt om att bryta mot tystnadsplikten”, skriver myndighetens presstjänst i ett mejl till Publikt.

I det aktuella fallet har Arbetsvärlden tidigare rapporterat att de två anställda översatt dokument via Google Translate, men utan att först rensa ut känsliga personuppgifter.

I och med det har uppgifterna laddats upp på Googles servrar och riskerar därmed ha läckt till företagets AI-tjänst, resonerar Försäkringskassan.

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