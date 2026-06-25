Wallenberg och Sveriges tyngsta AI-bolag går ihop mot regeringen

Sverige dyrast i klassen

Jämförelsen med omvärlden är obarmhärtig. I Danmark och Finland är avgiften noll. I Norge stannar den på 14,1 procent. Sverige toppar listan, och problemet är inte isolerat till optioner.

Svenska företag betalar enligt Småföretagarnas Riksförbund omkring 156 miljarder kronor mer per år i arbetsgivaravgifter än om nivån låg i linje med EU-snittet.

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För Legora, som vill växa från 200 till 1 500 anställda i år, och Tandem Health, som slåss om samma ingenjörer som OpenAI och Anthropic, blir varje rekrytering en kalkyl där Stockholm börjar i underläge.

Då börjar man anställa utomlands eller flytta svenska anställda utomlands, och Sverige förlorar ytterligare intänkter.

Skatteintäkterna kan flytta med jobben

Här är ytterligare ett problem för både statskassan och svenskt näringsliv. Bolagen säger sig vilja fortsätta bygga i Stockholm, men öppnar samtidigt för att lägga nyanställningarna i London, München eller Paris.

Sker det, tappar Sverige inte bara avgiften på optionerna, utan hela skattebasen runt skalningsfasen: löneskatter, inkomstskatter och de kapitalvinster som uppstår när bolagen mognar.

Reglerna som ska säkra intäkter i dag riskerar därmed att kosta staten betydligt mer i morgon. Att techbolagen redan ser över sina skattestrategier och globala arbetsmodeller inför 2026 framgår av Realtids genomgång.

För börsen är insatsen lika konkret. Lovable nämns återkommande som en framtida noteringskandidat. Skalar bolaget upp utomlands sjunker chansen att en sådan notering till slut hamnar på Stockholmsbörsen.

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PS analys

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Konflikten är inte ny. Redan 2016 varnade Spotifys grundare Daniel Ek om problemen, och 2018 kom KPO-systemet som svar. Att samma fråga nu återvänder med ännu högre insatser säger en del om hur lite som faktiskt åtgärdats.

Vår bedömning är att utan ett tak på arbetsgivaravgifterna och tydligare värderingsregler blir Sverige en plats där bolag föds men skalas någon annanstans. En dyr affär för ett land som säger sig vilja leva på innovation, och som dessutom är generöst med bidrag för studier och starta-eget-bidrag. Investeringarna landet gör flyttas alltså utomlands innan de hinner ge avkastning.

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