Norge har hittat ny gasfyndighet i Nordsjön

Ansluter till befintlig infrastruktur

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Den aktuella brunnen borrades cirka 25 kilometer nordväst om Trollfältet och 35 kilometer öster om Kvitebjørnfältet.

Licensen ägs av DNO Norge, Wellesley Petroleum och Equinor med 30 procent vardera, medan Aker BP har resterande 10 procent. Wellesley Petroleum är operatör.

Dessa partners ska nu utvärdera möjligheten att utveckla fyndigheten, som en anslutning till befintlig infrastruktur i området, skriver Finansavisen.

Fyndigheten Carmen lyfts fram som en möjlig satellitutveckling till Kvitebjørn-plattformen, som ligger cirka 35 kilometer väster om fyndigheten.

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Gasplattformen Troll 80 kilometer utanför Bergen i Nordsjön. Nu har Norge gjort nya fynd av gas och företag vill använda fracking för utvinningen. (Foto: Pontus Lundahl/TT)

”Bör använda fracking”

DNO har redan en ägarandel på 19 procent i Kvitebjørn. DNO:s ordförande Bijan Mossavar-Rahmani tror att Carmen-fyndigheten kan ha större betydelse än vad enbart dess storlek indikerar.

”Täta reservoarer kan öppnas med fracking, en teknik som har frigjort enorma nya olje- och gasresurser i USA, men som har testats lite offshore på norska sockeln”, säger Mossavar-Rahmani i ett pressmeddelande.

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DNO-ordföranden menar att upptäckten illustrerar potentialen hos täta reservoarer på norska sockeln.

”Vi vet nu vad som är möjligt, så industrin borde sätta i gång med fracking och se upptäckter som Carmen sjunga”, avslutar han poetiskt.

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