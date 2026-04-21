Sverige har de dyraste arbetsgivaravgifterna i EU

Kritik har riktats mot den ökade administrationen. Men Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna, menar att förändringen kan vara något småföretag tvingas acceptera om stödet ska finnas kvar.

Dyraste arbetsgivaravgifterna i EU

Svenska företag betalar cirka 156 miljarder mer per år än om nivån på arbetsgivaravgifterna i Sverige hade legat i linje med EU:s genomsnitt. Det menar Småföretagarnas Riksförbund, som låtit skriva en rapport på ämnet.

Enligt förbundet betalar svenska företag till och med de högsta arbetsgivaravgifterna inom EU.

Som exempel tar de upp ett fiktivt svenskt verkstadsföretag med 15 anställda. På ett år betalar det svenska företaget över 1,2 miljoner kronor mer i arbetsgivaravgifter än vad ett liknande företag i ett annat EU-land gör. I snitt ligger svenska avgifter 9,6 procentenheter högre än EU-genomsnittet.

”Sverige är i grunden en normal europeisk ekonomi, men företag verkar under onormala kostnadsvillkor”, säger utredaren Nima Sanandaji, i ett uttalande på förbundets hemsida.

Förbundsordföranden Ghassan Ghaziri efterlyser lägre avgifter för att underlätta för företag.

”För att företag ska kunna växa och anställa behöver avgifterna normaliseras i förhållande till omvärlden”, kommenterar han.

Sänker avgifterna för ungdomar

Knappt en månad innan rapporten från Småföretagarnas Riksförbund släpptes sänkte regeringen arbetsgivaravgifterna för unga. Sänkningen riktas till anställda mellan 19 och 23 år, och planeras gälla en bit in i 2027. Upp till cirka 2700 sparade kronor i månaden per anställd menar Sveriges Radio att sänkningen kan innebära för företagen.

”Jag hade hellre sett att man gjorde det här för alla”, säger Frida Boklund på Företagarna i en intervju.