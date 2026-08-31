Elon Musk över Sam Altmans hämnd: "Bryr mig inte – han är opålitlig"

Cursors vd tydligt besviken

Allt enligt CNBC, som citerar Cursor-chefens inlägg på X:

”Cursor var en av de allra första användarna av OpenAI, vi har arbetat nära deras team i flera år, och vi har litat på att deras plattform ska vara en neutral infrastruktur för vår verksamhet”, förklarar Michael Truell i inlägget på det sociala nätverket X, som också ägs av Elon Musk och numera även hans SpaceX.

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OpenAI:s motivering

”Vi gör detta val eftersom vi inte kan vara säkra på att SpaceX kommer att använda vår teknik inom våra användarvillkor, baserat på vår erfarenhet av Elon Musks företag som bryter mot kontrakt”, skriver OpenAI i sitt tillkännagivande av det drastiska beslutet att avbryta sina leveranser till Cursor.

Varken OpenAI eller Cursor har ännu kommenterat saken för den amerikanska finansnyhetskanalen.

Elon Musk skrev i ett X-inlägg i lördags om det inträffade:

Elon Musk: De är opålitliga

”Jag bryr mig inte. Scam Altman och Greg Stockman är fullständigt opålitliga”.

Musk använde även ett svordom för att beskriva duon och hävdar på X att de ”stal en ideell öppen källkodsorganisation”.

Elon Musk stämde OpenAI, Sam Altman och Greg Brockman, 2024 efter att ha varit med och grundat och hjälpt till att finansiera OpenAI som ett ideellt forskningslaboratorium år 2015.

2018 lämnade Elon Musk OpenAI:s styrelse. Han hade då värvat talanger från företaget och avbrutit sina donationer till OpenAI efter flera konflikter med andra styrelseledamöter och bolagets ledning.

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Inte första fallet i branschen

OpenAIs beslut att avsluta utvecklares åtkomst till sina modeller via Cursor är inte det första fallet av det här slaget i branschen. I juni förra året blockerade Anthropic – som nu samarbetar med SpaceX och hyr datorkapacitet från Musks företag – Windsurfs åtkomst till sina Claude AI-modeller.

Anthropics medgrundare och chef Tom Brown har kommenterat det hela på X:

”Cursor har varit en betrodd partner till Anthropic sedan Sonnet 3.5. Vi kommer att fortsätta öka beräkningskapaciteten för att stödja Claude-modeller i Cursor och är exalterade över vad som kommer härnäst med dem på SpaceX”, skriver Tom Brown.

Från X kommer nu kritik över inlägget och att det hade varit bättre av Brown i det uppkomna läget att ”hålla tyst”.

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