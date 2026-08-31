Sam Altmans OpenAI avvecklar sitt leveranskontrakt med Cursor sedan Elon Musks SpaceX:S köpt upp kodverktygsföretaget.
Elon Musk över Sam Altmans hämnd: "Bryr mig inte – han är opålitlig"
Som orsak till att OpenAI avslutar sin modellåtkomst till Cursor hävdar Sam Altmans AI-jätte att det inte går att vara säker på att SpaceX följer villkoren.
Elon Musks rymdföretag SpaceX köpte Cursor för 60 miljarder dollar (cirka 640 miljarder kronor) den 14 augusti och bara två veckor senare kommer beskedet från OpenAI att bolaget stänger av sina modeller den 12 november.
Varningslamporna blinkar
För alla som bygger sina företag på en AI-tjänst torde detta vara en varningsklocka då leverantören, i detta fall OpenAI, kan dra ur kontakten när som helst. Exempelvis vid ett ägarbyte som inte passar.
Sam Altman och Elon Musk är inga såta vänner. De har tvärtom har bråkat inför öppen ridå i uppslitande miljardtvister.
För Altman blev SpaceX förvärv av Cursor ett ypperligt tillfälle att hämnas. Det har nu skett och Cursors vd Michael Truell uppger att OpenAI:s besked nu måste hanteras. OpenAI:s modeller står för cirka 5 procent av Cursors användartrafik.
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Cursors vd tydligt besviken
Allt enligt CNBC, som citerar Cursor-chefens inlägg på X:
”Cursor var en av de allra första användarna av OpenAI, vi har arbetat nära deras team i flera år, och vi har litat på att deras plattform ska vara en neutral infrastruktur för vår verksamhet”, förklarar Michael Truell i inlägget på det sociala nätverket X, som också ägs av Elon Musk och numera även hans SpaceX.
OpenAI:s motivering
”Vi gör detta val eftersom vi inte kan vara säkra på att SpaceX kommer att använda vår teknik inom våra användarvillkor, baserat på vår erfarenhet av Elon Musks företag som bryter mot kontrakt”, skriver OpenAI i sitt tillkännagivande av det drastiska beslutet att avbryta sina leveranser till Cursor.
Varken OpenAI eller Cursor har ännu kommenterat saken för den amerikanska finansnyhetskanalen.
Elon Musk skrev i ett X-inlägg i lördags om det inträffade:
Elon Musk: De är opålitliga
”Jag bryr mig inte. Scam Altman och Greg Stockman är fullständigt opålitliga”.
Musk använde även ett svordom för att beskriva duon och hävdar på X att de ”stal en ideell öppen källkodsorganisation”.
Elon Musk stämde OpenAI, Sam Altman och Greg Brockman, 2024 efter att ha varit med och grundat och hjälpt till att finansiera OpenAI som ett ideellt forskningslaboratorium år 2015.
2018 lämnade Elon Musk OpenAI:s styrelse. Han hade då värvat talanger från företaget och avbrutit sina donationer till OpenAI efter flera konflikter med andra styrelseledamöter och bolagets ledning.
Inte första fallet i branschen
OpenAIs beslut att avsluta utvecklares åtkomst till sina modeller via Cursor är inte det första fallet av det här slaget i branschen. I juni förra året blockerade Anthropic – som nu samarbetar med SpaceX och hyr datorkapacitet från Musks företag – Windsurfs åtkomst till sina Claude AI-modeller.
Anthropics medgrundare och chef Tom Brown har kommenterat det hela på X:
”Cursor har varit en betrodd partner till Anthropic sedan Sonnet 3.5. Vi kommer att fortsätta öka beräkningskapaciteten för att stödja Claude-modeller i Cursor och är exalterade över vad som kommer härnäst med dem på SpaceX”, skriver Tom Brown.
Från X kommer nu kritik över inlägget och att det hade varit bättre av Brown i det uppkomna läget att ”hålla tyst”.
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