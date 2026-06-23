Norge har gjort en ny fyndighet av gas i Nordsjön. Nu vill inblandade företag använda teknik som kan frigöra mer av de resurser som finns.
Norge har hittat ny gasfyndighet i Nordsjön
DNO och dess partners har bekräftat en ny gasfyndighet i Nordsjön. Storleken på den bedöms initialt till att motsvara 107 miljoner fat oljeekvivalenter.
Företaget vill nu använda fracking som en väg till att frigöra mer av de resurser som finns eller kan finnas i den norska kontinentalsockeln.
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Kan vara stort fynd
Det handlar om att Wellesley Petroleum, DNO, Equinor och Aker BP slutfört borrningen av utvärderingsbrunnen 35/10-16 S i Nordsjön.
Brunnen bekräftar gas- och kondensatfyndigheten Carmen, som gjordes 2023.
Preliminära beräkningar visar att fyndet innehåller mellan 3,4 och 17 miljoner standardkubikmeter utvinningsbara oljeekvivalenter.
Detta motsvarar mellan 21 och 107 miljoner fat oljeekvivalenter, meddelar det norska kontinentalsockeldirektoratet på måndagen.
Ansluter till befintlig infrastruktur
Den aktuella brunnen borrades cirka 25 kilometer nordväst om Trollfältet och 35 kilometer öster om Kvitebjørnfältet.
Licensen ägs av DNO Norge, Wellesley Petroleum och Equinor med 30 procent vardera, medan Aker BP har resterande 10 procent. Wellesley Petroleum är operatör.
Dessa partners ska nu utvärdera möjligheten att utveckla fyndigheten, som en anslutning till befintlig infrastruktur i området, skriver Finansavisen.
Fyndigheten Carmen lyfts fram som en möjlig satellitutveckling till Kvitebjørn-plattformen, som ligger cirka 35 kilometer väster om fyndigheten.
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”Bör använda fracking”
DNO har redan en ägarandel på 19 procent i Kvitebjørn. DNO:s ordförande Bijan Mossavar-Rahmani tror att Carmen-fyndigheten kan ha större betydelse än vad enbart dess storlek indikerar.
”Täta reservoarer kan öppnas med fracking, en teknik som har frigjort enorma nya olje- och gasresurser i USA, men som har testats lite offshore på norska sockeln”, säger Mossavar-Rahmani i ett pressmeddelande.
DNO-ordföranden menar att upptäckten illustrerar potentialen hos täta reservoarer på norska sockeln.
”Vi vet nu vad som är möjligt, så industrin borde sätta i gång med fracking och se upptäckter som Carmen sjunga”, avslutar han poetiskt.